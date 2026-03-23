El último cambio de postura de Donald Trump sugiere que podría querer poner fin a la guerra

Donald Trump. REUTERS/Kevin Lamarque

A primera hora del 23 de marzo, Donald Trump publicó en redes sociales que suspendía durante cinco días “todos y cada uno de los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes”. Menos de una hora después, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que sus aviones estaban “llevando a cabo ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”.

Esto no contradecía directamente la publicación de Trump, quien prometía respetar únicamente los objetivos energéticos iraníes que había amenazado con atacar si la República Islámica no cesaba sus ataques contra buques en el estrecho de Ormuz (lo cual no ha hecho). Los ataques israelíes se coordinan con los estadounidenses, quienes continúan reabasteciendo de combustible a los aviones de combate israelíes. Sin embargo, Trump también afirmó que Estados Unidos estaba en conversaciones con Irán sobre la “resolución completa y total de nuestras hostilidades”. La declaración de las FDI puede interpretarse como una expresión de preocupación ante la posibilidad de que el principal aliado de Israel en la guerra con Irán esté a punto de retirarse.

¿Es cierto? El lunes, Trump recorrió los canales de televisión económicos estadounidenses, reiterando sus afirmaciones sobre “grandes conversaciones” con Irán. Irán ha negado públicamente la existencia de tales conversaciones y ha rechazado en privado las ofertas de Estados Unidos, según un funcionario del Golfo. Mientras tanto, una unidad expedicionaria de la Infantería de Marina estadounidense continúa su camino hacia el Golfo y podría ser desplegada contra posiciones iraníes con vista al estrecho de Ormuz o en la isla de Kharg, el principal centro energético de Irán. Los israelíes esperan que, al retrasar los ataques contra las centrales eléctricas iraníes, Trump simplemente esté ganando tiempo para calmar los mercados energéticos.

Pero la rectificación de Trump también podría indicar una divergencia en los objetivos bélicos de Estados Unidos e Israel. Israel considera esta guerra un paso crucial para neutralizar la amenaza militar de Irán, sus programas nucleares y de misiles balísticos, y su apoyo a grupos afines en la región, un objetivo que cree que solo puede lograrse mediante un cambio de régimen. En ocasiones, Trump ha parecido compartir estos objetivos. Pero recientemente se ha mostrado más preocupado por asegurar el flujo de petróleo fuera del Golfo. Durante la guerra, Trump criticó a Israel en dos ocasiones, ambas después de que aviones israelíes bombardearan objetivos relacionados con la industria energética iraní.

El enfoque de Trump parece centrarse cada vez más en evitar una crisis energética mundial de la que se le culparía, incluso intentando llegar a un acuerdo con lo que quede del régimen iraní. Israel se enfrenta así a la posibilidad de que la guerra termine sin alcanzar el objetivo principal declarado por su primer ministro, Benjamin Netanyahu: preparar el terreno para un levantamiento popular que derroque al régimen iraní.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa tras reunirse en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 29 de diciembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

El asesinato del Líder Supremo Ali Khamenei y de otros altos dirigentes, incluido Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, puede haber perturbado la toma de decisiones en Irán. Sin embargo, el gobierno israelí está frustrado porque no hay señales de la implosión del régimen. Tampoco se ha destruido el programa de misiles balísticos de Irán.

Israel afirma haber destruido o enterrado alrededor de tres cuartas partes de los lanzadores de misiles iraníes y haber arrasado las líneas de producción de misiles del régimen. Aunque su ritmo de lanzamientos se ha ralentizado, Irán sigue disparando al menos una docena de misiles diarios contra Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman interceptar más del 90% de ellos, lo que representaría una tasa impresionante. Sin embargo, los misiles que logran alcanzar su objetivo pueden causar graves daños: el 21 de marzo, impactos directos de misiles en las ciudades israelíes de Dimona y Arad hirieron a unos 180 civiles.

Los planificadores militares estadounidenses e israelíes no iniciaron la guerra pensando que Trump se mantendría en ella a largo plazo. Su historial sugiere una preferencia por operaciones rápidas y espectaculares, como el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero. En junio pasado, ordenó el fin abrupto de la guerra anterior entre Israel e Irán menos de dos días después del único ataque en el que bombarderos B-2 estadounidenses impactaron instalaciones de enriquecimiento nuclear. Los ataques aéreos más importantes de la guerra actual se concentraron en las primeras 100 horas del conflicto, en caso de que el presidente decidiera ponerle fin.

Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, los ministros israelíes comenzaron a creer que Trump la mantendría durante el tiempo que Israel lo deseara. El 22 de marzo, el jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, declaró que la guerra solo había llegado a la mitad y que continuaría durante los siete días de la festividad de la Pascua judía, que comienza la noche del 1 de abril.

Esto aún podría suceder. Pero la decisión podría no estar en manos de Trump ni de Netanyahu. La inesperada duración de la guerra, así como la reciente retractación de Trump, socavan la idea de que el régimen iraní sea frágil y que un cambio de régimen sea posible. En cambio, parece más probable que la desacertada campaña se prolongue o termine de forma caótica, dejando a Irán maltrecho pero desafiante, y aún capaz de infligir un daño considerable a la región y al mundo.

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