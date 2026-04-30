Los mercados petroleros siguen en un mundo de fantasía

El cierre del estrecho de Ormuz interrumpió la producción de 14 millones de barriles diarios de petróleo y disparó los precios internacionales. (REUTERS)

Alguien estaba oliendo el butano. Los expertos en energía llevan tiempo advirtiendo que la guerra en Irán estaba provocando la mayor crisis de suministro de petróleo de la historia. El cierre del estrecho de Ormuz interrumpió la producción de 14 millones de barriles diarios de petróleo. Para destruir tal demanda, decían, el precio del crudo Brent debería ser más del doble de su nivel anterior a la guerra, superando los 150 dólares por barril. Pero los operadores de petróleo estaban en un estado de letargo. El 17 de abril, los precios estaban por debajo de los 90 dólares por barril. Durante la última semana, ante los rumores de una reanudación de los combates, han empezado a reaccionar. El 30 de abril, los precios se dispararon por encima de los 125 dólares.

Desafortunadamente, por muy mal que estén las cosas, la desconexión con la realidad persiste. No solo es posible que los precios al contado sigan subiendo, sino que el mercado de futuros del petróleo, donde los especuladores apuestan por la evolución del precio, indica que los precios caerán cada mes durante el resto del año, finalizando 2026 en torno a los 88 dólares. Esto implica que la mayor parte de esta conmoción se revertirá pronto. De ser así, los operadores deben creer en tres cosas: que Estados Unidos e Irán pronto alcanzarán un acuerdo de paz; que dicho acuerdo reabrirá el estrecho de Ormuz; y que, poco después de que el estrecho esté despejado, la gasolina y el combustible para aviones volverán a ser abundantes. Todo esto está en duda.

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En lo que todos deberían estar de acuerdo es en que el cierre del estrecho sería un desastre. Al comienzo de la guerra, había grandes cantidades de petróleo almacenadas en depósitos o buques cisterna en alta mar. Sin embargo, los barcos que transitaron por Ormuz antes del conflicto ya habían atracado el 20 de abril. Las reservas de petróleo pronto alcanzarán su nivel más bajo desde que se inició el seguimiento por satélite en 2018. Los volúmenes de gasolina, diésel y combustible para aviones en el mar ya son tan bajos que las brechas de suministro serán inevitables. En Estados Unidos, la demanda de gasolina está a punto de dispararse, ya que el verano invita a la gente a subirse a sus coches y conducir.

El mercado de futuros del petróleo anticipa una caída en los precios, pese a la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente. (EFE)

Todos deberían ser conscientes de lo que está en juego. La industria petroquímica asiática ya ha paralizado su capacidad. Desde la guerra, los precios del diésel y del combustible para aviones se han duplicado en Asia y se han duplicado con creces en Europa. A diferencia de los mercados bursátiles, donde las burbujas pueden mantenerse solo por el optimismo de los inversores, el precio del petróleo está ligado a la economía de las gasolineras, los puertos y los aeropuertos. Si la oferta no satisface la demanda, los precios deben subir para restablecer el equilibrio. Ya hay informes de barriles de diésel que se venden a 600 dólares. El optimismo no puede suplantar la realidad.

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Los motivos para el optimismo son evidentes. Las publicaciones erráticas de Donald Trump no solo indican que está a la deriva, sino también que intervendrá cuando los precios del petróleo suban demasiado. La economía iraní está en crisis: necesita liquidez urgentemente, lo que significa que también querrá un acuerdo. Si un punto muerto arruina a ambas partes, terminará.

The Economist se muestra reacio a cuestionar a quienes tienen la información a mano y miles de millones de dólares en juego. Sin embargo, los mercados tienen un historial deficiente a la hora de valorar el riesgo geopolítico. Y en el caso del petróleo, les resulta difícil evaluar la complejidad del comercio físico.

