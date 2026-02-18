Por qué los países más poderosos del Golfo están en desacuerdo

Vista general del Burj Khalifa y el horizonte del centro de Dubái, Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Mohammed Salem/Archivo)

El lenguaje de los diplomáticos es cortés. Esto es especialmente cierto para quienes hablan árabe, una lengua propensa a las cortesías y los honoríficos. En diciembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores saudí emitió un comunicado de cinco párrafos que utilizaba el término shaqiqa (“fraternal”) cuatro veces en referencia a los Emiratos Árabes Unidos (EAU). El tono fraternal contrastaba bastante con el tema: el reino acababa de bombardear un cargamento de armas emiratí en Yemen y acusaba a los EAU de amenazar su seguridad nacional.

Casi dos meses después, nadie se molesta en tales sutilezas. Las mayores potencias del Golfo están sumidas en una disputa que se agrava . Los altos funcionarios apenas hablan. Los propagandistas respaldados por el Estado se han desatado para atacarse mutuamente. La disputa ha reconfigurado la guerra en Yemen y ha complicado los negocios transfronterizos. Diplomáticos y ejecutivos están nerviosos por lo que vendrá después. Algunos temen un eco de la crisis de Qatar en 2017, cuando un grupo de países del Golfo (incluidos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos) impuso un embargo al pequeño emirato por su apoyo a los islamistas. Es poco probable que la situación se deteriore tanto, pero incluso una disputa menor podría tener consecuencias de gran alcance.

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han sido aliados cercanos durante décadas. Ambos son miembros destacados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), un club de petromonarquías, y del cártel de la OPEP. Lucharon juntos durante años en Yemen contra los hutíes, una milicia respaldada por Irán que se apoderó de gran parte del país en 2014. Los Emiratos Árabes Unidos son el quinto mayor mercado de exportación de bienes de Arabia Saudita, mientras que Arabia Saudita ocupa el noveno lugar para los Emiratos Árabes Unidos; el comercio bilateral alcanza los 31.000 millones de dólares anuales. Los vuelos entre Dubái y Riad constituyen la séptima ruta internacional más transitada del mundo.

Como todos los aliados, han tenido sus problemas. Sus intereses en Yemen comenzaron a divergir en 2018; una disputa sobre las cuotas de producción petrolera paralizó a la OPEP durante varios meses en 2021. Pero sus líderes vieron su alianza como la piedra angular de la seguridad del Golfo y trataron de limitar los desacuerdos.

Un punto de inflexión se produjo en 2023, cuando Sudán se sumió en una guerra civil. Los saudíes respaldaron al ejército sudanés. Los Emiratos Árabes Unidos enviaron dinero y armas a las Fuerzas de Apoyo Rápido, una milicia acusada de genocidio (los Emiratos Árabes Unidos reconocen haber brindado cierto apoyo inicial, pero niegan que lo sigan haciendo). Los saudíes consideraron esto una peligrosa intromisión en una guerra a tan solo 200 km del Mar Rojo. Los emiratíes afirmaron que el ejército estaba dominado por islamistas. Luego vino la disputa en Yemen en diciembre, cuando el Consejo de Transición del Sur (CTS), secesionistas respaldados por los Emiratos Árabes Unidos, se apoderó inesperadamente de una gran parte del territorio de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí. Los saudíes obligaron al CTS a retirarse y expulsaron a los Emiratos Árabes Unidos de Yemen.

Como siempre en el Golfo, la disputa es una mezcla de lo político y lo personal. Arabia Saudita resiente el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos a los separatistas y rebeldes en Somalia, Sudán, Yemen y otros lugares, lo cual considera desestabilizador. Los funcionarios emiratíes replican que muchos de estos son estados solo de nombre: es mejor aliarse con separatistas fuertes que con un gobierno central fallido. Los emiratíes desprecian el islam político, mientras que los saudíes están dispuestos a tolerar a los grupos islamistas. También discrepan en lo que respecta a Israel, al que los Emiratos Árabes Unidos reconocieron en 2020.

