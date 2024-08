El Kremlin está a punto de destruir Pokrovsk, una ciudad vital de Ucrania

Los residentes locales abordan un tren de evacuación mientras huyen de los avances de las tropas rusas en Pokrovsk, Ucrania, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, el 22 de agosto de 2024. REUTERS/Thomas Peter

Esta no es la primera evacuación de Nina Uvarova. La primera vez, huyó del avance de la Wehrmacht cuando tenía dos años y medio. Ahora, con 84 años, huye del ejército de Vladimir Putin. La maestra jubilada ha empaquetado sus pertenencias más valiosas en cinco bolsas, que su hijo sube al tren de evacuación de las 14.10 hacia Lviv. Las emociones de ese día le traen recuerdos de su primera huida. “Las explosiones, los disparos, el esconderse en los sótanos, todavía lo recuerdo todo”. La decisión de irse la atormentó, pero el desembarco de la artillería rusa en el distrito sur de Pokrovsk no le dejó otra opción.

La ciudad de Pokrovsk, en una encrucijada de 59.000 habitantes, ha tenido un asiento en primera fila en la invasión rusa a gran escala desde 2022. Pero solo en el último mes su futuro se ha visto seriamente amenazado. Rusia considera su captura como un objetivo estratégico, lo que abre avances hacia las grandes ciudades de Dnipro y Zaporizhia. La gran esperanza de Ucrania era que una ofensiva sorpresa en Kursk aliviaría la presión. En todo caso, el avance ruso se ha acelerado.

Pokrovsk se prepara para una nueva y desagradable fase de la guerra. La policía regional y la administración local se han marchado. Dos supermercados han cerrado y probablemente el resto seguirá su ejemplo. Los vecinos hacen cola en las puertas de los bancos y las oficinas de pensiones, apresurándose a hacer sus compras mientras aún pueden. En el interior de la ciudad, los coches circulan a gran velocidad. El 19 de agosto, las autoridades instaron a los residentes a marcharse. Muchos están haciendo caso del consejo y se marchan con portaequipajes llenos de reliquias familiares, frigoríficos, árboles de Navidad, sofás, sillas, colchones y con las abuelas apretujadas en el asiento trasero.

La retirada de Ucrania de Avdiivka en febrero y una rotación fallida en la cercana Ocheretyne en mayo prepararon el terreno para la carga sobre Pokrovsk. Rusia está ahora a 10 km de la ciudad. En el andén de la estación, el sonido de los sollozos compite con los chillidos de las mascotas apretujadas en bolsas y cajas para el viaje hacia el oeste. “Estrés constante, explosiones, puertas y ventanas que se abren de golpe por las ondas expansivas”. Yulia Kostynova se derrumba al recordar cómo una bomba rusa destruyó el 11 de agosto la planta procesadora de carne en la que trabajaba. “Oyes el cohete y esperas y preguntas si caerá cerca de ti y de tu casa”.

Los comandantes ucranianos dan diferentes razones para el avance ruso. Algunos dicen que no hay suficientes proyectiles, ya que el enemigo dispara hasta diez veces más. Otros apuntan a las tácticas rusas: pequeños asaltos de infantería, bombas planeadoras, nuevos tipos de guerra electrónica. Pero el agotamiento y los problemas de personal parecen estar en el corazón del colapso. “La gente no está hecha de acero”, dice el coronel Pavlo Fedosenko. Las tropas ucranianas, superadas en número 4:1, no descansan, dice. Algunos permanecen en las líneas del frente durante 30 o 40 días seguidos, hacinados en trincheras a centímetros de la muerte. “Dublin”, un combatiente asignado a la 59.ª brigada al sureste de Pokrovsk, conoce a soldados que han estado en el lugar durante más de dos meses. Dos sufrieron derrames cerebrales. Los problemas de Ucrania se ven agravados por órdenes “idiotas”, dice.

Una familia evacúa a sus niños en tren rumbo al oeste desde Pokrovsk, Ucrania, en medio de la ofensiva rusa (REUTERS/Thomas Peter)

La sorpresiva miniinvasión de Ucrania a Rusia provoca sentimientos encontrados. Dublin dice que los primeros éxitos levantaron la moral, pero no duraron. La esperanza de que Rusia pudiera responder moviendo tropas de Pokrovsk ha sido suplantada por la constatación de que no lo ha hecho. Fuentes de seguridad ucranianas confirman que, si bien Rusia ha movido tropas de otras secciones de la línea del frente oriental, ha reforzado sus posiciones alrededor de Pokrovsk. Ucrania, mientras tanto, ha redesplegado unidades de fuerzas especiales en Kursk y está remendando el frente de Pokrovsk con formaciones no probadas. “Los rusos han entendido las cosas y no están mordiendo el anzuelo,” se queja Dublin.

Los defensores de Pokrovsk son reacios a decir cuánto tiempo pueden resistir. Los rusos pueden tardar semanas o meses en pasar por ciudades periféricas como Myrnohrad, Selydove y Ukrainsk, todas ellas ahora acosadas por drones, artillería y aviones bombarderos. El avance se ha ralentizado desde el 19 de agosto, dice Oleksandr, un comandante de aviones no tripulados de la 110ª brigada, que observa el campo de batalla desde sus pantallas. “Parece sólo cuestión de tiempo antes de que Pokrovsk sea aplastada” como Mariupol, Bakhmut y Avdiivka.

Lo que ocurra entonces es una pregunta abierta. El control de Pokrovsk, y un breve avance hasta las fronteras administrativas de la región de Donetsk, podrían ser suficientes para que Vladimir Putin reclame una victoria política y comience negociaciones serias. Puede que no. Mucho dependerá de si Ucrania puede conservar el trozo de Rusia que ahora ocupa como moneda de cambio en esas futuras conversaciones. La Sra. Uvarova dice que no cree en ninguna de las “mentiras” sobre las negociaciones que lee en los periódicos que sus hijos le envían cada semana. Y ciertamente no tiene tiempo para un hombre cuyo nombre preferiría que no se dijera. “Es repugnante oírlo. Es repugnante verlo. Es repugnante leer sobre él”, suspira, antes de subir los tres escalones hasta el vagón del tren, darse la vuelta y saludar a Pokrovsk con la mano para despedirse por última vez.

