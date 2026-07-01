Reunión con Jordan Bardella, posible presidente de Francia

Jordan Bardella, presidente del partido francés de extrema derecha Rassemblement National (RN) (REUTERS)

La calle Gabriel Péri en Saint-Denis es típica de un suburbio del norte de París. Cabezas de cordero sonrientes se alinean en el escaparate de la carnicería; camisetas en una cesta de alambre se venden por 2 € (2,30 $) en una tienda de descuentos; contrabandistas venden cigarrillos de contrabando en la acera. Aquí, en un complejo de viviendas de ocho plantas en la periferia más poblada de la capital , creció Jordan Bardella. La trayectoria de este hombre de 30 años, desde adolescente tímido y pálido hasta líder del partido populista de derecha Agrupación Nacional (RN), es notable. El 7 de julio podría dar un giro inesperado: Marine Le Pen, su mentora, sabrá si un tribunal de apelaciones confirma su prohibición de presentarse a cargos públicos por malversación de fondos europeos. De ser así, el próximo abril, Bardella será el candidato de la RN a la presidencia de Francia.

“No estaba destinado a terminar donde estoy hoy”, reflexiona el Sr. Bardella mientras toma un café en el Parlamento Europeo, donde es diputado del RN. Que tal idea le hubiera pasado por la cabeza en su adolescencia, dice, es “imposible”. Según él mismo admite, era “muy tímido” de adolescente y pasaba horas en su habitación jugando a ”Call of Duty" o "FIFA". No asistió a ninguna de las escuelas que forman a la élite francesa y abandonó la universidad. En los círculos parisinos, entre compañeros llamados Charles o Arthur, el Sr. Bardella era objeto de burlas, según cuenta, por su nombre de clase trabajadora: “Puede que haya crecido a diez minutos de las afueras de París, pero era un mundo diferente”.

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El ascenso meteórico de Bardella en las filas de la RN es vertiginoso: era miembro del partido a los 16 años, periodista local a los 18, encabezaba la lista del partido en las elecciones al Parlamento Europeo a los 23 y fue elegido presidente de la RN a los 27. Fue Le Pen, hija del cofundador del partido, Jean-Marie Le Pen, quien lo descubrió como su protegido y lo impulsó a una edad sorprendentemente temprana. Hoy en día, Bardella es tratado como una celebridad menor; incluso sale con una princesa italiana, miembro de la antigua casa real de Borbón-Dos Sicilias. Las encuestas sugieren que si Bardella fuera el candidato, como han acordado los dos líderes si se mantiene la prohibición impuesta a Le Pen, ganaría la primera vuelta por un margen aplastante y, posiblemente, podría ganar la segunda vuelta.

En cierto modo, el atractivo del Sr. Bardella para el partido es evidente. Es el rostro amable de un partido otrora antisemita y marginado, ahora en busca de respetabilidad. Fundamentalmente, no lleva el apellido Le Pen; convenientemente, proviene del 93, el código postal más pobre de Francia. Es un orador elocuente que salpica sus frases con una sonrisa y prepara cada aparición “muy, muy, muy metódicamente”, afirma Alexandre Loubet, amigo y diputado del RN. Con más de dos millones de seguidores en TikTok, el Sr. Bardella es tan popular entre los adolescentes como entre los jubilados.

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Desde que asumió el liderazgo del partido, el Sr. Bardella ha estado exponiendo su visión: un nacionalismo antiinmigrante, ecologista y anti-woke, al estilo de MAGA, basado en el principio de “Francia primero”. Los diplomáticos europeos que se han reunido con él se sienten aliviados de que califique a Rusia como “una amenaza multidimensional” y de que mantenga a las fuerzas armadas francesas en las operaciones de la OTAN en su flanco oriental. Sin embargo, se opone firmemente a la adhesión de Ucrania a la UE y desea, con el tiempo, retirar a Francia del mando militar integrado de la OTAN. Los funcionarios alemanes se mostraron cautelosamente tranquilos ante su reciente insinuación de cooperación con Berlín, especialmente en materia de migración. No obstante, la ambición del Sr. Bardella de transformar la UE en una “unión de naciones” implica políticas como lograr un recorte significativo a la contribución de Francia al presupuesto común, lo que conduciría a un enfrentamiento frontal con Alemania. Francia podría unirse a quienes se resisten a los proyectos de la unión.

