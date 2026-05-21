Cómo China ayuda discretamente a Rusia en Ucrania

El presidente ruso Vladimir Putin (izquierda) estrecha la mano del presidente chino Xi Jinping durante una ceremonia del té celebrada en Pekín, China, el 20 de mayo de 2026. Putin se encuentra de visita oficial de dos días en China, del 19 al 20 de mayo. (Rusia) EFE

La dependencia de Rusia respecto a China para sostener su guerra contra Ucrania ha aumentado progresivamente a medida que se han intensificado las sanciones occidentales. China sostiene su neutralidad en el conflicto y niega proporcionar a Rusia ayuda letal, como sistemas de armas terminados. Sin embargo, al suministrar grandes volúmenes de componentes y materiales de “doble uso”, brinda un apoyo vital a la base militar-industrial rusa. Durante su visita de Estado a Pekín los días 19 y 20 de mayo, Vladimir Putin se mostró suplicante.

La microelectrónica y los semiconductores chinos son cruciales para la capacidad de Rusia de producir los misiles guiados de precisión y los drones que bombardean las ciudades ucranianas. China también suministra la mayor parte de los drones comerciales de visión en primera persona (FPV) y las tecnologías de apoyo que Rusia necesita. Asimismo, China proporciona a Ucrania muchos de los mismos componentes —cámaras, motores, transmisiones— necesarios para los drones FPV. Pero casi todo su ensamblaje se realiza ahora en Ucrania. Ucrania sabe que Rusia siempre tendrá prioridad.

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Las fábricas rusas de armas y municiones dependen casi por completo de las máquinas herramienta de control numérico computarizado (CNC) chinas. La Fundación Jamestown, un centro de estudios con sede en Washington, estima que alrededor del 90% de las importaciones rusas de máquinas herramienta provienen actualmente de China.

Según funcionarios occidentales, Rusia también depende en gran medida de China para el suministro de nitrocelulosa, la materia prima derivada del algodón que se utiliza como propelente para proyectiles de artillería, munición de tanque y misiles. Rusia produce su propia nitrocelulosa en un puñado de fábricas de explosivos (que son objetivo de los ucranianos), pero no en cantidad suficiente para cubrir sus necesidades bélicas.

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Hasta hace poco, Turquía, a través de diversos intermediarios, suministraba aproximadamente la mitad de las importaciones rusas de nitrocelulosa, pero las empresas involucradas están ahora sujetas a fuertes sanciones. En consecuencia, según alegan los funcionarios occidentales, China está incrementando sus ventas de nitrocelulosa a Rusia a través del Grupo Norinco, una importante empresa estatal de armamento que opera con dos filiales. La empresa no se ha pronunciado públicamente al respecto.

China insiste en que la nitrocelulosa es un producto necesario para pinturas y lacas. Para mantener la confusión, se informa que las cuatro principales fábricas rusas de pólvora operan paralelamente en el sector civil. Según funcionarios occidentales, Norinco intenta ocultar las ventas mediante empresas fantasma e intermediarios extranjeros. China también está incrementando sus exportaciones de pulpa y celulosa de algodón, materia prima para la fabricación de nitrocelulosa. Casi toda la pulpa de algodón rusa provenía anteriormente de Uzbekistán y Kazajistán. Sin embargo, las sanciones impuestas el año pasado y este año por la Unión Europea a exportadores uzbekos y kazajos designados han comenzado a surtir efecto.

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Es poco probable que China reduzca su apoyo a la maquinaria bélica rusa. Las empresas chinas obtienen cuantiosos beneficios mientras Rusia les proporciona petróleo y gas baratos a cambio. La elegante ficción del “doble uso” se ha mantenido hábilmente. Además, para satisfacción de los líderes chinos, parece seguro que, tras el fin de la guerra en Ucrania, Rusia seguirá siendo un socio menor necesitado, dependiente de China.

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