Los demócratas corren el riesgo de sacar conclusiones erróneas de un buen día

La alegre campaña de Mamdani hizo sentir bien a los neoyorquinos, pero su victoria podría hacer sentir aún mejor a los estrategas republicanos

Los votantes se han pronunciado, pero ¿qué han dicho? Las elecciones del 4 de noviembre tienen consecuencias para la gestión de Minneapolis, Nueva Jersey, la ciudad de Nueva York y Virginia; para los precios de la electricidad en Georgia y para el Tribunal Supremo de Pensilvania. También fueron la primera prueba real de si el segundo mandato de Donald Trump cumple con todas las expectativas de los votantes, quienes lo reeligieron en noviembre pasado. En general, los demócratas obtuvieron incluso mejores resultados de los previstos. Sin embargo, una buena noche no ha resuelto los problemas persistentes del partido.

Comencemos en Nueva York, donde un político novato de 34 años recibirá un presupuesto de 117 mil millones de dólares al asumir el cargo el próximo año. La alta participación electoral sugiere entusiasmo por Zohran Mamdani y su particular visión del socialismo. Esto representa una gran victoria para el ala izquierda del partido, crítica de la oligarquía. Los demócratas que creen que la respuesta al Sr. Trump reside en el populismo económico de izquierda ahora tienen un nuevo defensor. Sin embargo, la victoria del Sr. Mamdani no responde a la pregunta de cómo deberían oponerse los demócratas al Sr. Trump, ni cómo podrían recuperar el poder a nivel nacional. Y es que los candidatos presidenciales demócratas ganan en la ciudad de Nueva York pase lo que pase. Ninguno ha perdido allí desde que John Davis fue derrotado por Calvin Coolidge en 1924.

Virginia y Nueva Jersey, estados que celebraron elecciones a gobernador, son mejores lugares para que los demócratas busquen inspiración. Abigail Spanberger ganó en Virginia. El resultado no fue una sorpresa: la última vez que un republicano ganó la gobernación con un republicano en la Casa Blanca fue en 1973. Sin embargo, el margen de 15 puntos fue mayor de lo esperado. Lo mismo ocurrió en Nueva Jersey, donde las encuestas daban como favorita a Mikie Sherrill para vencer a un buen candidato republicano, Jack Ciattarelli, dentro del margen de error. Al final, ganó con facilidad. Esto rompió una racha que se remontaba a 1961, la última vez que un candidato ganó el cargo después de que un titular del mismo partido hubiera cumplido dos mandatos consecutivos.

Algunos demócratas analizarán todo esto y concluirán que las elecciones a la alcaldía de Nueva York demuestran que los votantes están entusiasmados con las políticas asociadas al ala más izquierdista del partido; que el Partido Demócrata está en mejor forma de lo que creen los analistas; y que las elecciones de mitad de mandato del próximo año están prácticamente ganadas. Se equivocarían.

¿Cuáles son las lecciones correctas? La primera es centrarse en la economía y la accesibilidad económica, como hicieron el Sr. Mamdani, la Sra. Sherrill y la Sra. Spanberger. La segunda es elegir candidatos idóneos para los distritos electorales donde se presentan. La Sra. Spanberger trabajó para la CIA antes de entrar en política y la Sra. Sherrill fue piloto de helicóptero de la Armada. Ambas demuestran un patriotismo que ayuda a contrarrestar los ataques republicanos contra los demócratas, acusándolos de odiar a Estados Unidos. La tercera es no presentarse como defensor del establishment en una época de convulsión. Es probable que los neoyorquinos no deseen el socialismo y el Sr. Mamdani estará demasiado limitado por las leyes municipales y estatales (así como por las leyes de la aritmética) como para ofrecérselo. Al igual que hace un año, estas elecciones fueron menos un respaldo a un programa que otra expresión de frustración.

Tras un año de introspección, asestar un golpe al presidente les dará un respiro a los demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo año. Pero cuando ese alivio se disipe, seguirán enfrentándose a los mismos problemas. Su partido se asocia con políticas sobre inmigración, cambio climático y raza que distan mucho de las opiniones de los votantes que necesitan para ganar el poder a nivel nacional. Al elegir a un socialista democrático como uno de sus principales candidatos, los demócratas no han hecho más que agravar ese problema. La alegre campaña del Sr. Mamdani hizo sentir bien a los neoyorquinos, pero su victoria podría hacer sentir aún mejor a los estrategas republicanos.

