La asombrosa extrañeza de la burbuja de Labubu (REUTERS)

Imagina un elfo bebé con un pijama de cuerpo entero. Ahora imagina que le han afilado los dientes y que está poseído por el diablo: eso te dará una idea de la estética de un muñeco Labubu. Muchos fans de Labubu llevan a estas criaturas en llaveros, pero puedes conseguir un Mega Labubu de 101 cm en una tienda Pop Mart de Londres por 850 libras (1150 dólares). Que alguien lo compre por siquiera una décima parte de ese precio es algo que escapa a la comprensión de quien escribe.

Sin embargo, comparado con algunos Labubus, es una ganga. En junio, una casa de subastas china vendió un Labubu de 1,20 metros de altura (descrito, curiosamente, como de tamaño humano) por 150.000 dólares. Olvídese de los metales preciosos, las criptomonedas y las acciones de las empresas que planean lanzar centros de datos en el espacio. Esta es, sin duda, la manía especulativa más extraña que existe.

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Hablar de una burbuja en el mercado de las muñecas Labubu supone un desafío para la categoría. En los mercados financieros, una burbuja se forma cuando el precio de un activo sube a un nivel que no se justifica por sus fundamentos. (Pensemos en los inversores eufóricos que elevan el valor de las acciones de una empresa a cientos o miles de veces sus ganancias anuales subyacentes). Para algunos activos, es notoriamente difícil identificar estas burbujas, como ocurre con el oro, que no genera flujos de efectivo y, sin embargo, ha sido valorado como reserva de valor durante milenios. Las inquietantes muñecas de elfos llevan el problema un paso más allá. ¿Cómo saber si los precios están desfasados ​​con respecto a los fundamentos si, para empezar, no existen?

El Mega Labubu sugiere que la euforia aún reina en el mercado de las muñecas. Sin embargo, la situación es menos frenética que antes. Las búsquedas en Google de “Labubu” han caído más del 90% a nivel mundial desde julio. El precio de las acciones de Pop Mart , la empresa china que las fabrica, ronda la mitad de su máximo alcanzado en agosto. “Si recibo un envío un sábado por la mañana, se agota por la tarde”, comenta una dependienta en Londres, “pero la gente ya no hace cola fuera”. Esto supone un descenso respecto al frenético periodo del verano pasado, cuando los fans de Labubu hacían cola durante horas frente a la tienda para participar en los sorteos semanales.

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Un Labubu vestido de Papá Noel se expone a la venta en un mercadillo navideño en Times Square, en Manhattan (REUTERS/Kylie Cooper)

“En épocas de auge económico, se hacen fortunas, la codicia se apodera de la gente y los estafadores aprovechan esa codicia”, escribió Charles Kindleberger en “Manías, pánicos y crisis” (1978), su clásico relato sobre las crisis financieras. La "Labubumanía" no ha sido diferente, pero en lugar de fraude y malversación, ha dado lugar a los “Lafufu”, o Labubu falsificados. Los estafadores del siglo XIX vendían acciones sin valor de ferrocarriles inexistentes; los de hoy venden muñecos de peluche con acabados descuidados y un número incorrecto de dientes. (Un Labubu auténtico tiene nueve). Durante los primeros nueve meses de 2025, las autoridades británicas confiscaron en las fronteras del país cargamentos de juguetes falsificados por valor de 3,5 millones de libras, el 90% de los cuales eran Lafufus.

Según el viejo dicho de los inversores, los mercados alcistas no mueren de vejez: los bancos centrales los hunden. Pero las leyes de una clase de activos no siempre se aplican a otras, y el mercado alcista de Labubus fue hundido por la propia Pop Mart. El año pasado, multiplicó por diez la producción de peluches (entre los que se incluye Labubus), hasta alcanzar los 30 millones al mes. El mercado secundario —donde la gente compraba muñecos escasos para revenderlos con grandes márgenes de beneficio— perdió así su razón de ser, salvo para los Labubus más raros, y se ha desplomado.

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Eso podría no ser malo para Pop Mart, que fabrica muchas otras muñecas lindas y ligeramente inquietantes. La compañía no quiere ser un éxito pasajero, y el mercado secundario que realmente le importa es el de sus propias acciones. La especulación desenfrenada con Labubus, a pesar de impulsar las ventas, puede no haber tranquilizado a los inversores de Pop Mart respecto a rendimientos constantes y confiables. A diferencia de las crisis que se describen en el libro de historia de Kindleberger, es poco probable que el estallido de esta burbuja tenga muchas repercusiones, más allá de que algunos especuladores pierdan su dinero. Sin embargo, si te has encaprichado con un Mega Labubu, pronto podría ser un buen momento para conseguir uno.

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