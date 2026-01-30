La debilidad del yen y del dólar son señales de fragilidad financiera

Banknotes of Japanese yen. REUTERS/Florence Lo

Durante décadas, los inversores japoneses buscaron activos de mayor rendimiento en el extranjero, mientras que las tasas de interés internas se mantuvieron bajas. Como resultado, el país ha acumulado inversiones extranjeras por valor de más de 10 billones de dólares, más del doble de su PIB anual. Sin embargo, hoy en día las tasas están subiendo y sus efectos se están extendiendo por los mercados. El secretario del Tesoro estadounidense ha atribuido las fluctuaciones en los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo a las fluctuaciones de los bonos del Tesoro en Japón. Tras la caída del yen este mes, cerca de su nivel más bajo frente al dólar desde 1990, se informa que los gobiernos japonés y estadounidense están considerando apuntalarlo. Sin embargo, la intervención cambiaria es una distracción. No reducirá el riesgo de turbulencia financiera proveniente de Japón.

La posibilidad de compras oficiales ha provocado un repunte del yen desde el 23 de enero, lo que ha contribuido a una fuerte caída generalizada del valor del dólar. El 27 de enero, el presidente Donald Trump pareció celebrar la caída del dólar, lo que debería contribuir a reducir el déficit comercial. Esta caída fue la continuación de una tendencia. Desde que Trump asumió el cargo, sus aranceles, sus ataques a la Reserva Federal y su apetito por la deuda han hecho que los inversores estén más interesados ​​en cubrir su exposición a Estados Unidos. En 2025, el dólar cayó un 7 % ponderado por el comercio.

El hecho de que el yen se haya mostrado tan débil frente a la caída del dólar es notable. Es doblemente impactante, ya que la brecha entre los bajos tipos de interés de Japón y los más altos de Estados Unidos se ha reducido en casi un tercio durante el mismo período. La convergencia de los tipos de interés normalmente acercaría las divisas.

Parte de la explicación es que la inflación japonesa ha aumentado a un promedio anual del 2% en la década de 2020, en comparación con el 0,6% de la década de 2010. Inusualmente, la inflación de Japón ha superado últimamente a la de sus socios comerciales. Una inflación más alta suele debilitar una moneda, ya que el tipo de cambio se ajusta para reflejar su menor poder adquisitivo. Pero no hay que perder de vista el bosque por los árboles. El yen estaría mucho más fuerte si su valor reflejara los precios japoneses. Según nuestro índice Big Mac, que compara el precio de las hamburguesas entre países, la moneda está infravalorada en aproximadamente un 50%.

Esto hace plausible que el yen esté barato porque los inversores están preocupados por el peligro de que Japón pierda su credibilidad fiscal y monetaria. La inflación, al impulsar el PIB nominal y los ingresos fiscales, ha ayudado recientemente a reducir la deuda y el déficit de Japón como porcentaje de la economía. Sin embargo, con un 130% del PIB, la deuda neta sigue siendo la más alta de cualquier otro país rico, y los rendimientos de los bonos a 30 años alcanzaron su nivel más alto registrado este mes. Takaichi Sanae, el primer ministro, ha convocado elecciones para el 8 de febrero y promete una inoportuna flexibilización fiscal. Además de aumentar el gasto en defensa, se compromete a suspender los impuestos al consumo de alimentos durante dos años. Aunque tiene margen para aumentar los impuestos en Japón, Takaichi no tiene previsto financiar todo esto.

A pedestrian is silhouetted in front of an electronic board displaying the exchange rate between Japanese yen and U.S. dollar outside a brokerage in Tokyo, Japan, January 23, 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Japón, al menos, cuenta con abundantes activos en divisas que puede vender para apuntalar su moneda. Pero comprar yenes no reducirá el riesgo de una crisis, y es improbable que el efecto sobre el tipo de cambio perdure. Los países que fijan los tipos de interés y permiten la libre circulación de capitales a través de las fronteras no pueden controlar también sus tipos de cambio. Japón debería considerar el yen como un indicador de la salud de la economía y la credibilidad del gobierno, así como de la probable trayectoria de los tipos de interés. No debería, ni puede, convertirlo en un objetivo de sus políticas.

En cuanto a Estados Unidos, si el gobierno incursiona en los mercados de divisas para intentar controlar su tipo de cambio, la gestión económica de Trump se percibirá, con razón, como aún más errática e imprudente. Cuando la demanda de dólares cae, el gobierno, las empresas y los ciudadanos estadounidenses se enfrentan a un mayor coste del capital. Por ello, el gobierno tradicionalmente ha favorecido un dólar fuerte. Renunciar a ello por un temor infundado al déficit comercial sería un error.

