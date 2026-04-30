Para luchar contra Rusia, Europa necesita a Ucrania

Ilustración The Economist: Alex Nabaum

¿Creen los líderes europeos que sus países podrían entrar pronto en guerra? Sus palabras lo confirman. En Chipre, donde se celebró la cumbre de la Unión Europea los días 23 y 24 de abril, el primer ministro polaco, Donald Tusk, expresó su temor a que Rusia pudiera atacar el flanco oriental de Europa en cuestión de meses. Ante las dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con sus aliados transatlánticos, Europa debe tomarse esto en serio y reforzar sus defensas comunes dentro de la OTAN y la UE, declaró el polaco.

Las acciones de los líderes europeos son más ambivalentes. Las contradicciones son especialmente evidentes en lo que respecta a sus relaciones con Ucrania. Este mes, los gobiernos de la UE aprobaron un préstamo de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) para Ucrania, que había sido bloqueado por un obstáculo interno: el gobierno populista de derecha y afín a Putin, liderado por Viktor Orbán en Hungría. Desafortunadamente para Ucrania, la destitución de Orbán por los votantes a mediados de abril ha hecho más visibles las dudas de otros, ahora que los líderes ya no pueden escudarse en el veto húngaro. Muchos países miembros de la UE, incluyendo a Francia y Alemania, no tienen prisa por conceder a Ucrania la plena adhesión a la Unión que busca, y mucho menos en el plazo acelerado que exige el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien quiere que su país se una en enero de 2027.

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Friedrich Merz, el canciller alemán, ha descartado públicamente una adhesión rápida, afirmando que Ucrania no puede unirse al bloque mientras esté en guerra y debe cumplir con estrictos estándares en materia de Estado de derecho, corrupción y otros principios fundamentales.

Algunas preocupaciones son comprensibles. A pesar de su heroísmo, Ucrania es una democracia corrupta y frágil que podría salir de este conflicto con fronteras ambiguas y Rusia como su vecino más hostil. Otras inquietudes europeas son menos importantes. Por ejemplo, los agricultores de la UE temen la competencia de la gran industria agrícola ucraniana, reconocida a nivel mundial. En Bruselas se comenta que, si Ucrania llegara a unirse, la Política Agrícola Común no podría sobrevivir en su formato actual, con un alto nivel de subvenciones.

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Ante tales dudas, los partidarios de Ucrania presentan un contundente contraargumento. Cualquier defensa creíble de Europa debe involucrar a los 800.000 hombres en armas de Ucrania, así como a sus tecnologías propias de drones y antidrones guiadas por IA , que han convertido las líneas del frente en zonas de muerte futuristas y llenas de actividad para los invasores rusos. “La situación ha cambiado”, respondió el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, al ser preguntado recientemente sobre las garantías de seguridad para Ucrania. “Los europeos debemos comprender que necesitamos a Ucrania más de lo que Ucrania nos necesita a nosotros”, aconsejó.

Ucrania depositó durante mucho tiempo sus esperanzas en la membresía de la OTAN y en los compromisos de defensa mutua del artículo 5 del tratado de dicha alianza. Lamentablemente para Ucrania, sus ambiciones de ingresar en la OTAN están “muertas” en un futuro próximo, según funcionarios occidentales. Como presidente, Joe Biden se mostró escéptico sobre la adhesión del país a la OTAN. Sus esperanzas se vieron frustradas por la hostilidad del presidente Donald Trump hacia la idea y, en general, hacia Ucrania.

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Esto deja la adhesión a la UE como la única vía para que Ucrania se integre en Europa y en el mundo democrático en general. Con una acogida plena aún a años de distancia, Francia y Alemania impulsan formas de membresía asociada para Ucrania, que posiblemente incluyan puestos de observador en las instituciones y consejos de la UE, sin derecho a voto. Quizás lo más importante sea que se habla de extender a Ucrania la cláusula de defensa mutua del bloque, contemplada en el artículo 42.7 de los tratados de la UE, como parte de un acuerdo provisional.

En la cumbre de Chipre, los funcionarios de la UE recibieron el encargo de analizar cómo podría aplicarse el artículo 42.7 en caso de conflicto. Según el canciller alemán, los líderes reunidos también respaldaron en general la idea de la adhesión provisional de Ucrania, conscientes de que Europa no puede cerrar sus puertas a ese país sin riesgos. Los votantes ucranianos podrían tener que aprobar algún día un tratado de paz que implique la cesión de territorio, continuó Merz. Para ganar dicho referéndum, Zelensky necesitaría una vía que, en última instancia, conduzca a la plena adhesión a la Unión Europea.

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Llegados a este punto, es comprensible que tanto los ciudadanos europeos como los ucranianos sientan cierta confusión ante las señales que envían las grandes potencias europeas. Por un lado, los líderes temen que Ucrania incumpla el sistema actual de subvenciones agrícolas de la UE. Por otro, parecen dispuestos a extender solemnes promesas de defensa y seguridad a Ucrania: un compromiso mucho más significativo.

La clave del rompecabezas reside en las perspectivas sobre la guerra y su inminencia. Si Europa se enfrenta realmente a un ataque de Rusia, nada es más importante que asegurar la alianza con Ucrania. De hecho, en conversaciones extraoficiales con fuentes europeas y ucranianas de alto nivel, los argumentos más sólidos a favor de la adhesión de Ucrania giran en torno a las amenazas a la seguridad. Además de un discurso optimista sobre el acceso a tecnologías de defensa ucranianas, algunos argumentos son claramente desalentadores. Se señala que, cuando termine la guerra con Rusia, Ucrania albergará a cientos de miles de veteranos curtidos en la batalla. Si Ucrania es rechazada por la UE , no hay garantía de que las facciones poderosas en Ucrania no se alejen de Occidente. Se citan como peligros que Ucrania se vea inmersa en conflictos civiles y luchas por los recursos, o que se acerque cada vez más a Rusia.

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Anclar a Ucrania en Europa, mientras aún sea posible.

Henry Kissinger previó este momento. En una entrevista con The Economist en 2023, el ex secretario de Estado estadounidense afirmó que Ucrania debería unirse a la OTAN, retractándose de su postura anterior. Europa está diciendo algo “terriblemente peligroso”, expresó con preocupación. Considera que Ucrania es demasiado arriesgada para pertenecer a la OTAN, mientras la arma “en exceso”.

Por desgracia, hablar de peligros y riesgos repele a aquellos líderes y votantes europeos que no ven la guerra con Rusia como inevitable. Si apaciguar al Sr. Putin es una tentación, entonces cualquier argumento sobre la inestabilidad política de Ucrania, o su resentimiento si se la mantiene fuera de la UE, es una razón para mantenerla fuera del club. Europa tiene todo el derecho a preguntarse si Ucrania está preparada para ser miembro de la UE. El destino de Ucrania puede depender de algo más simple: si los europeos están dispuestos a luchar.

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