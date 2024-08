Por qué Kamala Harris eligió a Tim Walz como su compañero de fórmula

En parte, la historia electoral explica por qué Kamala Harris, ahora oficialmente candidata demócrata a la presidencia, eligió a Walz como compañero de fórmula

Ken Martin, presidente del Partido Demócrata-Campesino-Laborista (DFL), la filial del Partido Demócrata en Minnesota, cuenta una historia sobre cómo el gobernador del estado, Tim Walz, comenzó en la política. En 2004, Walz era profesor de secundaria en Mankato, una ciudad de 45.000 habitantes en el sur del estado. En las elecciones presidenciales de ese año, decidió llevar a su clase a un evento de George W. Bush. Sin que él lo supiera, sus estudiantes habían urdido un plan para burlarse del entonces presidente. “Todos llevaban camisetas de [John] Kerry”, dice Martin. “Se arrancaron los suéteres y, bueno, el Servicio Secreto los echó de ese mitin”. Walz, según Martin, “estaba realmente enojado”, no con sus estudiantes, sino con la campaña de Bush. “Me llamó... quería involucrarse”, dice Martin, quien lo convirtió en organizador de la campaña local.

Dos años después, Walz se presentó al Congreso por el primer distrito de Minnesota, una zona predominantemente rural que abarca el sur de Minnesota, donde sólo otro demócrata había ganado en el siglo anterior. Martin dice que recuerda haber oído hablar de la candidatura de Walz y haber pensado: “No hay forma de que gane”. Pero Walz obtuvo el 53% de los votos. Doce años después, tras conservar su distrito incluso cuando otros demócratas rurales perdieron el suyo, se presentó a gobernador. En 2022 fue reelegido y su partido ganó la Cámara de Representantes y el Senado estatales, lo que dio a los demócratas una trifecta por primera vez en ocho años.

En parte, la historia electoral explica por qué Kamala Harris, ahora oficialmente candidata demócrata a la presidencia, eligió a Walz como compañero de fórmula. Hoy aparecerá con él en un mitin en Filadelfia, junto con Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, que perdió ante Walz. Sin embargo, su elección también refleja una decisión de minimizar el conflicto interno del partido. Shapiro, inicialmente uno de los favoritos para la fórmula, tropezó debido a las críticas que se acumularon sobre sus posiciones sobre la guerra en Gaza y su apoyo a los vales escolares. En cambio, el valor de Walz se ha disparado en las últimas semanas, en particular entre la izquierda del Partido Demócrata.

Lo que no aporta Walz, de un modo que sí podría aportar Shapiro, es un reconocimiento de nombre en la lista de candidatos en un estado clave. La última vez que Minnesota votó por un presidente republicano fue en 1972. A los republicanos les encantaría cambiar la situación: en julio, Donald Trump organizó un mitin en St. Cloud, en el centro del estado. Pero si Minnesota está en juego (cosa que las encuestas actuales sugieren que no es así), entonces la campaña de Harris está en problemas más graves que los que se pueden resolver con la elección de un vicepresidente.

Kamala Harris y Tim Walz (REUTERS/Nicole Neri)

En cambio, el atractivo de Walz parece ser su talento político personal. En las últimas semanas se ha convertido en un enérgico defensor de Harris en televisión, y en un principio fue su crítica a los republicanos (“estos tipos son simplemente raros”) la que se ha convertido en una línea de ataque general de los demócratas. La historia personal de Walz también contrasta con la educación californiana de Harris y su rápido ascenso en la política. Nació en la zona rural de Nebraska en 1964 (seis meses antes que Harris) y le gusta decir que asistió a una escuela donde la mitad de sus compañeros de clase eran sus primos. Además de sus dos décadas como maestro, también sirvió en la Guardia Nacional durante 24 años y se retiró como Sargento Mayor de Comando en 2005. Es un cazador comprometido y en sus primeros años en el Congreso recibió una calificación A de la Asociación Nacional del Rifle.

