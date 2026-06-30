¿Es Andy Burnham algo más que un Keir Starmer con un estilo elegante pero informal?

Andy Burnham, diputado británico por Makerfield, pronuncia un discurso en el Museo de la Historia del Pueblo de Mánchester (Reuters)

“Voy a darle a Gran Bretaña el freno que necesita”, prometió Andy Burnham al exponer por primera vez lo que quiere hacer si —o mejor dicho, cuando— se convierta en primer ministro. En el discurso de apertura de su campaña para el liderazgo del Partido Laborista el 29 de junio, el exalcalde del Gran Manchester reconoció que seguir haciendo lo mismo no sería suficiente para tener éxito donde Sir Keir Starmer había fracasado .

La contienda para encontrar un nuevo líder laborista, y por lo tanto primer ministro, no comienza oficialmente hasta el 9 de julio. En realidad, ya casi está decidida. Ningún otro candidato se ha presentado. Salvo algún imprevisto, el Sr. Burnham será nombrado líder del partido el 17 de julio y entrará en el número 10 de Downing Street el 20 de julio.

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Puede que Sir Keir siga en el cargo, pero el poder ha cambiado. Los diputados que antes despreciaban las pretensiones de Burnham a un alto cargo ahora reflexionan sobre la transformación que podría aportar al gobierno. Varios periódicos informan sobre sus planes con entusiasmo; muchos son más indulgentes que con los de Sir Keir. Centros de estudios, sindicatos y grupos empresariales elogiaron efusivamente su discurso, pronunciado en su ciudad natal, Manchester.

La seguridad en sí mismo del Sr. Burnham, con su ajustada camiseta negra , contrasta notablemente con el mandato de Starmer. «Un hombre de Uniqlo que luce bien con unas Birkenstock», escribió el Times. Pero su programa político, si es que existe alguno, se asemeja más al statu quo. En su discurso, pidió que cada región de Gran Bretaña tuviera «ambiciones industriales claras y creíbles», muy similar a la estrategia industrial de su predecesor, que prometía «fomentar la inversión y el crecimiento en las regiones y clústeres urbanos de todo el Reino Unido». La contratación pública debería reformarse para beneficiar a «nuestros propios proveedores británicos»; esto es lo que Rachel Reeves, la actual ministra de Hacienda, denominó en su día «securonomía».

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En materia de educación, el Sr. Burnham aboga por un cambio de sistema que se centre exclusivamente en la vía universitaria, en consonancia con los planes de Sir Keir, cuyo objetivo era ofrecer a los estudiantes un mayor acceso a cursos técnicos. El heredero presunto quiere reformar los impuestos a las empresas para beneficiar al comercio local y construir una cantidad récord de viviendas subvencionadas; al igual que Sir Keir y la Sra. Reeves (aunque el Sr. Burnham se diferencia al centrarse específicamente en las viviendas sociales, que son propiedad del Estado, en lugar de la categoría más amplia de “viviendas sociales y asequibles”).

Sin embargo, hay razones para pensar que el Sr. Burnham podría superar los logros de su predecesor incluso sin un cambio radical en la dirección política. Los votantes lo perciben como más simpático, decidido y fuerte que Sir Keir cuando asumió el cargo, según las encuestas de YouGov. Los diputados laboristas que vieron cómo derrotó tanto a Reform UK como al Partido Verde, insurgentes populistas de derecha e izquierda, en las recientes elecciones parciales de Makerfield que lo llevaron de vuelta a la Cámara de los Comunes, serán más indulgentes con él que con su líder saliente. Su promesa de utilizar el sistema de disciplina parlamentaria con menos agresividad podría mejorar el ánimo en su partido, además de ser el inicio de una reforma constitucional más amplia que, según él, ayudará a que la política funcione mejor.

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El discurso contenía indicios de un radicalismo mayor. El Sr. Burnham prometió que la obsesión de Whitehall por acumular poder se acabaría definitivamente. El primer paso será trasladar algunas de las funciones de Downing Street a Manchester, a una nueva unidad denominada «Número 10 Norte»; una medida en gran medida simbólica que, sin embargo, podría demostrar a la administración pública que habla en serio sobre la necesidad de cambiar las cosas. También ha expresado su apoyo a una mayor descentralización fiscal: Gran Bretaña recauda solo el 5% de sus ingresos fiscales a nivel local, menos que cualquier país rico de tamaño similar. Además, se comprometió a permitir que las administraciones locales asuman un mayor control público sobre servicios esenciales como el agua, la vivienda, la energía y el transporte. Por el momento, no está claro si esto implica una nacionalización tradicional, que sería compleja y costosa, o un modelo híbrido más flexible.

El Sr. Burnham dejó muchas preguntas sin respuesta en su primer gran discurso político. Para un hombre que afirma que la comunicación es una de sus mayores fortalezas, resultó extraño comenzar con un discurso relativamente corto y sin dar cabida a preguntas de los periodistas. No mencionó la “IA“, la “productividad”, el “déficit”, la “migración”, China ni Trump. Tampoco habló como alguien consciente de la rapidez con la que su popularidad podría desplomarse: habló de “una misión de diez años para elevar el nivel de vida de la gente”, evocando recuerdos ominosos de Sir Keir Starmer, Boris Johnson y Theresa May, quienes afirmaron querer una década en el poder y ninguno duró mucho más allá de los tres años. Tres años, aproximadamente, es el tiempo que queda hasta la última fecha posible para las próximas elecciones generales. El Sr. Burnham debe actuar con rapidez para demostrar que es algo más que un Starmer con un estilo más informal pero elegante.

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