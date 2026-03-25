Los enjambres autónomos son el futuro de la guerra con drones (Crédito: Auterión)

Los drones se han convertido en un arma de guerra habitual. Los pequeños cuadricópteros son actualmente los que causan la mayoría de las bajas en el campo de batalla en Ucrania, y en las últimas semanas Irán ha lanzado miles de drones de mayor tamaño sobre las ciudades, aeródromos e instalaciones petroleras de Medio Oriente.

A pesar de su gran potencial destructivo, su operación requiere mucho personal. A menos que un dron siga una trayectoria preprogramada, incluso el más pequeño puede necesitar hasta seis personas para su control y mantenimiento. Sería más eficiente si esta proporción se invirtiera: si una sola persona pudiera controlar varios drones a la vez y, mejor aún, si cada dron pudiera coordinarse con sus vecinos para atacar un único objetivo. Estos enjambres de drones se están convirtiendo rápidamente en una realidad.

La inspiración proviene de enjambres animales, como las bandadas de estorninos o los bancos de peces, en los que el movimiento de la bandada no está dirigido por un cerebro central ni preprogramado en cada criatura, sino que surge de un conjunto simple de reglas que todos los miembros siguen. En el ámbito militar, esto significaría que un enjambre podría ser controlado por un comandante de misión que analizaría la información de inteligencia y tomaría decisiones sobre qué objetivos atacar.

Los enjambres presentan distintos niveles de sofisticación. Los más sencillos incorporan algún tipo de mecanismo de resolución de conflictos para evitar que todos ataquen el mismo objetivo. Una versión de este mecanismo se implementa en el misil antitanque británico Brimstone, que entró en servicio hace más de 20 años. Puede dispararse en salvas: el primer misil ataca el objetivo de mayor prioridad, el segundo el siguiente, y así sucesivamente.

El dron de ataque ruso V2U utiliza un enfoque similar. Cada uno tiene alas de un color diferente. Por ejemplo, un dron rojo podría ser asignado al objetivo de mayor prioridad, uno naranja al segundo , y así sucesivamente. Si el segundo dron ve que el primero falla su objetivo, tomará el relevo. Sin embargo, si algún dron pierde de vista a su predecesor, corre el riesgo de saltarse la cola, arrastrando consigo a los demás.

Las Fuerzas de Defensa de Israel utilizaron el primer enjambre de drones de combate en Gaza en 2021 para localizar a grupos de Hamás que lanzaban cohetes, aunque no está claro cómo se comunicaban entre sí. Sin embargo, algunos de los trabajos más innovadores se están llevando a cabo en Ucrania. En febrero de 2025, Mykhailo Fedorov, entonces ministro de Transformación Digital, anunció que una docena de empresas ucranianas estaban trabajando en enjambres de drones y que el primero estaría operativo a finales de ese año. Actualmente, Fedorov es ministro de Defensa.

Varios proveedores ucranianos ya están implementando sistemas de enjambre a pequeña escala. Sine Engineering, una empresa con sede en Lviv, Ucrania, ha lanzado un sistema llamado Pasika (colmena) que gestiona las comunicaciones, la navegación y la capacidad de planificación autónoma de la trayectoria de vuelo de un dron con visión en primera persona (FPV). Lo describen como una “herramienta de trucos” para los operadores de drones. Pasika permite que los drones encuentren su propio camino hacia un área predefinida y orbiten allí, comunicándose entre sí por radio, hasta que reciban la orden de atacar los objetivos identificados por el operador.

Un operador de la 11.ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania, conocido por el indicativo Samosud, afirma que el sistema Pasika ha sido muy eficaz para detener ataques rusos masivos que, de otro modo, habrían sido demasiado rápidos para ser interceptados con drones individuales.

Según se informa, Swarmer, otra empresa ucraniana, logró su primer éxito el pasado mes de septiembre: un minienjambre compuesto por un dron explorador y dos bombarderos controlados por un único operador. El operador utiliza el explorador para localizar un objetivo, y los bombarderos lo atacan automáticamente. La compañía afirma haber probado ya enjambres de hasta 25 drones.

La Cuarta Ley, una empresa ucraniana cuyo nombre alude a las leyes ficticias de la robótica de Isaac Asimov, busca lo que denomina “autonomía masivamente escalable”, utilizando inteligencia artificial para habilitar grandes cantidades de drones capaces de volar y localizar objetivos por sí solos. La empresa considera que sus próximos desafíos son el bombardeo autónomo, la detección e identificación de objetivos, la navegación sin GPS y el despegue y aterrizaje autónomos. Un enjambre de drones capaz de superar todos estos retos podrá llevar a cabo una misión completa con una mínima supervisión humana.

Por impresionantes que sean los competidores ucranianos, se enfrentan a una dura competencia por parte de Auterion, con sede en Estados Unidos, que ha suministrado decenas de miles de sus kits de ataque Skynode a Ucrania. Estos kits añaden capacidad de IA a los drones, permitiendo la navegación autónoma, la capacidad de fijar objetivos y el vuelo en enjambre. En enero, el Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó un vídeo de su programa “Swarm Forge” que mostraba varios drones FPV impactando objetivos en rápida sucesión con la ayuda del software de vuelo en enjambre Nemyx de Auterion, que se ejecuta en Skynode. El operador solo tiene que seleccionar un objetivo y el software se encarga del resto.

Lorenz Meier, director de Auterion, afirma que Nemyx permite que los drones se comuniquen entre sí para atacar objetivos por orden de prioridad. El enjambre está sincronizado de tal manera que, si un dron se pierde, otro toma automáticamente el control de su objetivo. Es posible que esta capacidad ya se esté utilizando en Ucrania.

Algunos analistas ucranianos sugieren que la formación de enjambres maduros de decenas o cientos de drones aún tardará dos o tres años en estar disponible. Esto se debe principalmente al problema de ampliar las redes de malla que permiten a grupos más grandes de drones compartir datos. Sin embargo, el proceso podría acelerarse. El 13 de marzo, comentaristas militares rusos describieron ataques ucranianos “masivos” llevados a cabo con entre 300 y 400 drones en un frente estrecho. Se dice que atacaron objetivos a una profundidad de 20 km y permitieron un rápido avance de las tropas ucranianas. Es posible que los enjambres hayan desempeñado un papel importante.

Hasta ahora en Ucrania, el gran volumen de drones FPV ha beneficiado a los defensores, que pueden ver y atacar desde una distancia segura. Por lo tanto, los avances rusos han sido pequeños y difíciles de conseguir. Los enjambres de drones, que permiten una concentración de potencia de fuego eficiente y rápida, podrían cambiar la dinámica.

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