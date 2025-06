Trump cree que los estadounidenses consumen demasiado, y tiene razón

Los compradores caminan por el centro comercial King of Prussia Mall, en Pensilvania (REUTERS/Rachel Wisniewski)

Reequilibrar la economía global es la causa fundamental de Donald Trump. China debería producir menos y consumir más, opina el presidente; mientras tanto, Estados Unidos debería producir más mediante la reindustrialización. Hay un último paso lógico en esta ecuación: Estados Unidos también debería consumir menos.

Tal abstinencia es inevitable si las matemáticas de MAGA dan resultados, como incluso la administración admite. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, aboga por “menor consumo”; con mayor fervor, Trump afirma que su guerra comercial podría resultar en que los niños tengan “dos muñecas en lugar de 30”. Como lo expresa JD Vance, el vicepresidente: “Un millón de tostadoras baratas de imitación no valen el precio de un solo empleo en la industria manufacturera estadounidense”.

La creencia de que Estados Unidos consume demasiado se ha ido consolidando durante décadas. La izquierda critica la cultura consumista estadounidense. En la década de 2000, antes de la crisis financiera mundial, algunos economistas describieron a los estadounidenses como personas que se atiborraban de bajas tasas de interés a largo plazo. En 2010, Glenn Hubbard, un republicano tecnócrata, se alió con un demócrata desconocido llamado Peter Navarro para argumentar que “impulsar la tasa de ahorro estadounidense debería formar parte de nuestra política comercial nacional”. Navarro posteriormente cambiaría de partido; hoy es el gurú comercial de Trump.

Para comprender la relación entre el consumo excesivo y el comercio, considere lo que sucede cuando un país consume más de lo que puede: debe endeudarse en el extranjero. Estos flujos financieros son la otra cara del déficit comercial, detestado por Trump. Es como si los contenedores llegaran a Estados Unidos, descargaran mercancías y luego regresaran llenos de letras del Tesoro o acciones de empresas del S&P 500. Trump quiere que se cierre el déficit comercial, lo que significa que los flujos financieros también deben desacelerarse. Pero también quiere que Estados Unidos disfrute de un auge de la inversión. La única manera de que la ecuación cuadre es que Estados Unidos aporte su propio capital ahorrando más. En otras palabras, debe reducir su consumo.

No es descabellado buscar tal reequilibrio. El ahorro interno bruto de Estados Unidos ronda el 17% del PIB, en comparación con un promedio del 23% en los países de altos ingresos. Estados Unidos invierte alrededor del 22% del PIB, aproximadamente en línea con el promedio del mundo rico. La diferencia entre ahorro e inversión es el capital que el país debe importar, que el año pasado ascendió a 1,3 billones de dólares. Mientras tanto, el consumo de Estados Unidos como porcentaje del PIB (81% una vez incluido el del gobierno) es el más alto del G7, después del Reino Unido. Entre las otras cinco grandes economías ricas, la proporción del consumo es, en promedio, cinco puntos porcentuales menor.

Depender de las entradas netas de capital ha dejado a Estados Unidos con profundas obligaciones financieras con el extranjero. La diferencia entre los activos que los estadounidenses poseen en el extranjero y los que poseen los extranjeros en Estados Unidos se ha reducido al -90% del PIB. Este es el tipo de “posición neta de inversión internacional” (NIIP) que sería escalofriante en casi cualquier otro país.

Durante años, Estados Unidos pudo consolarse con el hecho de que su cuenta de resultados era saneada. Incluso cuando su NIIP empeoró, el país ganó más con sus activos en el extranjero de lo que pagó a los inversores extranjeros. Los extranjeros poseen gran cantidad de deuda de bajo rendimiento, incluyendo bonos del Tesoro; los estadounidenses poseen más acciones e inversión extranjera directa (IED), que ofrecen mayores rendimientos. La persistente positividad de los ingresos netos extranjeros del país ha formado parte del “privilegio exorbitante” que conlleva Sin embargo, a medida que la NIIP se ha desplomado hacia números rojos, esta tranquilidad se ha disipado. En el tercer trimestre de 2024, Estados Unidos pagó más a los propietarios de sus activos de lo que ganó con inversiones extranjeras por primera vez en este siglo, en parte debido a las tasas de interés más altas.

