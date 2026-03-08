La guerra con Irán pone a Vladimir Putin en una situación difícil

El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente iraní Masoud Pezeshkian asisten a una ceremonia de firma de documentos en Moscú, Rusia, el 17 de enero de 2025 (REUTERS/Evgenia Novozhenina/Archivo)

“No empezamos esta guerra, pero con el presidente Trump, la estamos terminando”, declaró Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, a los estadounidenses el 2 de marzo. Para quienes observaban a Rusia, la frase les sonaba familiar. “No empezamos esta supuesta guerra. Al contrario, estamos intentando terminarla”, había dicho Vladimir Putin a los rusos unos años antes, tras invadir Ucrania. El hecho de que Putin reconociera sus propias palabras en inglés podría explicar la silenciosa respuesta de Rusia al ataque contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. De hecho, Rusia poco puede hacer para ayudar a Irán, un país con el que ha mantenido una alianza provisional durante años. Pero incluso si pudiera, no está claro cuánto querría hacerlo: para Putin, las relaciones amistosas con Donald Trump podrían tener prioridad.

A pesar de perder a dos aliados en dos meses por las intervenciones militares estadounidenses —primero Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en enero, y ahora el ayatollah Khamenei de Irán— , el líder ruso ha actuado con cautela. La primera respuesta de Putin al asesinato de Khamenei se limitó a un telegrama de condolencias publicado en el sitio web del Kremlin, calificándolo de “una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”. No mencionó a los responsables. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso emitió una declaración previsiblemente belicosa, pero el Kremlin se distanció públicamente. “Esta no es nuestra guerra”, dijo Dmitry Peskov, portavoz de Putin. “Debemos hacer lo que corresponda a nuestros intereses... por cínico que suene”.

La relación militar de Irán con Rusia le ha sido de poca ayuda desde el inicio de la guerra. El aspecto más significativo hasta el momento parece estar relacionado con la inteligencia: han surgido informes de que Rusia proporcionó datos sobre objetivos para ataques con drones y misiles iraníes. Funcionarios estadounidenses sugirieron que Rusia había proporcionado la ubicación de algunos buques de guerra y aeronaves estadounidenses, entre otros activos militares, a sus homólogos en Irán. Al ser preguntado sobre el alcance del apoyo continuo de Rusia a Irán, incluida la comunicación entre los gobiernos, el Sr. Hegseth se mostró indiferente.

El equipo militar que Rusia suministró en el pasado parece haber sido de poca utilidad. A mediados de la década de 2010, envió a Irán sistemas de misiles de defensa aérea S-300. Posteriormente, vendió al país aviones de entrenamiento, helicópteros de ataque, vehículos blindados y armas pequeñas. Más recientemente, acordó vender a Irán misiles portátiles Verba, capaces de derribar misiles, drones o aeronaves de vuelo rasante. Según informes, en diciembre se llegó a un acuerdo según el cual Irán pagaría 500 millones de euros (USD 580 millones) por 500 unidades Verba y 2.500 misiles, que se entregarían en un plazo de tres años. No está claro si alguno de estos llegó. Por su parte, Irán apoyó a Rusia en su guerra en Ucrania y le suministró drones, proyectiles de artillería y munición. En virtud de un acuerdo de asociación estratégica firmado en enero de 2025, ambos países acordaron compartir inteligencia, pero no se comprometieron a defenderse mutuamente. También intercambiaron tecnología y experiencia en vigilancia y represión de protestas.

Gran parte de las defensas aéreas de Irán, incluidas las de fabricación rusa, han sido destruidas, primero por los ataques israelíes y estadounidenses durante la guerra de 12 días en junio, y posteriormente por los ataques de este mes. Lo que queda no ha impedido que los aviones estadounidenses e israelíes dominen los cielos: Irán no ha logrado derribar ni un solo avión enemigo. El 4 de marzo, un avión Yak-130 de fabricación rusa, construido como avión de entrenamiento pero puesto en servicio como caza, fue un blanco fácil para un F -35 israelí. Rusia no pretende provocar a Estados Unidos intentando reabastecer a Irán con misiles o municiones. Si lo hiciera, tendría poco que aportar, dadas sus propias necesidades en Ucrania.

