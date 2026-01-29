¿Está Estados Unidos a punto de atacar a Irán?

Fotografía: Marina de los EEUU

“Una armada masiva se dirige a Irán”, advirtió Donald Trump el 28 de enero. Hace dos semanas, el presidente de Estados Unidos prometió a los manifestantes iraníes que llegaría ayuda , solo para dar marcha atrás. Desde entonces, la magnitud del derramamiento de sangre infligido por el régimen iraní se ha vuelto más clara. HRANA, un observador de derechos humanos en Washington, ha confirmado 6.221 muertes. El número real de muertos podría llegar a 30.000, según fuentes de la oposición. Ahora, Trump ha centrado su atención en el programa nuclear de Irán, la producción de misiles y la política exterior. Si se niega a llegar a un acuerdo, dijo, el próximo ataque sería “mucho peor” que las incursiones en las instalaciones nucleares de Irán el año pasado

Esa es una amenaza creíble. El elemento central de la armada es el USS Abraham Lincoln , un portaaviones que se cree que llegó al Golfo de Omán, desde donde sus cazas podrían atacar fácilmente a Irán. El portaaviones también alberga aviones de guerra electrónica capaces de interferir los radares iraníes, y llega con tres destructores, cada uno de los cuales porta misiles de crucero de ataque terrestre y sistemas capaces de interceptar misiles iraníes.

Estados Unidos también ha introducido otras plataformas militares en la región. Imágenes satelitales muestran nuevos sistemas de defensa aérea desplegados en la base aérea de Al-Udeid en Qatar, donde el Comando Central estadounidense tiene su sede regional (y que fue blanco de ataques iraníes el verano pasado). Se han enviado a Jordania cazas F-15E, utilizados utilizados para destruir drones iraníes que se dirigían a Israel en 2024. Hace dos semanas, Israel presionó contra los ataques militares, en parte por su vulnerabilidad a los ataques iraníes. Estados Unidos se encuentra ahora en una posición más sólida para contrarrestar cualquier represalia iraní. Sin embargo, ha habido pocas señales públicas de un aumento en los vuelos de aviones de carga que acompañaría a los nuevos despliegues de baterías Patriot y THAAD , que podrían utilizarse para derribar misiles iraníes.

Los observadores de aviones que rastrean las señales de los transpondedores han notado otros acontecimientos reveladores. Un gran número de aviones cisterna de reabastecimiento ha llegado a al-Udeid. Aviones de búsqueda y rescate (SAR), los necesarios para encontrar a los pilotos derribados, se han dirigido al este. También se ha producido un fuerte aumento de la actividad de los aviones de vigilancia estadounidenses capaces de rastrear radares iraníes, interceptar comunicaciones y mapear a las fuerzas iraníes, así como de los aviones que sirven como repetidores de comunicaciones aéreas y podrían apoyar misiones SAR. Ambos, argumenta Steffan Watkins, quien rastrea aviones y barcos utilizando datos públicos, son una “señal inequívoca de que el bombardeo será inminente”.

Lo que, exactamente, está en la mira de Trump no está tan claro. Los diplomáticos plantean varios escenarios. Uno de ellos son ataques simbólicos, quizás contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que ha liderado la reciente represión. Esto le permitiría a Trump afirmar que ha cumplido su línea roja sin que el régimen se vea afectado por el control del poder.

Una alternativa serían ataques mucho más amplios destinados a derrocar al régimen asesinando a sus líderes. Los gobiernos árabes y europeos dudan de que esto funcione. Probablemente requeriría muchos días o semanas de bombardeo. Esto, a su vez, exigiría un despliegue de potencia de fuego aún mayor que el actual. Y casi con toda seguridad desencadenaría una guerra de mayor envergadura, en la que Irán podría atacar bases estadounidenses y aliadas en el Golfo. Israel podría detectar una oportunidad para infligir graves daños a la creciente fuerza de misiles iraní. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, recelosos de un conflicto de este tipo, se han negado a permitir que su espacio aéreo se utilice para un ataque militar contra Irán.

Un último escenario propuesto por funcionarios occidentales es una operación híbrida. En esta, Estados Unidos eliminaría a algunos líderes iraníes, incluido el ayatolá Alí Khamenei, líder supremo del país, antes de llegar a un acuerdo con el régimen remanente, como ocurrió en Venezuela.

Por supuesto, aún existe la posibilidad de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo que evite un ataque. Steve Witkoff, enviado de Trump a Oriente Medio, ha declarado que cualquier acuerdo debería abordar el programa nuclear iraní, su arsenal de misiles y su red de aliados regionales. Sin embargo, los líderes iraníes no habrán olvidado el plazo de dos semanas para un acuerdo que Trump fijó en junio. Tres días después, bombardeó el país.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.