La Guardia Revolucionaria está tomando el control de Irán (REUTERS)

Si escuchamos a Donald Trump, podríamos pensar que poco ha cambiado en el liderazgo iraní desde que comenzó la guerra. El estrecho de Ormuz podría ser controlado por “mí y el ayatolá”, sugirió el presidente estadounidense a los periodistas el 23 de marzo. Pero mientras Irán contempla reanudar las conversaciones, la pregunta es quién tiene la autoridad para llegar a un acuerdo con Estados Unidos y garantizar su cumplimiento.

El supuesto líder supremo, Mojtaba Khamenei, no ha sido visto ni oído desde que su predecesor y padre fue asesinado al comienzo de la guerra el 28 de febrero. Altos asesores y comandantes, incluido Ali Larijani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, también han sido asesinados. Su lugar lo ha ocupado una opaca y descentralizada red de instituciones diseñada para proteger al régimen de ataques selectivos. En su núcleo se encuentra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la fuerza paramilitar de la República Islámica, compuesta por 190.000 efectivos, que ahora parece controlar tanto el Estado como la guerra.

“Esta guerra es una bendición para el CGRI”, afirma un iraní exiliado con contactos de alto nivel en el régimen. “Ha consolidado su posición al mando”.

Personas cercanas al régimen describen un sistema que ha pasado de la teocracia a algo parecido a una junta militar, similar a Argelia, Egipto o Pakistán. “Hemos pasado del poder divino al poder duro”, afirma uno de ellos. Según la constitución, el líder supremo de Irán debería ser un clérigo de alto rango. Pero el ascenso del Sr. Jamenei se debió menos a sus credenciales religiosas que al deseo de continuidad de la Guardia Revolucionaria Islámica. Se presionó a los clérigos para que lo respaldaran. Sin embargo, su ausencia es notoria, oficialmente por su seguridad. Abundan los rumores de que el líder supremo está en coma, en un hospital de Moscú o muerto. “No está claro que sea capaz de tomar decisiones importantes”, afirma Raz Zimmt, analista israelí. Si reaparece, probablemente será como figura decorativa. “Ahora son los militares quienes mueven los hilos”, declara Mohamed Amersi, empresario británico con contactos en el régimen.

En la práctica, la autoridad ha pasado a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). El Consejo de Seguridad Nacional, dominado por figuras militares, establece la estrategia general. El 24 de marzo, reemplazó a Larijani, un antiguo profesor de filosofía, por Muhammad Zulghadr, un funcionario de la IRGC. Otros miembros incluyen a Muhammad Bagher Qalibaf, el influyente presidente del Parlamento que ascendió en las filas de la Guardia Revolucionaria, y a varios generales de la IRGC. Un consejo de defensa reactivado funciona como una sala de guerra, seleccionando objetivos y dirigiendo ataques. Sus miembros son anónimos, pero se cree que son exgenerales o generales en activo de la IRGC que se esconden en búnkeres. El control operativo recae en Khatam al-Anbiya, el cuartel general de la IRGC en el campo de batalla. Los analistas de Irán creen que el cuerpo mantiene un control firme sobre los misiles más avanzados y de mayor alcance de Irán.

Para los posibles negociadores estadounidenses, esto representa un problema. A pesar de su estructura jerárquica, la Guardia Revolucionaria no es monolítica. Algunos líderes, como Hossein Alaei, un general retirado que en su momento comparó el despotismo del difunto Khamenei con el del sha, son abiertamente reformistas. El Sr. Qalibaf encabeza un grupo de pragmáticos, que oscilan entre el radicalismo y la moderación según lo requiera la situación. Ambos bandos podrían estar abiertos al diálogo. Sin embargo, existen numerosos intransigentes profundamente hostiles al compromiso. Su líder es Saeed Jalili, otro exmiembro de la Guardia Revolucionaria que obtuvo 13,5 millones de votos en las últimas elecciones presidenciales. Es incierto si todas las facciones acatarían una orden para poner fin a las hostilidades con Estados Unidos o si se ceñirían a un acuerdo para detener el desarrollo nuclear.

Los analistas de Irán también cuestionan el alcance de la autoridad del mando central en todo el país. Una de las razones de la resistencia de la Guardia Revolucionaria, a pesar de los intensos bombardeos, parece haber sido la descentralización. Para evitar que se repitieran los asesinatos masivos de la guerra del verano pasado, antiguos miembros de la Guardia Revolucionaria afirman que el cuerpo se dividió en 31 subdistritos. Cada uno recibió su propio arsenal de armas (incluidos misiles y drones) y bancos de objetivos, junto con la autonomía para utilizarlos en caso de fallo de las comunicaciones o del mando central.

La Basij, la rama de seguridad interna de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), también se ha fragmentado en decenas de miles de pequeñas células móviles. Tras el ataque israelí a sus bases, estas se dispersaron por mezquitas, escuelas y campamentos bajo puentes. Esto representa una mala noticia para Estados Unidos e Israel, ya que las células descentralizadas de la IRGC podrían rebelarse y formar el núcleo de una guerrilla capaz de seguir combatiendo y bloqueando indefinidamente el estrecho de Ormuz.

Por el contrario, las amenazas externas a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) parecen menos inmediatas que hace unas semanas. Al comienzo de la guerra, grupos de oposición kurdos en Irak amenazaron con cruzar la frontera y provocar levantamientos étnicos en el Kurdistán iraní y otras provincias con minorías étnicas, incluidos azeríes, árabes y baluchis. Sin embargo, los refuerzos de la IRGC y una oleada de ataques con drones y misiles los han obligado a reconsiderar sus planes por el momento.

La expectativa de un levantamiento popular también se ha desvanecido. Algunos iraníes en las ciudades vitorearon la muerte de Khamenei y celebraron en sus balcones mientras Israel atacaba bases del régimen. Pero el bombardeo de objetivos civiles ha mermado su entusiasmo, al igual que el aparente éxito de la resistencia de la Guardia Revolucionaria. Una Guardia Revolucionaria envalentonada ahora tacha a los críticos de colaboradores enemigos y amenaza con confiscar sus propiedades. “Antes hablábamos del fin del régimen cuando terminara la guerra”, dice un maestro en Mashhad, una ciudad del noreste de Irán. “Ahora tememos qué hacer con un régimen que es más fuerte y poderoso que nunca“.

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