Esta es la parte de verdad en la afirmación de Trump de que los déficits comerciales transfieren riqueza al exterior (el presidente también aplica esta lógica, sin sentido, al comercio bilateral con todos los países extranjeros). En la economía clásica, los grandes déficits persistentes en cuenta corriente hacen que un país sea poco rico, de la misma manera que un hogar derrochador termina siendo más pobre que un vecino que gasta poco. En la dura realidad de la economía global, los déficits excesivos en cuenta corriente pueden provocar crisis monetarias repentinas a medida que los inversores extranjeros pierden la confianza en la capacidad de un país para pagar sus deudas.

Si el afán de consumo de Estados Unidos no puede durar eternamente, ¿cuánto tiempo podrá durar? Ha habido dos oleadas previas de alarma sobre la cuenta corriente estadounidense. En la década de 1980, cuando la PIIN cayó y con el tiempo se volvió negativa, los economistas se preguntaron cuánto tiempo podría durar. Resultó ser mucho tiempo. Luego, a principios de la década de 2000, cuando el déficit por cuenta corriente de Estados Unidos se disparó, Ben Bernanke, quien posteriormente sería presidente de la Reserva Federal, señaló un exceso de ahorros en el extranjero que fluía hacia Estados Unidos. Muchos economistas culparon a esto del atracón de consumo y la burbuja inmobiliaria. Pero la crisis de las hipotecas subprime que siguió no fue una crisis por cuenta corriente para Estados Unidos. En cambio, el dólar se fortaleció.

El país también se beneficia de algunas coberturas naturales. Al obtener préstamos en su propia moneda, a medida que el dólar se deprecia, como ha ocurrido este año, su PIIN mejora. Lo mismo ocurre si su mercado bursátil cae. De hecho, una de las razones por las que la PIIN ha tenido un aspecto especialmente malo en los últimos años es la increíble racha alcista de Wall Street, que ha impulsado el valor de los activos estadounidenses en manos extranjeras. Y en la medida en que la inversión extranjera permita un mayor crecimiento económico, todos ganan, incluso si los extranjeros se llevan una parte de los beneficios.

Al mismo tiempo, hay razones para pensar que las cosas podrían ser diferentes ahora y que las coberturas podrían no ser suficientes para evitar las dificultades. Consideremos las opiniones de economistas ajenos al presidente. Maurice Obstfeld, ex economista jefe del FMI, compara la balanza comercial de un país con el saldo presupuestario primario de un gobierno. Debe existir al menos la expectativa de que eventualmente se encamine hacia un superávit para mantener la confianza en la capacidad del país para pagar sus deudas externas, afirma. Peter Hooper, del Deutsche Bank, experto en cuestiones de cuenta corriente desde la década de 1980, describe los persistentes déficits comerciales de Estados Unidos como un malestar crónico, “como termitas en la madera”. Joseph Gagnon, del Peterson Institute for International Economics, un centro de estudios, señala que ninguna economía avanzada ha mantenido una posición de pasivos externos tan negativa como la de Estados Unidos. “Eso empieza a ser preocupante”, afirma. Barbacoa de Barbie

¿Cómo se vería una crisis de cuenta corriente? Los 62 billones de dólares de capital estadounidense en manos de extranjeros se distribuyen en decenas de millones de balances de empresas y particulares. Un tercio son instrumentos de deuda que no se pueden rebajar con la misma fluidez que los precios de las acciones o los valores de las propiedades; de esa deuda, dos quintas partes son emitidas por el gobierno. Además, dado que los pasivos de deuda de Estados Unidos están denominados principalmente en dólares, debería ser capaz de cumplirlos siempre, al menos en términos nominales.

Pero una pérdida de confianza en la capacidad de Estados Unidos para generar la rentabilidad real necesaria para los inversores extranjeros podría provocar una fuerte depreciación de los precios de sus activos, que han alcanzado máximos exorbitantes. Los bonos, las propiedades y las acciones del país, así como el propio dólar, se verían sometidos a una intensa presión vendedora. Un dólar mucho más débil y unos precios más bajos de los bonos y acciones estadounidenses forzarían un reequilibrio al reducir el tamaño de los pasivos externos de Estados Unidos en relación con sus activos externos. Unas condiciones financieras más estrictas desalentarían el consumo y equilibrarían la cuenta corriente, por más incómodo que resultara un ajuste tan repentino.la emisión de la moneda de reserva mundial.

