The economist

Cómo China ayuda discretamente a Rusia en Ucrania

Sus empresas envían drones, nitrocelulosa para cohetes y más

Guardar
Google icon
El presidente ruso Vladimir Putin (izquierda) estrecha la mano del presidente chino Xi Jinping durante una ceremonia del té celebrada en Pekín, China, el 20 de mayo de 2026. Putin se encuentra de visita oficial de dos días en China, del 19 al 20 de mayo. (Rusia) EFE
El presidente ruso Vladimir Putin (izquierda) estrecha la mano del presidente chino Xi Jinping durante una ceremonia del té celebrada en Pekín, China, el 20 de mayo de 2026. Putin se encuentra de visita oficial de dos días en China, del 19 al 20 de mayo. (Rusia) EFE

La dependencia de Rusia respecto a China para sostener su guerra contra Ucrania ha aumentado progresivamente a medida que se han intensificado las sanciones occidentales. China sostiene su neutralidad en el conflicto y niega proporcionar a Rusia ayuda letal, como sistemas de armas terminados. Sin embargo, al suministrar grandes volúmenes de componentes y materiales de “doble uso”, brinda un apoyo vital a la base militar-industrial rusa. Durante su visita de Estado a Pekín los días 19 y 20 de mayo, Vladimir Putin se mostró suplicante.

La microelectrónica y los semiconductores chinos son cruciales para la capacidad de Rusia de producir los misiles guiados de precisión y los drones que bombardean las ciudades ucranianas. China también suministra la mayor parte de los drones comerciales de visión en primera persona (FPV) y las tecnologías de apoyo que Rusia necesita. Asimismo, China proporciona a Ucrania muchos de los mismos componentes —cámaras, motores, transmisiones— necesarios para los drones FPV. Pero casi todo su ensamblaje se realiza ahora en Ucrania. Ucrania sabe que Rusia siempre tendrá prioridad.

PUBLICIDAD

Las fábricas rusas de armas y municiones dependen casi por completo de las máquinas herramienta de control numérico computarizado (CNC) chinas. La Fundación Jamestown, un centro de estudios con sede en Washington, estima que alrededor del 90% de las importaciones rusas de máquinas herramienta provienen actualmente de China.

Según funcionarios occidentales, Rusia también depende en gran medida de China para el suministro de nitrocelulosa, la materia prima derivada del algodón que se utiliza como propelente para proyectiles de artillería, munición de tanque y misiles. Rusia produce su propia nitrocelulosa en un puñado de fábricas de explosivos (que son objetivo de los ucranianos), pero no en cantidad suficiente para cubrir sus necesidades bélicas.

PUBLICIDAD

Hasta hace poco, Turquía, a través de diversos intermediarios, suministraba aproximadamente la mitad de las importaciones rusas de nitrocelulosa, pero las empresas involucradas están ahora sujetas a fuertes sanciones. En consecuencia, según alegan los funcionarios occidentales, China está incrementando sus ventas de nitrocelulosa a Rusia a través del Grupo Norinco, una importante empresa estatal de armamento que opera con dos filiales. La empresa no se ha pronunciado públicamente al respecto.

China insiste en que la nitrocelulosa es un producto necesario para pinturas y lacas. Para mantener la confusión, se informa que las cuatro principales fábricas rusas de pólvora operan paralelamente en el sector civil. Según funcionarios occidentales, Norinco intenta ocultar las ventas mediante empresas fantasma e intermediarios extranjeros. China también está incrementando sus exportaciones de pulpa y celulosa de algodón, materia prima para la fabricación de nitrocelulosa. Casi toda la pulpa de algodón rusa provenía anteriormente de Uzbekistán y Kazajistán. Sin embargo, las sanciones impuestas el año pasado y este año por la Unión Europea a exportadores uzbekos y kazajos designados han comenzado a surtir efecto.

Es poco probable que China reduzca su apoyo a la maquinaria bélica rusa. Las empresas chinas obtienen cuantiosos beneficios mientras Rusia les proporciona petróleo y gas baratos a cambio. La elegante ficción del “doble uso” se ha mantenido hábilmente. Además, para satisfacción de los líderes chinos, parece seguro que, tras el fin de la guerra en Ucrania, Rusia seguirá siendo un socio menor necesitado, dependiente de China.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Temas Relacionados

ChinaRusiaGuerra Rusia-Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump está presionando para llegar al final del juego en Cuba

Con las acusaciones contra Raúl Castro, su campaña de presión se asemeja cada vez más a la que derrocó a Nicolás Maduro

Donald Trump está presionando para llegar al final del juego en Cuba

Un nuevo brote de ébola podría ser el peor en una década

Los médicos saben cómo responder. Pero los recortes en la ayuda, la guerra y la falta de una vacuna lo dificultan

Un nuevo brote de ébola podría ser el peor en una década

¿Quiénes son los nuevos alborotadores de Europa?

La corrupción y la inflación están impulsando a los populistas euroescépticos

¿Quiénes son los nuevos alborotadores de Europa?

Rusia está empezando a perder terreno en Ucrania

Nuestro sistema de seguimiento indica que ha sufrido su primera pérdida neta sostenida desde octubre de 2023

Rusia está empezando a perder terreno en Ucrania

El apocalipsis del empleo a lo largo de la historia

Una ola de desempleo masivo provocada por la IA sería un fenómeno sin precedentes

El apocalipsis del empleo a lo largo de la historia

DEPORTES

Alerta en Argentina a 26 días del Mundial: el momento de la lesión del Dibu Martínez en un dedo antes de la final con Aston Villa

Alerta en Argentina a 26 días del Mundial: el momento de la lesión del Dibu Martínez en un dedo antes de la final con Aston Villa

Chocó contra un muro de contención, salió despedido y sufrió graves heridas: el impactante accidente de un motociclista en el Mundial de speedway

El jugador 27° que Lionel Scaloni evalúa llevar en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026

El riesgo de la apuesta de la FIFA: el Mundial creció tanto que podría volverse en su contra

Se filmó durante la convocatoria de Brasil para el Mundial, no fue citado por Ancelotti y subió el video: “Hemos decidido mostrarlo todo”

TELESHOW

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi: “Quiere la tutela de las nenas con la China Suárez”

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi: “Quiere la tutela de las nenas con la China Suárez”

Gilby Clarke, el ex Guns N’ Roses que forjó una amistad con Pappo entre asados y guitarras: “Es mi héroe”

Fito Páez, entre silbidos y aplausos en su concierto en Buenos Aires: “Nunca voy a olvidar esta noche”

“Yo soy team Wanda”: el inesperado apoyo de Ricardo Darín a la conductora por la polémica del Martín Fierro

La frustración de Kennys Palacios por quedar afuera de Gran Hermano: “Ese lugar me correspondía”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz anunció cambios en su gabinete y la creación del Consejo Económico y Social en Bolivia

Rodrigo Paz anunció cambios en su gabinete y la creación del Consejo Económico y Social en Bolivia

Más de 33 millones de personas bajo alerta por inundaciones y lluvias extremas en Estados Unidos

Alerta por el aumento de suicidios en adolescentes y jóvenes de la región: un informe reveló datos preocupantes

Gioconda Belli: “No vamos a acabar con una dictadura con poesía”

Quiénes son los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro en Estados Unidos