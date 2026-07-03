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Indonesia condena a diez años de cárcel a su empresario más conocido

El gigante tecnológico que él construyó está siendo manipulado por el estado

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Nadiem Makarim, exministro de Educación de Indonesia y cofundador de la empresa de transporte Gojek (REUTERS)
Nadiem Makarim, exministro de Educación de Indonesia y cofundador de la empresa de transporte Gojek (REUTERS)

Cuando Nadiem Makarim se unió al gobierno de Indonesia en 2019 como ministro de Educación y Cultura, el entonces fundador de Gojek, una aplicación de transporte y el primer unicornio de Indonesia, con 35 años, prometió actuar con rapidez y revolucionar el panorama. El resultado no fue bueno. El 30 de junio, un tribunal indonesio condenó a Nadiem a diez años de prisión por cargos de corrupción (se había declarado inocente). Además, deberá pagar 810 mil millones de rupias (45 millones de dólares) en concepto de indemnización, o enfrentará cinco años más de cárcel. Al salir del tribunal, Nadiem declaró que no disponía de esa cantidad, y que los jueces lo sabían.

En el gobierno, el Sr. Nadiem, graduado de la Universidad de Harvard y ex consultor de McKinsey, impulsó durante la pandemia la digitalización de las escuelas, centrándose en las zonas rurales y pobres, para mejorar la deficiente distribución de libros de texto. Para ello, el Ministerio de Educación adquirió Chromebooks, portátiles económicos con software de Google, por un valor aproximado de 3 billones de rupias.

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Esto resultaría ser su perdición. Los fiscales lo acusaron de un intercambio de favores con el gigante de las búsquedas. Influenciado por las inversiones de Google en Gojek, el tribunal determinó que el Sr. Nadiem presionó a su ministerio para que comprara Chromebooks a precios inflados, lo que resultó en pérdidas estatales de 2,1 billones de rupias, de las cuales los fiscales lo acusaron de desviar casi la mitad. El hecho de que las computadoras portátiles necesiten conexiones a internet estables, algo poco común en las zonas rurales de Indonesia, demostró las segundas intenciones del Sr. Nadiem, argumentaron. Intentó convertir a “Google en el único controlador del ecosistema educativo en Indonesia”, afirmaron los fiscales. (Google niega cualquier plan de este tipo).

El caso de la fiscalía parece plagado de lagunas. La pérdida estimada de 2,1 billones de rupias no se calculó utilizando el precio de mercado de los Chromebooks. En cambio, se basa en un cálculo dudoso que supone que los proveedores aumentaron los precios en un 15%, según una encuesta a distribuidores privados. La negligencia en el proceso judicial refleja la cantidad de enemigos que el Sr. Nadiem se granjeó al frente de la educación, un sector corrupto. Conocido por su estilo de gestión enérgico, el Sr. Nadiem ahora admite que prestó poca atención a su posición política durante su mandato.

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El juicio deficiente contribuirá al deterioro del entorno empresarial en Indonesia. En una entrevista con The Economist durante el juicio, el Sr. Nadiem advirtió sobre el efecto disuasorio para los empresarios indonesios. El veredicto llega en un momento de creciente incertidumbre regulatoria. Consideremos Gojek. Renombrada GoTo tras su fusión en 2021 con Tokopedia, un sitio de comercio electrónico, la empresa ahora está sujeta a políticas erráticas. Por ejemplo, un plan para limitar las comisiones de los servicios de transporte compartido al 8% (en lugar del 20%) entró en vigor el 1 de julio, solo dos meses después de su anuncio sorpresa. Pero aún no está claro si las nuevas normas para vehículos de dos ruedas se aplican también a los vehículos de cuatro ruedas. GoTo, que alguna vez se posicionó como una de las pocas empresas tecnológicas líderes del país, ahora cotiza al mínimo legal de 50 rupias en Indonesia. Pronto, su fundador languidecerá en la cárcel.

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