La salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP podría no romper el cártel (REUTERS)

Cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reúna el 29 de abril, el club estará considerando la salida de uno de sus miembros más antiguos. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que han formado parte del cártel desde que Abu Dabi se unió en 1967, han anunciado su salida el 1 de mayo. La guerra en Irán y su bloqueo del estrecho de Ormuz han paralizado las exportaciones de energía de la región, afectando gravemente a los EAU y a sus vecinos del Golfo. Ahora, esto ha llevado al tercer mayor exportador de petróleo de la OPEP a actuar en solitario.

Al anunciar la salida de su país, el Ministerio de Energía de los Emiratos Árabes Unidos agradeció a los demás miembros de la OPEP por “cinco décadas de cooperación”. Sin embargo, estas palabras conciliadoras ocultan el hecho de que las tensiones en la OPEP se han estado gestando durante años.

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El club impone cuotas de producción a sus miembros para mantener los precios estables y, preferiblemente, altos. En los últimos años, estos límites se han convertido en un punto conflictivo para los Emiratos Árabes Unidos en particular, alimentando la rivalidad entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, el mayor exportador del grupo y su ejecutor de facto. En ocasiones, los saudíes incluso han intentado castigar a los Emiratos Árabes Unidos aumentando la producción para hacer bajar los precios. Los Emiratos Árabes Unidos, que produjeron 3,6 millones de barriles diarios (b/d) en febrero, tenían alrededor de 600.000 b/d de capacidad de producción excedente antes del inicio de la guerra. Están invirtiendo grandes sumas de dinero en infraestructura de producción y nuevas exploraciones con el objetivo de aumentar su capacidad total a 5 millones de b/d para 2027. Liberados de las restricciones impuestas por su pertenencia a la OPEP, tendrán libertad para bombear tanto petróleo como deseen, al menos una vez que se abra el estrecho de Ormuz y puedan exportarlo.

Los mercados energéticos se han vuelto cada vez más sombríos en los últimos días. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán están estancadas. Dentro o fuera de la OPEP, las exportaciones de los Emiratos Árabes Unidos se ven limitadas por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz: actualmente solo pueden enviar a los mercados globales los aproximadamente 1,8 millones de barriles diarios que pueden bombear a Fujairah, un puerto en su costa que se encuentra al este del estrecho. Cualquier aumento significativo en la producción dependería de la apertura del estrecho y la reanudación de las exportaciones marítimas. El 28 de abril, el crudo Brent, la referencia mundial del precio del petróleo, superó los 110 dólares por barril por primera vez desde que Donald Trump anunciara un alto el fuego en el Golfo, hace tres semanas. La declaración de los Emiratos Árabes Unidos apenas afectó el precio.

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Los Emiratos Árabes Unidos ya habían considerado la posibilidad de abandonar la OPEP en el pasado. La organización puede sobrevivir a su salida. Catar, que produce grandes cantidades de gas natural pero relativamente poco crudo, se retiró en 2019. Otros miembros, como Angola y Ecuador, también se han marchado en los últimos años. Además, los Emiratos Árabes Unidos resultaron problemáticos en muchos sentidos. Incumplieron las normas del cártel a gran escala. Algunos expertos estimaron que sobreprodujeron entre 200.000 y 300.000 barriles diarios. Y los emiratíes podían equilibrar sus cuentas con precios del petróleo más bajos que los de Arabia Saudí, que ha estado invirtiendo generosamente en proyectos grandiosos para diversificar su economía.

No obstante, la salida de los Emiratos Árabes Unidos supondrá un duro golpe para la influencia de la OPEP en los mercados petroleros. El creciente aumento de la producción en América durante las últimas dos décadas ya ha mermado la cuota de la OPEP en la producción mundial, debilitando su poder de negociación sobre los precios. Una vez que se reanuden las exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz, Arabia Saudita —que cuenta con la mayor capacidad ociosa de todos los miembros del bloque— tendrá que reducir aún más su producción si quiere sostener los precios.

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En términos más inmediatos, la decisión de los Emiratos Árabes Unidos refleja las tensiones regionales sobre cómo gestionar las consecuencias de la guerra. Es posible imaginar que los ataques iraníes hubieran acercado a los emiratíes y a sus aliados regionales. Sin embargo, la guerra podría haber acentuado las divisiones entre ellos. Mientras que algunos países del Golfo, como Omán, han adoptado un tono conciliador hacia Irán, el de los Emiratos Árabes Unidos ha sido a menudo considerablemente más belicoso.

Los Emiratos Árabes Unidos sufrieron un intenso ataque con misiles y drones iraníes. Sus líderes criticaron a sus vecinos por no apoyar su defensa. La guerra los impulsó a fortalecer su alianza con Israel y Estados Unidos. La OPEP ha sido durante mucho tiempo un tema recurrente para el Sr. Trump; la ha culpado repetidamente del aumento de los precios del petróleo. Abandonarla podría granjearle a los Emiratos Árabes Unidos el favor del presidente estadounidense.

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Unas relaciones cada vez más estrechas con Estados Unidos podrían impulsar la recuperación de los Emiratos Árabes Unidos una vez finalizada la guerra. El 22 de abril, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Trump, declaró que Estados Unidos estaba considerando ofrecer ayuda financiera para apoyar la economía emiratí, lo que evidencia el fortalecimiento de los lazos entre ambos aliados. Los Emiratos Árabes Unidos esperan que liberarse de las cuotas de producción de la OPEP les permita reponer sus reservas una vez que se reanuden las exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Parte de los ingresos podrían destinarse a proyectos que permitan a sus exportaciones evitar Ormuz, como la construcción de un segundo oleoducto hacia Fujairah.

Aún no está claro si la OPEP se convertirá en una víctima de la guerra en el Golfo. Pero incluso si no resulta fatal para el bloque, la salida de los Emiratos Árabes Unidos deteriorará aún más sus relaciones con Arabia Saudita. Los líderes emiratíes podrían considerar que es un pequeño precio a pagar por mantener el apoyo de Estados Unidos.

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