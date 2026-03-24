¿Hasta qué punto podría llegar la inflación mundial?

Carteles con los precios del combustible en las afueras de las gasolineras, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Tokio, Japón (REUTERS)

Tras alcanzar un máximo de más del 10% a finales de 2022, debido a las interrupciones en las cadenas de suministro posteriores a la pandemia, los generosos cheques de estímulo y la crisis energética derivada de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, la inflación media en los países ricos descendió. A principios de este año se situaba cerca del 2%. Los banqueros centrales creían haber vencido a la bestia inflacionaria.

Sin embargo, justo cuando se dieron la vuelta, su ojo se abrió con un tic. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha perturbado nuevamente los mercados energéticos. Incluso mientras Donald Trump intenta calmar los mercados diciendo que las hostilidades podrían terminar pronto, los flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz siguen estando quizás un 97% por debajo de los niveles normales. Superada por sus enemigos en el campo de batalla, la República Islámica ha respondido bombardeando plantas de gas natural en toda la región. Los precios de la energía se han disparado. El precio del crudo Brent ronda los 100 dólares por barril (aunque fluctúa), frente a los 60 dólares de principios de año. Los precios de la gasolina en Estados Unidos han subido.

Afortunadamente, estos disturbios tendrían que empeorar mucho para provocar una recesión global. Por otro lado, es casi seguro que avivarán aún más el descontento popular por el alto costo de la vida.

En algún momento, un aumento en el costo de la energía provoca una caída en la producción. Los márgenes de ganancia de las empresas disminuyen al pagar más por el combustible y la electricidad. Los consumidores, obligados a pagar más por la gasolina, reducen el gasto discrecional. Un estudio reciente de Oxford Economics, una consultora, estima que dos meses con precios del petróleo crudo en $140 (junto con precios más altos del gas natural) llevarían a algunas partes de la economía global a una leve recesión. Una encuesta a economistas realizada por el Wall Street Journal sugiere que $138 es el punto de inflexión para Estados Unidos. Muchas economías parecían preparadas para una recesión incluso antes de que comenzara el caos en Medio Oriente. La confianza del consumidor está cerca de su mínimo histórico en Estados Unidos y apenas es mayor en otros lugares.

Ese escenario podría ser demasiado pesimista. Un estudio de Deutsche Bank demuestra que la variación en los precios del petróleo es importante, no solo su nivel. La recesión estadounidense de 1973-75 fue tan profunda porque los precios del petróleo se triplicaron con creces en poco tiempo. En lo que va de 2026, ni siquiera se han duplicado. Steven Blitz, de la consultora TS Lombard, señala que, en torno a la contracción del PIB provocada por el petróleo en 1990, el precio del crudo West Texas Intermediate aumentó un 166%. Para provocar una conmoción comparable hoy en día, tendría que alcanzar los 175 dólares. La conmoción actual se asemeja más a un golpe de picana eléctrica que a una tostadora en la bañera.

Además, la economía mundial llegó a la crisis energética en buena forma. Los salarios reales en las economías avanzadas crecen al menos un 1% anual. En el cuarto trimestre de 2025, las ganancias corporativas globales aumentaron un 15% en términos nominales, en comparación con el año anterior. Diversos datos en tiempo real sugieren que en los últimos meses el crecimiento en los países desarrollados se ha acelerado. A pesar de las fluctuaciones en los mercados energéticos, pocos inversores están alarmados por una posible recesión. Los indicadores elaborados por Goldman Sachs, un banco que combina el análisis de acciones, divisas y otros activos, sugieren que los inversores están anticipando una desaceleración moderada, no una recesión.

Sin embargo, esos mismos datos sugieren que los inversores están muy preocupados por la inflación. Los indicadores de mercado sobre las expectativas de inflación están aumentando vertiginosamente. Una regla general indica que un aumento sostenido de 10 dólares en el precio del petróleo acaba sumando entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales a la inflación general. Suponiendo que el petróleo se mantenga en torno a los 100 dólares por barril, la tasa de inflación media de la OCDE podría superar el 4%; con un precio de 140 dólares, una inflación del 5-6% no es descabellada.

Más preocupante aún, los bancos centrales podrían tener menos capacidad para responder a una crisis inflacionaria que en 2022. Es posible que las empresas trasladen los costos a los consumidores con mayor rapidez esta vez que en 2022-23, tras haber demostrado hace unos años que pueden subir los precios impunemente. Mientras tanto, los bancos centrales podrían sentirse limitados a la hora de subir las tasas de interés para combatir cualquier repunte inflacionario. El Sr. Trump se enfurecería si Kevin Warsh, su candidato de política monetaria expansiva para dirigir la Reserva Federal, comenzara su mandato en unos meses endureciendo la política monetaria.

Aunque los datos en tiempo real no siempre son fiables, sugieren que la inflación está repuntando. Alternative Macro Signals, una consultora, analiza millones de artículos de noticias. Su índice de inflación global, que ha demostrado ser un buen indicador de las cifras oficiales, ha experimentado un fuerte aumento recientemente. Si se mantienen las tendencias históricas, para julio la inflación global mensual podría superar el 0,6%. Esto representa más del 7% anualizado.

Alternative Macro Signals no es el único dato preocupante. Truflation, una consultora, analiza los precios en tiempo real a partir de una amplia variedad de fuentes. Sus cifras sugieren que este mes la inflación interanual de bienes en Estados Unidos se disparó de menos del 1% a casi el 3,5%. Esto se debió casi exclusivamente al aumento del precio de la gasolina.

Si los bancos centrales no logran frenar otra crisis del costo de vida, los gobiernos podrían verse obligados a rescatar a los ciudadanos. En 2022-23, los gobiernos europeos destinaron, en promedio, entre el 3% y el 4% del PIB a reducir el vertiginoso aumento de los costos energéticos que afectaban a hogares y empresas. Estas medidas ayudaron a los más pobres de Europa a evitar la pobreza extrema. Sin embargo, tuvieron un costo fiscal enorme. Quizás la mitad del gasto no tuvo una finalidad específica, por lo que los más beneficiados fueron los ricos, los mayores consumidores de energía que menos ayuda necesitaban.

¿Optarán los gobiernos por medidas más específicas esta vez? En un momento de ira populista y políticos derrochadores, no cuenten con ello. La consecuencia económica más duradera de la guerra en Medio Oriente podría ser agravar los problemas fiscales del mundo rico.

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