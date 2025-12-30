La economía estadounidense parece estar lista para acelerar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. REUTERS/Aaron Schwartz

“Creo que 2026 puede ser un muy buen año”. Lo que podría ser un brindis festivo con las palabras contenidas es, de hecho, el alegre pronóstico de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien espera que el cambio de calendario anuncie un crecimiento económico más rápido. Su optimismo tiene fundamento. Los efectos de la Ley One Big Beautiful Bill (BBB), una ley de recortes de impuestos promulgada en julio, pronto comenzarán a notarse. Los estadounidenses recibirán reembolsos que reflejan recortes de impuestos retroactivos sobre la renta a partir de 2025. También descubrirán que los gravámenes sobre las ganancias mensuales han disminuido. Según Piper Sandler, un banco de inversión, estos “dos años de recortes de impuestos en uno” valen aproximadamente 191 mil millones de dólares.

Este recorte de impuestos debería ser suficiente para impulsar el PIB en un 0,3%, un estímulo razonable dado que la economía probablemente creció un 1,9% en 2025. Y es solo uno de los varios factores que podrían darle la razón a Bessent. El consenso entre los economistas encuestados por el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia en noviembre era que el crecimiento se desaceleraría al 1,8% en 2026, debido a que la formulación de políticas caóticas y los aranceles lastraban la economía. ¿Podría este pesimismo resultar infundado?

Estados Unidos creció a un saludable ritmo anualizado del 4,3% en el tercer trimestre de 2025, según datos publicados el 23 de diciembre. Sin embargo, el cierre récord del gobierno federal durante 43 días en octubre y noviembre habrá ralentizado la economía a un ritmo mucho menor en los meses posteriores. En el nuevo año, salvo otro cierre, el gasto público debería retomar su actividad con fuerza. Esto podría impulsar el crecimiento hasta un 0,6% del PIB, según el centro de estudios Hutchins Centre, además de las devoluciones de impuestos.

Al mismo tiempo, el gobierno ha debilitado la aplicación de las leyes fiscales. Los profundos recortes al Servicio de Impuestos Internos (IRS) implican que es probable que se pierdan ingresos a medida que más personas evaden sus pagos. Si se utilizan las reglas generales de investigaciones anteriores, el efecto podría representar un 0,25% adicional del PIB, si no más, calcula Adam Posen, del Peterson Institute for International Economics, otro grupo de expertos.

En teoría, los aranceles deberían evitar la aceleración. Si los aranceles se mantuvieran constantes, recaudarían 215.000 millones de dólares en 2026, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, frente a los 114.000 millones de dólares de 2025. Estos gravámenes no afectan directamente a los consumidores, pero al repercutir en el aumento de precios, erosionan su poder adquisitivo con el tiempo. Debido a los ingresos por aranceles, tanto el FMI como la OCDE pronostican que el déficit presupuestario primario de Estados Unidos, que excluye el pago de intereses, se reducirá en 2026, lo que representa una contracción fiscal más que un estímulo.

El presidente estadounidense Donald Trump. (AP Photo/Alex Brandon)

Sin embargo, estas previsiones no consideran el probable destino de aproximadamente la mitad de los aranceles en el Tribunal Supremo. En un caso que podría dar lugar a una sentencia en cualquier momento, es probable que el tribunal dictamine que los gravámenes impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional son ilegales. Esto tendría dos consecuencias. La primera es otro conjunto de reembolsos, esta vez a las empresas que pagaron aranceles ilegales en 2025, que podrían representar alrededor del 0,5 % del PIB. La segunda es interrumpir los ingresos arancelarios en 2026. Si bien el gobierno podrá contar con otras autoridades para cubrir muchas de las deficiencias, “será difícil recaudar la misma cantidad de ingresos arancelarios”, escriben los economistas de Piper Sandler, ya que muchas de las alternativas son engorrosas. Por lo tanto, la eliminación de los aranceles podría hacer que la postura general del presupuesto sea estimulante.

