La verdadera colusión entre Donald Trump y Vladimir Putin

Donald Trump y Vladimir Putin

Frustrar a Donald Trump es buscarse el castigo. Un político rival puede esperar una investigación, una red agravante puede enfrentar una demanda, una universidad de izquierda puede despedirse de sus subvenciones públicas, un funcionario escrupuloso puede contar con un despido y un gobierno extranjero independiente, por muy decidido que sea un adversario o un aliado incondicional, invita a la imposición de aranceles. Quienes se perciben como antagonistas también deberían prepararse para una lluvia de insultos, una lección de humillación pública para los posibles transgresores.

Vladimir Putin ha sido una misteriosa excepción. Trump ha culpado de sus dificultades por la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 a casi todos menos a él. Ha culpado de la guerra en Ucrania al expresidente Joe Biden, por supuestamente provocarla por debilidad, y al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, por haberla iniciado de alguna manera. Cuando Rusia invadió el país en febrero de 2022, Trump elogió la astucia de Putin.

Durante meses, mientras Putin se burlaba de las promesas de Trump de poner fin a la guerra en un día y de sus llamamientos a un alto el fuego, el presidente que una vez amenazó con “fuego y furia” contra Corea del Norte y aranceles de hasta el 245% contra China no se permitió semejante fanfarronería. Su tono ha sido menos imponente que quejoso. “¡Vladimir, PARA!”, escribió en redes sociales en abril. El uso del nombre de pila delataba una conmovedora fe en que su intimidad compartida también le importaría a su homólogo reptil.

Cuando Putin siguió matando ucranianos, Trump dio un paso aún menos característico: admitió ante el mundo que lo habían tomado por tonto. “Quizás no quiera detener la guerra, solo me está dando largas”, reflexionó el 26 de abril. Un mes después, se aventuró a decir que su amigo debía de haber cambiado, ¡que se había vuelto “completamente LOCO”! El 8 de julio, reconoció lo que debería haber sido obvio desde el principio: “Siempre es muy amable, pero resulta ser insignificante”. Trump amenazó con sanciones secundarias a Rusia, pero luego se abalanzó sobre los últimos mensajes contradictorios de Putin sobre la paz, recompensándolo con una cumbre en Estados Unidos.

¿Por qué ha sido Trump tan complaciente con este hombre? Los esfuerzos de periodistas, investigadores del Congreso y fiscales por determinar la razón a menudo han resultado ser ejercicios de autoderrota y pesar. El patrón parecía siniestro: Trump elogió a Putin en televisión ya en 2007; lo invitó al concurso de Miss Universo en Moscú en 2013 y se preguntó en Twitter si sería su “nuevo mejor amigo”; le pidió ayuda para construir una torre en Moscú entre 2013 y 2016; e intentó sin éxito en numerosas ocasiones en 2015 conseguir una reunión con él. Luego vino la interferencia rusa en las elecciones de 2016, incluyendo el hackeo de los correos electrónicos de los demócratas para socavar a la candidata demócrata, Hillary Clinton. Algunos periodistas alimentaron las sospechas de una conspiración —la “colusión” se convirtió en el lema— al difundir afirmaciones de que Putin estaba chantajeando a Trump con un video obsceno. La fuente resultó ser un rumor recopilado durante una investigación para ayudar a Clinton.

Nueve años después, la intromisión de bajo presupuesto de Putin sigue beneficiando a los enemigos de Estados Unidos, envenenando su política y distrayendo a sus líderes. Pam Bondi, fiscal general, ha iniciado una investigación ante un gran jurado sobre lo que Trump calificó de traición por parte de Barack Obama y otros miembros de su administración. La investigación se basa en una tergiversación de un hallazgo de inteligencia en los últimos días de la presidencia de Obama. Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, ha declarado que, dado que Putin no pirateó las máquinas de votación, la conclusión de que intentó ayudar a Trump era falsa. La conclusión, bajo el mandato de Obama, fue, en cambio, que Putin intentó influir en las elecciones influyendo en la opinión pública.

El exhaustivo informe publicado en 2019 por el fiscal independiente Robert Mueller afirmó en su primera página que «el gobierno ruso percibió que se beneficiaría de una presidencia de Trump y trabajó para asegurar ese resultado». Mueller acusó a numerosos rusos y también consiguió que algunos asesores de Trump se declararan culpables por violar diversas leyes. Pero no concluyó que la campaña “conspiró o coordinó” con los rusos.

Examinar los dos volúmenes del informe es recordar la malicia de los rusos y lo caótica que fue la campaña de Trump. También es lamentar el tiempo y la energía invertidos, dadas las escasas pruebas que se encontraron para respaldar las sospechas sobrecalentadas. Y es lamentar lo poco que se le concedió a Trump la presunción de inocencia. En las palabras finales del informe, Mueller señaló que, si bien no acusaba a Trump de ningún delito, tampoco lo “exoneraba”. Se podría comprender su amargura.

El misterio de la admiración de Trump por Putin quizás hubiera sido mejor abordado por psicólogos. Ciertamente, Putin, el experimentado agente de la KGB, ha sabido explotar sus vulnerabilidades, incluida la vanidad. Se dijo que Trump estaba “claramente conmovido” por un retrato kitsch de sí mismo que Putin le dio en marzo.

Putin y el bombardeo

Sin embargo, esa especulación condescendiente también puede ser injusta para Trump. Sin duda, minimiza el riesgo. Tiene razones de peso para identificarse con Putin. Desde la década de 1930, una piedra angular de la política exterior estadounidense ha sido que ningún país puede obtener territorio por la fuerza, un principio también consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, durante su primer mandato, en pos de su visión de paz en Oriente Medio, Trump otorgó a Estados Unidos el reconocimiento de territorios conquistados en dos ocasiones: la reclamación de Israel sobre los Altos del Golán y la reclamación de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Parece prever el fin de la guerra en Ucrania, que también otorgaría a Rusia nuevos territorios.

Así es como personas “inteligentes” como Trump y Putin creen que el mundo realmente funciona, o debería funcionar: no según reglas inventadas por diplomáticos deslumbrantes para preservar un orden internacional, sino en deferencia al poder ejercido por grandes hombres. Un mundo rehén de esa teoría podría ser el legado de su verdadera connivencia.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.