Arabia Saudita tiene, con diferencia, la mayor población del CCG, con 20 millones de ciudadanos frente al millón de los Emiratos Árabes Unidos. Con una economía del G-20 y sede de los lugares más sagrados del islam, se considera un primus inter pares en el Golfo. El mes pasado, un comentarista cercano a la corte real describió a los Emiratos Árabes Unidos como un “hermano menor” rebelde. Este tipo de discurso irrita a los emiratíes, que cuentan con una economía más diversificada y un ejército más capaz (aunque más pequeño). Ya no quieren seguir el ejemplo del reino en política exterior.

Su disputa se ha convertido en una batalla de narrativas. Los comentaristas en Arabia Saudita acusan a los Emiratos Árabes Unidos de estar al servicio de los intereses israelíes, mientras que sus homólogos alegan que Muhammad bin Salman, el príncipe heredero saudí, ha caído en las garras de los islamistas. Hace unos meses, cualquiera que publicara tales comentarios podría haberse ganado una citación policial: en tiempos normales, los monarcas del Golfo no toleran las críticas mutuas. Hoy, ambos gobiernos parecen estar fomentando el vitriolo.

Diplomáticos de cuatro países occidentales han recibido quejas de empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, quienes afirman estar enfrentando nuevos obstáculos burocráticos en el reino. Se han retenido camiones en la frontera; los empleados no pueden obtener visas de negocios saudíes. Mientras tanto, empresas emiratíes se retiraron de una gran feria de defensa en Riad este mes. Los directivos están elaborando planes de contingencia en caso de que la situación empeore. Pocos esperan un embargo al estilo de Catar: los lazos económicos probablemente sean demasiado profundos para una ruptura total. Aun así, están preocupados.

Los negocios no son la única preocupación. Otra inquietud es que la competencia entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos exacerbe otros conflictos. Esto podría ocurrir en el Cuerno de África, donde Etiopía (aliado emiratí) y Eritrea (socio saudí) parecen estar al borde de la guerra. Los saudíes también están preocupados por Siria, donde los emiratíes se muestran escépticos respecto a Ahmed al-Sharaa, el exyihadista que asumió el poder en 2024 tras el colapso del régimen de Bashar al-Asad.

Las autoridades saudíes afirman que la disputa terminará si los Emiratos Árabes Unidos dejan de respaldar a los rebeldes regionales. No está claro qué quieren los emiratíes (no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios), pero es improbable que cedan a las exigencias del reino. En un giro curioso, Catar intenta ahora mediar entre sus antiguos bloqueadores. El 4 de febrero, su emir se reunió con Khalid bin Salman, ministro de Defensa saudí y hermano del príncipe heredero. Diez días después, voló a Abu Dabi para ver a Muhammad bin Zayed, presidente de los Emiratos Árabes Unidos . Baréin, Egipto y Turquía también intentan colaborar con la diplomacia.

Hasta ahora, sin embargo, ninguna de estas reuniones parece haber avanzado mucho. Un pequeño empujón de Estados Unidos podría ayudar. Donald Trump, que nunca duda de sí mismo, cree que podría poner fin a la crisis: “Puedo resolverla muy fácilmente”, declaró a la prensa el 16 de febrero. Sin embargo, diplomáticos de la región afirman que el presidente intenta no inmiscuirse en una disputa entre dos aliados que han enriquecido a su familia. Emiratos Árabes Unidos ha intensificado sus esfuerzos de cabildeo en Washington, donde su alineamiento con Israel es una fuente de apoyo. “¡Basta ya, Arabia Saudita!”, exclamó Lindsey Graham, senador republicano de Carolina del Sur, el 13 de febrero.

Mientras tanto, los saudíes intentan sembrar el caos al otro lado de la frontera. En los últimos días, cuentas en redes sociales vinculadas a Arabia Saudí han difundido rumores infundados sobre la salud del jeque Muhammad. Los comentaristas del reino también han intentado crear una brecha entre Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos , y los líderes de los otros seis emiratos de la federación, no todos los cuales coinciden con la inflexible política exterior del jeque Muhammad. Esta última crisis del Golfo se ha gestado durante años y no da señales de terminar.

