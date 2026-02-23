Cuáles son las opciones de ataque de Donald Trump en Irán

Foto entregada por la Marina de Estados Unidos que muestra a un avión Boeing F/A-18E Super Hornet aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln en el océano Índico el 22 de enero del 2026. (Daniel Kimmelman/Marina de EEUU via AP)

Donald Trump no lo entiende. El 21 de febrero, Steve Witkoff, su enviado a Oriente Medio y otros lugares, declaró a Fox News que el presidente no comprende por qué Irán no ha “capitulado” ante las exigencias de Estados Unidos sobre su programa nuclear, dada la enorme presencia militar estadounidense que se cierne ahora sobre la República Islámica. La última incorporación a esa fuerza sobrevoló la costa mediterránea de Israel el 19 de febrero a 31.000 pies de altura, claramente visible bajo el sol de la tarde. Los E-3 AWACS se dirigían a una base aérea de Arabia Saudita donde están estacionadas las tropas estadounidenses. Su misión sería coordinar múltiples salidas en complejas operaciones aéreas sobre Irán, en caso de que se produjera una guerra. Estados Unidos ha acumulado una enorme presencia militar en Oriente Medio, la mayor en el extranjero en más de dos décadas, con más de un tercio de todos los buques de guerra estadounidenses disponibles actualmente en la región. Su presencia significa que Trump tiene una serie de opciones si decide atacar Irán.

Ya ha ordenado ataques contra Irán anteriormente. En junio envió siete bombarderos furtivos B-2, que volaron durante 18 horas desde Misuri, para lanzar bombas antibúnker sobre las instalaciones nucleares de Irán. Pero si ordena otro ataque, es casi seguro que la gama de objetivos sería mucho más amplia, y las consecuencias inciertas.

En unos días llegará a la región un segundo portaaviones. Con él, Estados Unidos habrá reunido una fuerza de unos 200 aviones de combate, junto con una flota de apoyo compuesta por aviones de mando y control AWAC, aviones cisterna y aviones de guerra electrónica y rescate. También cuenta con buques de guerra capaces de lanzar cientos de misiles de crucero Tomahawk. Estados Unidos también ha reforzado sus fuerzas de defensa antimisiles en la región, con baterías de interceptores de misiles THAAD y Patriot, y escuadrones de cazas F-15E, con cohetes guiados, capaces de derribar drones iraníes. “La abundancia de recursos con los que cuenta ahora Estados Unidos en el teatro de operaciones refleja claramente la intención de que no se trate de una incursión puntual, sino de una campaña aérea sostenida, con misiones repetidas y presencia en el espacio aéreo iraní”, sugiere Eden Attias, ex general de la Fuerza Aérea israelí.

Se espera que las conversaciones entre los negociadores estadounidenses e iraníes continúen en Ginebra el 26 de febrero. El presidente ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de encontrar una solución diplomática al enfrentamiento con Irán. Pero, como explicó Witkoff, a pesar de la presión de la amenaza militar estadounidense, está resultando “difícil” conseguir que los iraníes digan “‘Profesamos que no queremos armas, así que esto es lo que estamos dispuestos a hacer’“. Mantener el nivel actual de preparación militar es prohibitivamente caro y, en algún momento, se corre el riesgo de dejar expuestas otras regiones.

Si Trump pierde la paciencia y decide atacar, sus generales considerarán una serie de opciones. Podrían esperar bombardear al ayatolá Alí Khamenei, líder supremo de Irán, y a sus allegados. Trump podría esperar un resultado similar al de Venezuela, en el que otra figura del liderazgo iraní, más dispuesta a negociar y a Estados Unidos en general, tomara el mando. Muchos en la región creen que ya se están llevando a cabo negociaciones discretas para lograr ese resultado. Pero dada la ira que reina en Irán tras la masacre de manifestantes el mes pasado, la instalación de otro miembro del régimen actual podría ser vista por los iraníes como una traición por parte de Estados Unidos, después de que Trump prometiera acudir en ayuda de los manifestantes.

Estados Unidos también podría atacar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), el brazo militar del régimen, que participó en la sangrienta represión de las protestas. Eso podría implicar atacar la sede local del IRGC o intentar matar a sus líderes, que hasta ahora no han dado señales de romper con el régimen. También podría intentar destruir otros objetivos militares, incluido el ejército regular. Estados Unidos podría decidir atacar las bases de misiles balísticos de Irán que amenazan sus propias bases en la región, así como las de sus aliados. También podría volver a centrar su atención en las instalaciones nucleares que aún quedan en Irán. Una operación militar podría atacar los cinco tipos de objetivos. Incluso un ataque limitado contra el IRGC podría ir acompañado de un enorme esfuerzo para anticiparse y limitar la capacidad de Irán para lanzar ataques de represalia.

El superportaaviones USS Gerald R. Ford atraviesa el estrecho de Gibraltar y entra en el Mediterráneo

Irán, inevitablemente, también está considerando sus opciones más limitadas. Su fuerza aérea es pequeña y consiste principalmente en viejos aviones estadounidenses comprados hace más de medio siglo, cuando gobernaba el sha. En lugar de una fuerza aérea que pueda suponer una amenaza real, Irán ha creado una formidable fuerza de misiles balísticos y de crucero, así como drones de largo alcance. Consiguió lanzar salvas de misiles contra Israel durante los 12 días que duró la guerra el pasado mes de junio, a pesar de que la fuerza aérea israelí obtuvo la superioridad aérea sobre Irán y llevó a cabo cientos de ataques sin obstáculos.

La elección de los objetivos por parte de Irán también vendrá determinada por la interpretación que el régimen haga de los acontecimientos. Irán podría volver a disparar contra Israel, aunque esto significaría atraer a otro de sus enemigos a la nueva guerra. También podría apuntar a las bases estadounidenses en toda la región, en particular a los Estados del Golfo, como hizo en Qatar el verano pasado. “En las rondas anteriores, estaba claro que [los ataques] serían breves y limitados, y que todas las partes buscaban una salida”, afirma un alto oficial israelí. “Los líderes iraníes pueden partir de la misma hipótesis esta vez: que cualquier ataque es el preludio de más negociaciones. Pero el tamaño de las fuerzas desplegadas por los estadounidenses y los rumores sobre un cambio de régimen podrían llevarles a creer que no tienen nada que perder disparando todo lo que tienen en todas direcciones”. Eso podría incluir instar a sus aliados, Hezbollah en el Líbano y los hutíes en Yemen, a lanzar sus misiles, suministrados por Irán.

Todo esto deja a Trump en un dilema. No está claro qué espera conseguir con su vasto arsenal. Los rumores sobre castigar al régimen por la matanza de sus ciudadanos se han acallado. Ha mencionado el cambio de régimen. Pero también ha hecho hincapié en su deseo de alcanzar un acuerdo nuclear. Es posible que los ataques aéreos no logren ninguno de estos objetivos. Los ataques limitados no servirán para obligar a Irán a hacer concesiones suficientes en su programa nuclear como para que Trump pueda proclamar la victoria. Un ataque sostenido y a gran escala, diseñado para provocar un cambio de régimen, corre el riesgo de arrastrar a Estados Unidos a otra guerra prolongada en Oriente Medio, cuyas consecuencias serían muy inciertas. Es casi seguro que Trump no quiere ese tipo de implicación. Es posible que siga esperando poder aumentar la presión lo suficiente, tal vez con algún tipo de ataques más limitados, para que los líderes iraníes, ya debilitados, capitulen. Pero no está nada claro que esos bombardeos por sí solos puedan provocar un cambio político sobre el terreno.

