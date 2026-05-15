Los precios del petróleo podrían subir vertiginosamente en breve

(Créditos: Tamir Kalifa/ New York Times)

La mayor crisis de suministro de petróleo de la historia se agrava rápidamente. Ya se han perdido unos 2.000 millones de barriles, o el 5% del suministro mundial anual de petróleo, debido al cierre del estrecho de Ormuz. Cada día que permanece cerrado, el déficit aumenta en 14 millones de barriles. Dado que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se han estancado, la reapertura aún parece estar muy lejos.

Sin embargo, los mercados petroleros presentan una calma inusual. Los futuros del crudo Brent, a 105 dólares el barril, han caído desde los máximos de abril, que rondaban los 120 dólares. Se mantienen por debajo del pico de 129 dólares alcanzado en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. Los precios al contado han descendido aún más, lo que sugiere que el petróleo crudo es más abundante que al inicio de la guerra. Este sorprendente exceso de oferta es real, pero no hay que confiarse demasiado. Un desastre energético de grandes proporciones podría estar a la vuelta de la esquina.

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Dos inesperados salvadores protegen al mundo de la catástrofe. Uno de ellos es Estados Unidos. Sus exportaciones de crudo y productos refinados, descontando las importaciones, se han disparado hasta los 9 millones de barriles diarios (b/d), casi 4 millones de b/d por encima del nivel registrado en la misma época del año anterior. Esto refleja la agilidad de las empresas energéticas estadounidenses, que han aprovechado sus reservas, refinerías y terminales para abastecer a un mayor número de clientes de alto poder adquisitivo en el extranjero. Asimismo, confirma la utilidad de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que el gobierno comenzó a utilizar en marzo. Estos barriles adicionales permitieron aumentar los envíos al extranjero sin afectar la oferta nacional.

El segundo héroe inesperado es China, que importa 4,5 millones de barriles diarios menos de crudo que hace un año. Esto refleja una menor demanda de combustible más caro por parte de los consumidores. También se deriva de las decisiones del gobierno. Al comienzo de la guerra, prohibió a las refinerías exportar productos y las autorizó a utilizar sus reservas. Esto redujo la demanda de petróleo extranjero por parte de las refinerías.

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Esto, sumado al racionamiento que destruye la demanda en los países pobres, explica la tranquilidad de los mercados de crudo. Sin embargo, si el estrecho de Ormuz permanece cerrado, se avecina una tormenta, y entonces los gobiernos deberán evitar políticas que la hagan más destructiva.

El mundo entró en la guerra con reservas de petróleo cercanas a máximos de los últimos diez años. A medida que los importadores recurren a sus reservas para compensar la pérdida de suministro en el Golfo, estas podrían agotarse más que nunca para junio. El colchón de petróleo almacenado en alta mar, que alcanzó volúmenes casi récord —disponible en parte gracias al aumento de las exportaciones del Golfo antes de la guerra—, se ha agotado en gran medida. Ni siquiera las reservas nacionales de Estados Unidos y China durarán para siempre, y mucho menos las escasas reservas de los países pobres.

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Pronto, por lo tanto, las reservas privadas en los países ricos comenzarán a agotarse. Los precios podrían entonces dispararse, reflejando tanto el bajo nivel absoluto de inventarios como su distribución geográfica desigual. Los productos refinados serán los primeros afectados. Las exportaciones atrapadas en los Golfos y los recortes en la producción de refinerías en otros lugares ya han agotado las reservas de diésel, gasolina y combustible para aviones, lo que ha disparado los precios mucho más rápido que los del crudo. A medida que las reservas desaparezcan, los precios tendrán que subir aún más para equilibrar la oferta y la demanda.

La crisis se intensificará si China empieza a comprar más crudo. Con casi 1200 millones de barriles en reserva, en teoría podría evitar las costosas importaciones durante meses. Pero también querrá mantener una reserva, por lo que podría volver al mercado.

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El otro riesgo es que Donald Trump pierda los nervios. Él y otros populistas del movimiento “Estados Unidos Primero” se indignarán ante el aumento vertiginoso de las exportaciones mientras las reservas nacionales disminuyen, especialmente si esto eleva el precio de la gasolina por encima de los 5 dólares el galón. En 2022, tales aumentos de precios perjudicaron tanto el bolsillo de los conductores como los índices de aprobación de Joe Biden como presidente. La administración Trump ya está debatiendo una posible prohibición de las exportaciones. Si la implementara, los precios mundiales subirían rápidamente. Las costas estadounidenses, que dependen de las importaciones, se verían perjudicadas por los precios más altos de las importaciones y cualquier represalia de otros exportadores. Sus refinerías, al ver reducidos sus márgenes, recortarían la producción.

La economía mundial ha encontrado cierta calma en el ojo de la tormenta energética. Pero está lejos de ser un puerto seguro. Una decisión imprudente de Estados Unidos podría fácilmente hacerla naufragar.

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