A pesar de su “onda”, lo que también ofrece Walz, y no Shapiro, es un historial inequívocamente progresista, al menos como gobernador (como congresista, se lo consideraba de derechas en su partido). Desde que el DFL tomó el control de la legislatura estatal, ha aumentado el gasto en escuelas públicas, introducido comidas escolares gratuitas, creado un sistema de licencia familiar pagada (que comenzará a funcionar en 2026), legalizado la marihuana, ampliado los controles de antecedentes para los compradores de armas y reforzado el derecho al aborto. Todo esto por lo que no se disculpa en absoluto. “Nunca rehúyan nuestros valores progresistas”, dijo a los asistentes a una llamada de recaudación de fondos a fines de julio, y agregó que “el socialismo de una persona es la buena vecindad de otra”. De ahí el bombardeo amoroso de los sindicatos de maestros y otros grupos progresistas.

En materia de política exterior, un área clave para un posible vicepresidente, algunas de sus opiniones se pueden discernir de un discurso que pronunció en 2007, cuando criticó a la administración Bush por su enfoque en la seguridad y su descuido de la diplomacia internacional. “Yo diría que uno de los principios fundacionales de este país fue el apoyo básico a los derechos humanos y la capacidad de promoverlos en todo el mundo”, dijo, argumentando que Estados Unidos necesitaba hacer más para “intentar ajustar el comportamiento de una manera no militar”. El Congreso, argumentó entonces, “ya no escuchaba al centro racional”, razón por la cual había autorizado la invasión “desestabilizadora” de Irak. Como gobernador en 2022, después de la invasión de Ucrania, firmó una ley para desinvertir las inversiones estatales en Rusia, pero se ha resistido a los llamados de los izquierdistas para que haga lo mismo con Israel.

No está exento de problemas. En 2020, cuando Minneapolis se vio afectada por disturbios tras el asesinato de George Floyd, esperó un día entero para responder al llamado de Jacob Frey, el alcalde demócrata de la ciudad, para enviar a la Guardia Nacional. Mientras dudaba, una turba incendió una comisaría de policía. Walz argumentó que la Guardia Nacional no podía ser desplegada tan rápidamente, pero los republicanos no dudarán en atribuirle el desorden. Una crítica más reciente se deriva de un enorme fraude perpetrado contra el Departamento de Educación del estado en las primeras etapas de la pandemia de COVID-19, en el que se robó dinero destinado a alimentar a los niños que recibían clases a distancia. El auditor legislativo independiente del estado ha criticado a la administración de Walz por “negación, desdén o excusas” ante las acusaciones de malversación de fondos.

También hay algunas preocupaciones discretas sobre su vida personal. Walz es abstemio (de hecho, al igual que J. D. Vance, el candidato de Trump para vicepresidente, aparentemente le encanta el refresco empalagoso Mountain Dew). Pero no siempre fue así. En 1995, cuando todavía era profesor, fue detenido y acusado de conducir ebrio, aunque finalmente fue condenado por conducción temeraria.

Sin embargo, ahora que es el candidato de Harris, parece probable que los videos de Walz siendo contundente en las noticias por cable iluminen TikTok y otras redes sociales. Hace un mes, apenas era conocido fuera de Minnesota, pero se ha convertido en una figura destacada de la izquierda del Partido Demócrata. Es, en la mente de muchos, la prueba de que los demócratas pueden ganar sin tener que comprometer sus valores fundamentales. En realidad, la ciencia política sugiere que las elecciones a vicepresidente solo hacen una pequeña diferencia en las elecciones presidenciales, por lo que la premisa se pondrá a prueba ligeramente en ambos sentidos. Pero Harris tenía una opción: elegir a un gobernador de un estado clave que podría molestar a la base demócrata, pero que tiene un historial probado de victorias, o elegir al que probablemente los tranquilizaría y esperar que la unidad triunfe. Optó por el camino más fácil.

