Un acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur está próximo a su ratificación

Al igual que la Unión Europea, América Latina —o al menos la mayor parte de ella— es una región democrática, comprometida con el multilateralismo y el derecho internacional. Ambas comparten lazos históricos, lingüísticos, culturales y comerciales. Sin embargo, Estados Unidos y China tienen mayor influencia que Europa en América Latina y el Caribe. Ahora que ambas regiones han sentido la presión de Donald Trump a través de aranceles y otras amenazas, están intensificando sus esfuerzos para estrechar lazos. Los días 9 y 10 de noviembre, la UE se reunirá con los 33 países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en una cumbre en la ciudad colombiana de Santa Marta. En las próximas semanas, es probable que el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo ratifiquen un acuerdo comercial con Mercosur, un bloque de libre comercio liderado por Argentina y Brasil.

El segundo acontecimiento es más trascendental que el primero, por dos razones. La fecha y el lugar de la cumbre resultaron desafortunados: muchos líderes de ambas regiones parecen ahora dispuestos a ausentarse para evitar verse involucrados en la campaña de presión del Sr. Trump contra Nicolás Maduro, de Venezuela, y en las sanciones impuestas a Gustavo Petro, de Colombia, anfitrión de la cumbre, a quienes acusa de estar implicados en narcotráfico (acusaciones que ambos niegan). Por otro lado, el acuerdo comercial se ha estado gestando durante más de un cuarto de siglo. En septiembre, la Comisión Europea finalmente envió el texto al Consejo, donde será debatido por los ministros de comercio de los 27 Estados miembros. Los funcionarios en Bruselas se muestran optimistas de que las capitales nacionales y el parlamento aprobarán el acuerdo, allanando el camino para su entrada en vigor a mediados de 2026.

El acuerdo se ha visto frenado por los grupos de presión proteccionistas a ambos lados del Atlántico, y especialmente por los agricultores europeos que temen a la agroindustria sudamericana. Sin embargo, dos cosas han cambiado. En primer lugar, la Comisión ha adoptado nuevas directrices para compensar a los agricultores por las pérdidas sufridas y se ha esforzado más por informarles sobre las salvaguardias del acuerdo. En segundo lugar, la guerra de Ucrania, las tensiones comerciales con China y el regreso del Sr. Trump han puesto de manifiesto la necesidad de que la UE diversifique sus alianzas. “Si no es con Mercosur, ¿con quién se diversifica?“, pregunta un diplomático en Bruselas.

Estos argumentos han cobrado fuerza. “Hace un año, el consejo estaba dividido”, afirma un funcionario de la comisión. “Ahora la situación es más incierta”. Alemania, Italia, Portugal y España respaldan el acuerdo. Austria, Francia, Irlanda y Polonia se han opuesto. Al final, todos, excepto Polonia, podrían sumarse. Y si bien existe oposición en el Parlamento, pocos esperan su rechazo.

El acuerdo de asociación plena con Mercosur, que incluye cláusulas sobre cooperación política, requiere la aprobación de 42 parlamentos nacionales y regionales europeos. Sin embargo, la parte comercial se ha separado en un acuerdo provisional que el Consejo solo necesita aprobar por mayoría cualificada de los gobiernos de la UE. Este acuerdo consolida y amplía una relación comercial existente valorada en unos 150.000 millones de dólares anuales. El pacto elimina los aranceles sobre aproximadamente el 90% del comercio de bienes en ambas partes, aunque la mayor parte de esta eliminación se extiende a lo largo de 12 años. En un estudio publicado en julio, la Comisión calcula que el acuerdo impulsará las exportaciones de la UE en 49.000 millones de euros (56.000 millones de dólares) y las de Mercosur en 9.000 millones de euros.

Los funcionarios europeos creen que el acuerdo frenará la creciente influencia de China en la cuota de mercado europea del Mercosur (que también incluye a Paraguay y Uruguay). Para el Mercosur, representa un avance significativo para un bloque que se ha mantenido bastante aislado del mundo exterior. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, suele destacar la pertenencia de Brasil al grupo BRICS, junto con China, Rusia e India, entre otros. El acuerdo con la UE “ofrece a Brasil una alternativa a los BRICS”, afirma Matias Spektor, de la Fundación Getulio Vargas, una universidad. Brasil lo utilizará para promover una imagen nacional dañada en algunos sectores por su asociación con Vladimir Putin, añade. Para el presidente de Argentina, Javier Milei, cuya victoria electoral el mes pasado se debió en parte al apoyo financiero del Sr. Trump, el acuerdo podría dificultarle la realización de sus ocasionales amenazas de abandonar el Mercosur.

La UE ya tiene acuerdos comerciales con Chile, la mayoría de los países andinos, Centroamérica y la Comunidad del Caribe, y ha negociado una actualización del acuerdo con México. Sergio Díaz-Granados, de CAF, un banco de desarrollo, considera que el acuerdo del Mercosur puede fortalecer las cadenas de valor en toda la región al armonizar las normas de origen. Esto podría, a la larga, dar mayor solidez a los lazos de Europa con América Latina en su conjunto.

La relación lo necesita. La cumbre de Santa Marta, a la que probablemente asistirán principalmente ministros, será escenario de importantes debates sobre clima y digitalización, la lucha contra el crimen organizado y el Global Gateway, nombre que la UE da a su programa de financiación de infraestructuras, que cuenta con 45.000 millones de euros destinados a América Latina. Entre los proyectos en marcha se incluyen la lucha contra el sargazo en el Caribe y el impulso de la conectividad a internet por satélite. Estas iniciativas tienen menos repercusión en la región que las inversiones de China en puertos y redes eléctricas.

Los diplomáticos afirman que el principal valor de la reunión de Santa Marta reside en su mera celebración. Lejos de ser un instrumento de integración, la CELAC pone de manifiesto las divisiones en América Latina, agudizadas con la elección de líderes más extremistas, tanto de derecha como de izquierda. El desacuerdo latinoamericano respecto a la dictadura venezolana impidió la celebración de las cumbres con la UE, concebidas como bienales, entre 2015 y 2023. Fue necesario un esfuerzo conjunto de España, que ostentaba la presidencia rotatoria de la UE, y de Josep Borrell, ex alto representante español ante la UE para Asuntos Exteriores, para reactivarlas.

En 2023, Nicaragua, otra dictadura, se negó a firmar una declaración conjunta debido a una condena (diluida) de la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta vez, las complicaciones son aún mayores. El despliegue naval del Sr. Trump en el Caribe, el hundimiento de barcos narcotraficantes y las amenazas de acción militar para derrocar al régimen del Sr. Maduro dividen a América Latina. El Sr. Petro es un personaje volátil y su ministro de Relaciones Exteriores carece de experiencia diplomática. Lo que podría surgir de Santa Marta es un plan para celebrar reuniones ministeriales anuales, mientras que es probable que la UE, en la práctica, priorice las relaciones bilaterales con países más grandes como Brasil y México. Pero, sean cuales sean las dificultades, se trata de una relación que vale la pena profundizar.