Para Rusia, los efectos de la guerra son dispares. Se beneficiará económicamente a medida que suban los precios de la energía. El precio del barril de petróleo ruso, que normalmente se cotiza con descuento respecto al índice de referencia mundial debido a las sanciones occidentales, subió de menos de 50 dólares en diciembre a 72 dólares esta semana. Esto reflejó tanto el cese del tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz como las expectativas del mercado de una guerra prolongada. Está muy por encima de los 59 dólares previstos en el presupuesto del gobierno ruso para 2026. En un esfuerzo por calmar los mercados globales, el 5 de marzo, Estados Unidos otorgó a India una exención de 30 días para comprar crudo ruso.

El repunte supondrá un alivio temporal ante la fuerte caída de los ingresos rusos por petróleo y gas, que en enero fueron un 50% inferiores a los del año anterior, y aliviará la presión sobre el presupuesto ruso, que acumula déficit. Putin también se beneficiará del ataque de Irán contra la infraestructura de gas natural licuado de Qatar, que suministra aproximadamente una décima parte del GNL de Europa . Sin embargo, esto no solucionará los problemas estructurales de la economía rusa.

En términos militares, la guerra en Irán beneficia a Rusia al agotar los suministros estadounidenses de misiles antibalísticos y de defensa aérea, dejándole menos para vender a Ucrania. Pero en general, es una pérdida estratégica: una demostración más de que Rusia no está dispuesta o no puede proteger a sus aliados. En todo caso, Rusia parece estar frenando a Irán en lugar de alentarlo. El 6 de marzo, Putin habló con Masoud Pezeshkian, presidente de Irán (ambos aparecen en la foto de arriba), y pidió el fin de las hostilidades. Unas horas más tarde, Pezeshkian se disculpó con los vecinos de Irán y se comprometió a dejar de atacarlos con misiles y drones, aunque afirmó que Irán nunca accedería a la exigencia de Trump de “rendirse”.

Esto no significa que Putin quiera que la guerra cese. Le beneficiaría que Estados Unidos se viera involucrado en el conflicto. Pero para Rusia, Irán no es un aliado fuerte —ambos países tienen una larga historia de relaciones antagónicas—, sino un socio de conveniencia, una moneda de cambio en su contienda estratégica con Occidente. Es probable que Putin opte por mantener a Irán de su lado o aprovechar la relación para obtener una mayor ventaja en Ucrania y en una confrontación más amplia con Occidente.

Las recientes políticas de Rusia hacia Irán se entienden mejor en el marco de su relación con Estados Unidos y su guerra en Ucrania, como explica un informe reciente de Re:Russia, un centro de estudios con sede en Viena. Cuando Putin firmó la alianza estratégica con Pezeshkian en enero de 2025, se negó a vender a Irán el avanzado sistema de defensa aérea S -400, que Rusia había vendido a Turquía y ofrecido vender a Arabia Saudita. Esto parece haber sido un gesto hacia Trump: Estados Unidos e Israel temían que los sistemas pudieran dificultar un futuro ataque contra las instalaciones nucleares iraníes.

Tras la guerra de 12 días, cuando la tensión ruso-estadounidense volvió a aumentar, Rusia anunció que ayudaría a Irán a construir una central nuclear e insinuó la venta de aviones de combate Su-35. Una semana después, Trump amenazó con suministrar misiles Tomahawk a Ucrania. Tras una conversación entre Trump y Putin el 16 de octubre, ambas amenazas fueron retiradas. Rusia espera que su moderación actual también le gane la buena voluntad estadounidense en Ucrania. El 5 de marzo, Trump vinculó ambos conflictos, diciéndole a Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, que tras el ataque estadounidense a Irán, tenía “aún menos cartas” y que debería “llegar a un acuerdo” con Rusia.

Sin embargo, para que Rusia conserve su poder de negociación con Irán, debe esperar que el régimen de Teherán no se derrumbe. Esto le da motivos de preocupación a Putin. Durante años, las autoridades rusas han elogiado a Irán como un modelo de “soberanía”: una nación asediada, aislada por las sanciones y dependiente de la venta de petróleo, que ha sobrevivido reprimiendo la disidencia. El control cada vez más estricto de Rusia sobre internet y su desconexión con Occidente siguieron el modelo iraní. La ideología del Kremlin y el creciente militarismo de la Iglesia Ortodoxa Rusa han gravitado hacia el fundamentalismo teocrático iraní.

Ahora, los canales de propaganda estatales del Kremlin han comenzado a proyectar la experiencia de Irán en Rusia. En un programa de televisión reciente, un miembro de la Duma, la legislatura títere de Rusia, argumentó que el presidente ya no debería viajar al extranjero por temor a sufrir el mismo destino que Khamenei: “Necesitamos establecer un liderazgo colectivo”. Esa no es una idea que a Putin le guste considerar.