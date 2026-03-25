Colillas en los nidos: la estrategia de los herrerillos urbanos abre preguntas sobre salud y adaptación

Los polluelos criados en nidos con colillas presentan mejores parámetros sanguíneos, como mayores niveles de hemoglobina y hematocrito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de colillas de cigarrillo en nidos de herrerillos comunes urbanos podría ofrecer protección contra parásitos, pero también exponer a los polluelos a compuestos tóxicos, según un estudio experimental publicado en Animal Behaviour.

Los herrerillos comunes urbanos introducen colillas de cigarrillo en sus nidos, posiblemente como sustituto de plantas aromáticas escasas en las ciudades. Este comportamiento parece reducir la presencia de algunos parásitos y mejora ciertos parámetros fisiológicos en los polluelos, aunque la exposición a residuos tóxicos plantea dudas sobre los posibles efectos negativos a largo plazo.

Efectos fisiológicos y control de parásitos en nidos urbanos

Según los investigadores, se analizaron 33 familias de herrerillos comunes (Cyanistes caeruleus) en parques y bosques alrededor de Lodz, Polonia, mediante un experimento con tres grupos: nidos naturales, nidos con suplementos de colillas y nidos artificiales esterilizados. Se evaluó la condición física de los polluelos midiendo la longitud de las alas y mediante análisis sanguíneos que incluyeron hemoglobina y hematocrito.

El experimento diferenció nidos naturales, con colillas y artificiales esterilizados para comparar el efecto sobre la condición física de los polluelos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que los polluelos criados en nidos con colillas y en nidos artificiales esterilizados presentaban niveles significativamente más altos de hemoglobina y hematocrito que los de los grupos control, lo que indica una mejor condición fisiológica y una posible reducción de la pérdida de sangre causada por parásitos.

“Nuestro estudio indica que las colillas de cigarrillo pueden ser utilizadas por los herrerillos urbanos como una estrategia adaptativa oportunista, mimetizando la función de los materiales vegetales aromáticos en el control de parásitos y contribuyendo potencialmente al bienestar de los polluelos (al menos a corto plazo)”, señalaron los autores en la investigación.

Al analizar la presencia de parásitos, la cantidad de larvas de mosca y pulgas fue menor en los nidos con colillas respecto a los nidos naturales, aunque estas diferencias fueron solo marginalmente significativas, especialmente en el caso de las larvas de mosca. En los nidos artificiales esterilizados, los ectoparásitos fueron prácticamente inexistentes, lo que subraya la eficacia de la esterilización comparada con la reducción parcial asociada al uso de colillas.

Según los datos recogidos, la diferencia de hemoglobina entre los polluelos de los nidos control y los tratados con colillas fue de 13,5 gramos por litro y la diferencia en hematocrito alcanzó 3,8 puntos porcentuales respecto a los controles.

Las colillas actúan como sustituto de plantas aromáticas escasas en las ciudades, aportando compuestos con efecto repelente de insectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicotina, plantas aromáticas y adaptación urbana

En condiciones naturales, los herrerillos incorporan plantas aromáticas como la lavanda en los nidos, ya que los compuestos volátiles ayudan a repeler parásitos hematófagos. Ante la escasez de estos recursos en el entorno urbano, las aves recurren a las colillas de cigarrillo, que contienen nicotina, un conocido repelente de insectos.

De acuerdo con Phys.org, estudios previos en otras especies, como los fringílidos urbanos, demuestran una tendencia similar, usando colillas como defensa frente a ectoparásitos. En el caso de los herrerillos comunes de Lodz, el experimento evidenció que la reducción de parásitos resulta comparable, aunque la magnitud varía según el grupo parasitario.

Aunque la nicotina puede afectar negativamente a algunos parásitos, las colillas incluyen una mezcla compleja de compuestos, lo que dificulta evaluar su efectividad real. Además, investigaciones citadas en el estudio resaltan que incorporar productos derivados del tabaco es solo una entre diversas respuestas adaptativas de las aves ante la urbanización y la contaminación.

El estudio evidencia una adaptación ecológica de los herrerillos urbanos, aunque advierte sobre la incertidumbre de los riesgos para la salud futura de las aves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos tóxicos y preguntas abiertas en la investigación

Los autores del estudio advierten sobre la posible toxicidad del uso de colillas en los nidos. Estos residuos contienen sustancias nocivas como arsénico, metales pesados, trazas de pesticidas y otros contaminantes que pueden liberarse con el tiempo.

El estudio recalca que, aunque las ventajas a corto plazo —especialmente sobre parámetros sanguíneos relacionados con la resistencia a parásitos— son comprobables, el efecto acumulativo de esos tóxicos en la salud a largo plazo de los polluelos es desconocido. Trabajos previos en otras aves reportaron daños genéticos en ejemplares jóvenes expuestos a altas concentraciones de residuos de colillas, aunque no se determinaron de manera concluyente los efectos sobre la supervivencia o el éxito reproductivo posterior.

Entre las limitaciones del estudio, los investigadores reconocen el tamaño pequeño de la muestra y la elevada variabilidad interna de parásitos en los nidos, factores que afectan la fuerza estadística de algunas comparaciones. El fenómeno plantea interrogantes acerca de los beneficios inmediatos frente a los posibles costes biológicos derivados de la exposición crónica a los compuestos presentes en las colillas.

El uso de colillas de cigarrillo en nidos por parte de los herrerillos urbanos aparece como una muestra de adaptación ecológica ante la falta de materiales naturales, pero la persistente incertidumbre sobre el impacto de estos residuos urbanos en el futuro de las aves sugiere que el equilibrio entre beneficio y riesgo sigue sin resolverse.