La pregunta para Estados Unidos, y de hecho para la economía mundial, es si puede desactivar sus pasivos externos sin pagar un precio tan alto. La solución del Sr. Trump es abrir el puente levadizo. Los aranceles desincentivan el consumo al elevar los precios y perjudicar el nivel de vida. Las barreras a la movilidad del capital, cuyos primeros indicios se esconden en la reforma fiscal del Sr. Trump, impulsan al alza los tipos de interés internos y fomentan el ahorro interno. Pero esta solución es tan mala como la enfermedad. Empobrece a los estadounidenses y, al poner en peligro la rentabilidad de los inversores extranjeros, amenaza con provocar la misma crisis que se supone que el reequilibrio debe evitar. La fuerte pero breve ola de ventas de abril, tras el anuncio del Sr. Trump de sus aranceles globales “recíprocos”, ofreció un anticipo de la posible dinámica de una crisis, argumenta el Sr. Gagnon.

Un ajuste más gradual, que no busque convertir a Estados Unidos en una nación acreedora de la noche a la mañana, debería ser posible. Si se mantiene la confianza en el país, su exorbitante privilegio significa que debería poder pagar sus deudas externas con superávits comerciales menores que otros países, afirma Menzie Chinn, de la Universidad de Wisconsin-Madison. Si Estados Unidos evita socavar sus propios activos, puede permitirse una transición gradual hacia un superávit comercial.

Para lograr una transición gradual, Estados Unidos debe dejar de culpar a los extranjeros. El Sr. Navarro cree que otros países han alimentado el déficit comercial estadounidense al mantener sus monedas artificialmente débiles, apuntalar a sus exportadores y bloquear el acceso de productos estadounidenses a sus mercados. Stephen Miran, otro asesor, señala la posición de Estados Unidos como imán para los flujos financieros del extranjero, lo que infla el valor del dólar y, por lo tanto, deprime las exportaciones estadounidenses. Se ha puesto cada vez más de moda creer que los desequilibrios globales, en particular el exceso de ahorro de China, han impulsado el consumo excesivo en Estados Unidos. Una forma de lograrlo es deprimiendo artificialmente los tipos de interés globales. Pero en Estados Unidos, un país que representa más de una cuarta parte del PIB mundial a tipos de cambio de mercado, las fuerzas internas casi siempre importan más que los factores externos. Nadie obliga al país a consumir demasiado. Y aunque es impráctico e indeseable alterar las decisiones de consumo y ahorro de millones de hogares estadounidenses, hay una palanca obvia que accionar: reducir el enorme déficit presupuestario del gobierno federal.

Es este déficit —que alcanzó el 7% del PIB durante el último año— el que impulsa el consumo excesivo en Estados Unidos. Cuando el gobierno gasta, también consume; cuando recauda impuestos insuficientes, incita a los hogares a consumir en exceso. Las deudas gubernamentales absorben ahorros que podrían financiar la inversión, lo que contribuye a generar el déficit por cuenta corriente. De hecho, el sector privado estadounidense ahorró lo suficiente el año pasado para financiar toda su inversión y más. El problema era el gobierno.

Por lo tanto, las vulnerabilidades externas de Estados Unidos están estrechamente vinculadas a su fragilidad fiscal. Reducir el endeudamiento público mataría dos pájaros de un tiro. El Sr. Chinn estima que una reducción de un punto porcentual en el déficit presupuestario reduciría el déficit por cuenta corriente en aproximadamente medio punto porcentual. Por su parte, el Sr. Obstfeld es contundente sobre la alternativa a un reequilibrio fiscal: «Si el gobierno sigue endeudándose como hasta ahora, es muy improbable que logremos un superávit comercial».

Varias vías posibles para reducir los déficits presupuestarios tendrían el beneficio adicional de incentivar el ahorro de los consumidores. Por ejemplo, si el gobierno reformara los programas de seguros médicos y pensiones para hacerlos menos generosos a medida que la población envejece, sería racional que los hogares ahorraran más. El gobierno también podría implementar un impuesto al consumo bien diseñado a nivel nacional (la ausencia total de dicho impuesto hace que Estados Unidos sea un país inusual). Desafortunadamente, la realidad política es que no se vislumbra una consolidación fiscal. El proyecto de ley fiscal de Trump, que se está tramitando en el Congreso, prolongará enormes déficits.

En este sentido, Trump no es un caso único: sucesivos gobiernos han presidido déficits presupuestarios más amplios, poniendo en peligro la salud fiscal del país y acumulando pasivos externos que amenazan con agravar la crisis financiera. Sin embargo, el gobierno de Trump destaca por su insistencia simultánea en reequilibrar la economía mundial. Su postura fiscal es más adecuada para una economía en crisis que absorbe importaciones de emergencia que para una que intenta alejarse del consumo. El rechazo simultáneo a los déficits comerciales y la aceptación del endeudamiento público es completamente contradictorio; en otras palabras, perfectamente normal para la Trumponomics.