Por lo tanto, Estados Unidos podría entrar en 2026 con las riendas monetarias y fiscales disparando. El 10 de diciembre, la Reserva Federal recortó los tipos de interés al 3,5-3,75%, el nivel más bajo desde 2022. En septiembre de 2024, los tipos eran 1,75 puntos porcentuales más altos. La flexibilización posterior aún se está extendiendo por la economía.

Es probable que haya más recortes en 2026. El presidente Donald Trump nombrará en mayo a alguien para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal. Está eligiendo entre una lista de candidatos moderados. Y también podría nominar gobernadores moderados para la Reserva Federal. En enero, la Corte Suprema escuchará un caso que enfrenta a Trump contra Lisa Cook, una gobernadora a la que intenta destituir. Si la corte se pone del lado del presidente, se liberará un puesto. Otro estará disponible en mayo si Powell también deja su puesto en la junta, que de lo contrario se extenderá hasta 2028. Aunque es poco probable que Trump controle completamente la Reserva Federal, probablemente podrá inclinar al banco central hacia una política monetaria más flexible.

Eso reduciría el riesgo de un desplome bursátil, la amenaza más evidente para la economía. Aunque las advertencias sobre una burbuja de inteligencia artificial son omnipresentes, y algunas acciones relacionadas con la IA se han desplomado, el consenso en Wall Street es que el índice S&P 500 subirá un 9% en 2026. De concretarse, impulsaría la riqueza de los hogares y, por consiguiente, el gasto de los consumidores. Probablemente también significaría que el auge de la inversión en IA se mantendría. El gasto de capital de todo tipo ha recibido un tratamiento fiscal más favorable desde la aprobación de la calificación BBB.

La inflación sigue siendo demasiado alta y la opinión pública está indignada por los precios. REUTERS/Lucy Nicholson

Por todas estas razones, una minoría de analistas, muy activa, afirma que 2026 será un año de fuerte crecimiento económico. Algunos prevén que se trate de un año de alcance internacional. GlobalData TS Lombard, una firma de investigación, señala la expansión fiscal en Alemania y las reformas para impulsar el consumo en China como factores que contribuirán. Es probable que Japón también reciba estímulos, que podrían alcanzar el 0,4% del PIB, bajo su nuevo gobierno. La bajada de los precios del petróleo proporcionará un impulso adicional. El barril de crudo Brent cuesta ahora 61 dólares, cerca de su mínimo en cuatro años, en gran medida gracias a la abundante oferta. Los mercados laborales son un punto débil, pero más debido a la baja contratación que a los despidos. “La confianza repuntará el próximo año y respaldará tanto un PIB sólido como el crecimiento del empleo”, argumentan los economistas del banco JPMorgan Chase.

¡Vamos!

En la reunión de la Fed de diciembre, el responsable promedio de la fijación de tasas predijo un crecimiento estadounidense del 2,3%. ¿Sería sostenible tal aceleración? La inflación sigue siendo demasiado alta y la opinión pública está indignada por los precios. El fuerte crecimiento salarial sugiere que el mercado laboral no está demasiado débil, a pesar de la baja contratación. Esto lo convierte en un momento extraño para un estímulo fiscal y monetario combinado, que podría reavivar la preocupación por el endeudamiento del gobierno. Las elecciones de Trump para la Fed podrían erosionar la credibilidad de su objetivo de inflación del 2%, lo que a su vez podría generar una prima de riesgo para los bonos del Tesoro. Unos tipos de interés más altos a largo plazo elevarían el coste del capital y anularían los beneficios de la flexibilización fiscal.

Sin embargo, en los últimos años, la economía global ha ignorado las sombrías predicciones sobre el impacto de las cadenas de suministro enredadas, las altas tasas de interés, la guerra entre Rusia y Ucrania y, en cierta medida, los aranceles. Actualmente, no hay grandes sorpresas que la hagan sobrevivir, y hay amplio margen para que supere los resultados esperados. Bessent tiene motivos para celebrar el Año Nuevo.