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Aunque un acuerdo beneficie a ambos países, podría ser difícil concretarlo. Cada parte podría estar subestimando a la otra. Trump parece creer que tiene todas las de ganar. Pero Irán ya ha sufrido largas interrupciones en sus exportaciones de petróleo, al inicio de la campaña de sanciones de “máxima presión” Trump en 2018. Irán no es una democracia y el régimen puede sobrevivir mientras su pueblo sufre. Tiene un incentivo para resistir con la esperanza de una buena oferta el mayor tiempo posible. Trump puede reanudar los bombardeos, pero es tan probable que esto retrase un acuerdo como que lo impulse.

Del mismo modo, con las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina en Estados Unidos, los líderes iraníes podrían pensar que Trump no puede tolerar un precio alto del petróleo. Sin embargo, Trump es egoísta. Podría intentar frenar el aumento de precios en el país limitando las exportaciones de productos refinados. Quizás piense que las elecciones de mitad de mandato ya están perdidas, al menos en la Cámara de Representantes. Seguramente le preocupan menos las carreras de los políticos republicanos que su propia humillación si llega a un acuerdo nuclear con Irán que resulte peor que el de Barack Obama en 2015. Su última señal a Irán es que se está preparando para un bloqueo prolongado.

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Los bancos centrales de todo el mundo se preparan para un posible shock inflacionario por la volatilidad del mercado global del petróleo y la postura de Trump. (REUTERS)

Incluso si se llega a un acuerdo, el estrecho podría no reabrirse por completo. Para empezar, los temibles detalles de un pacto nuclear tardarán meses en negociarse. Ahora que Irán ha descubierto que tiene poder de negociación, podría verse tentado a presionar con amenazas de cerrar el estrecho de nuevo. Y las amenazas pueden derivar en ataques. Quizás Trump priorice la erradicación del programa nuclear antes que la reapertura completa del estrecho; después de todo, Estados Unidos es un exportador de energía. Suponiendo que Estados Unidos aceptara que Irán tratara el Ormuz como un peaje, ¿qué sucedería entonces?

Y aunque el estrecho esté abierto en principio, el suministro de combustible a los tanques seguirá estando sujeto a numerosos retrasos imprevistos. Cabe esperar una avalancha de petróleo cuando los buques cisterna, completamente cargados, escapen al Océano Índico. Sin embargo, el regreso de los buques cisterna vacíos al Golfo Pérsico será más complicado. Muchos habrán reservado viajes por otras rutas. Será necesario desminar el estrecho, lo que podría llevar meses. Las primas de los seguros podrían ser prohibitivas, por lo que los gobiernos podrían tener que organizar un plan para cubrir los riesgos extremos. El cierre de la producción podría haber dañado los pozos petrolíferos. Restablecer la producción también llevará tiempo. Las refinerías parcialmente paralizadas no volverán inmediatamente a su plena capacidad.

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El mundo apenas comienza a comprender lo que se avecina. Los bancos centrales podrían enfrentarse pronto al segundo shock inflacionario de la década, tras la pandemia de COVID-19. En Asia, muchos gobiernos ya han tomado medidas drásticas, como la reducción de la jornada laboral. Los gobiernos europeos también tendrán que cambiar de estrategia. Hasta ahora se han centrado en apoyar la demanda de los consumidores. Es posible que tengan que lidiar con una caída drástica de la demanda y, ante la posibilidad de escasez de diésel y combustible para aviones, planificar medidas para proteger la entrega de alimentos y los servicios esenciales.

¿Acaso esto no sucederá?

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Los inversores optimistas también podrían llevarse una desagradable sorpresa. La recuperación tras la COVID-19, la adaptación de Europa a la pérdida de la mayor parte del gas ruso y la moderación de los aranceles por parte de Trump han llevado a los operadores a confiar en que las cosas siempre se resuelven por sí solas. En medio de las sólidas ganancias corporativas en Estados Unidos, podría parecer que la economía mundial puede soportar cualquier impacto, y que Trump obviamente cederá ante una catástrofe. Se acerca el dolor de un escenario que los analistas petroleros han temido durante décadas. No será agradable. Prepárense.

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