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, y Jordan Bardella, presidente del partido político de extrema derecha francés Rassemblement National (RN) (REUTERS)

El señor Bardella describe su relación con la señora Le Pen como “muy estrecha»“. Aún la trata con deferencia, utilizando el pronombre formal ”vous" (usted) como título, mientras que ella lo trata con el informal "tu" . Sin embargo, declara: “No es una relación de tutela”. Ha comenzado a mostrar una postura divergente. La señora Le Pen quiere reducir la edad de jubilación; él no está tan seguro. Ella defiende un estatismo de izquierdas que goza de popularidad en la región industrial del noreste; él también quiere ganarse a los votantes burgueses de derecha y se ha dirigido a los líderes empresariales con un mensaje a favor de la iniciativa privada.

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¿Qué cree realmente este autoproclamado “pragmático”? Domina a la perfección temas que van desde la política fiscal hasta la energética. Se muestra más vehemente al denunciar lo que considera un trato injusto para Francia en una Europa dominada por Alemania. Lo que realmente lo apasiona es la inmigración. “Nuestro continente dejará de ser el continente de los europeos si no ponemos fin a la oleada migratoria”, les dijo recientemente a amigos nacionalistas en Polonia. El Sr. Bardella quiere acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento y recortar las ayudas para los inmigrantes. En junio, fue objeto de críticas por vincular la violencia callejera entre los aficionados tras la victoria del PSG, el club de fútbol dominante de la capital, en la Liga de Campeones con la “incapacidad de Francia para controlar la inmigración”.

Detrás de este nativismo parece esconderse una intolerancia hacia quienes no se comportan como sus padres. La madre del Sr. Bardella, Luisa, nació en Turín; su abuelo paterno, italiano —casado con una franco-argelina—, también emigró en la década de 1960. Esta fue una generación que “hizo todo lo posible por integrarse en la cultura francesa, aprender el idioma y respetar el país que los acogió”, un esfuerzo que, lamenta, “ya no es necesario” hoy en día. El Sr. Bardella describe Saint-Denis, donde aún vive su madre, como un lugar de “narcotráfico, delincuencia, miseria y pérdida de nuestros valores e identidad”. Su conmovedora historia personal disimula los detalles incómodos. Su padre, que se divorció de su madre cuando el Sr. Bardella era muy pequeño, regentaba un pequeño negocio de distribución de bebidas y le compró un coche a su hijo adolescente; el chico, procedente del barrio, fue sacado prematuramente del sistema público y enviado a un colegio católico en Saint-Denis. Pero todo esto resulta atractivo para la política populista. Según afirma, quiere asegurarse de que “el país no se parezca al barrio en el que crecí”.

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En la actualidad, el Sr. Bardella pasa más tiempo en salas de juntas y embajadas de París —o en el Gran Premio de Mónaco, donde se le vio en la tribuna VIP con su nueva pareja— que en las calles de Saint-Denis. Su acercamiento a la élite conlleva un riesgo: perder credibilidad ante la base antisistema. Kévin Pfeffer, diputado del RN y amigo suyo, afirma que su romance de cuento de hadas “hace soñar a todo el mundo”. Ciertamente, no sería el primer populista en vivir como una élite. Pero los revolucionarios franceses podrían ser menos indulgentes que la mayoría. Y el Sr. Bardella, que cuida meticulosamente su imagen —dobla sus impecables camisas blancas de uniforme alrededor de papel protector dentro de su maleta— debería saberlo.

Cuando se conozca el veredicto judicial, inevitablemente surgirán tensiones. Si el tribunal reduce la condena de la Sra. Le Pen y le permite presentarse a las elecciones el año que viene, volverá a quedar a su sombra. Si se mantiene la prohibición, cederá el negocio familiar (ocho campañas presidenciales entre padre e hija) a un forastero, aunque a quien ella misma haya elegido. ¿Le quita el sueño esta perspectiva al Sr. Bardella? “Si desestimara su pregunta, concluiría que miento; si le dijera que estoy preocupado, correría el riesgo de preocuparle también. Sin duda, la verdad se encuentra en un punto intermedio”.

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