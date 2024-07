Europa se prepara para una poderosa guerra comercial: China es su rival, pero puede no ser el único

Vista aérea de un puerto de contenedores en Qingdao, provincia de Shandong, en el este de China. (Chinatopix vía AP)

“No podemos comerciar sin la guerra, ni guerrear sin el comercio”, escribió Jan Pieterszoon Coen, un brutal gobernador general de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, a los accionistas en 1614. Cuatro siglos después, las cosas suenan un poco diferentes. “No nos equivoquemos: la asertividad es un requisito previo para mantener abiertos nuestros mercados”, dice Sabine Weyand, la principal negociadora comercial de la UE. Después de décadas durante las cuales Estados Unidos apoyó el orden comercial global basado en reglas y el comercio europeo prosperó, el bloque ahora tiene que aprender cómo hacer negocios en un mundo conflictivo.

Los vehículos eléctricos (VE) de China son el último objetivo de la UE. El 5 de julio la Comisión Europea empezó a aplicarles aranceles provisionales. Estos difieren según la empresa, desde el 17% para BYD hasta el 38% para SAIC, según los subsidios que han recibido del Estado chino y su cooperación con la investigación de la UE. La lógica de la Comisión para aplicar gravámenes además de un arancel existente del 10% sobre las importaciones de automóviles es que los fabricantes de automóviles chinos tienen una ventaja injusta debido al trato favorecido en su país, una justificación que permite que los impuestos caigan dentro de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, la medida ilustra la cuerda floja que deben caminar los funcionarios europeos. Quieren defender el orden basado en reglas, del que el continente se beneficia enormemente, al tiempo que se aseguran de no ser intimidados por rivales más proteccionistas.

La decisión sobre los vehículos eléctricos es controvertida. Los fabricantes de automóviles alemanes, temiendo la respuesta de China, se oponen a la medida. Olaf Scholz, el canciller de Alemania, supuestamente quiere un arancel mutuo para los automóviles al nivel de China del 15%. El 10 de julio, el Ministerio de Comercio chino anunció que estaba investigando las últimas prácticas comerciales de la UE, con miras a demandar al bloque ante la OMC e implementar medidas de represalia. Cecilia Malmström, ex comisaria de Comercio de la UE, cree que las conversaciones producirán aranceles más bajos para el otoño, pero que los gravámenes no desaparecerán por completo, ya que China no cumplirá las demandas de la comisión y los funcionarios europeos quieren parecer duros.

Es probable que se produzcan más disputas, durante las cuales la UE utilizará nuevas armas. Uno de ellos es el “instrumento de adquisiciones internacionales”, que se utiliza en la investigación del mercado chino de dispositivos médicos. Si fracasan las negociaciones sobre el acceso de las empresas europeas, la UE podría responder degradando a los postores chinos en las licitaciones. Estados Unidos podría ser el próximo. Cuando Donald Trump impuso aranceles al aluminio y al acero en 2018, la UE unió fuerzas con otros países e impuso aranceles de venganza a productos como motocicletas y whisky. Si es reelegido en noviembre e impone aranceles del 10% a todas las importaciones, como ha sugerido que hará, los funcionarios europeos querrán responder.

En todo esto, la UE se esfuerza por enfatizar que sus políticas son y serán compatibles con la OMC. El club comercial es mucho más importante para la UE que para Estados Unidos o China, que se sienten incómodos al verse restringidos por reglas multilaterales. Sin embargo, otros países también han dejado de amar a la OMC. Países como China, India y Rusia prefieren “un sistema alternativo basado en contratos comerciales en lugar de una institución basada en reglas que, en su opinión, ha sido corrompida por abogados europeos y vetos estadounidenses”, señala Hosuk Lee-Makiyama del Centro Europeo para Economía Política Internacional, un grupo de expertos. Como tal, la UE es consciente de que está defendiendo una institución vulnerable.

Si las cosas se calientan, hacerlo resultará difícil. En contraste con los aranceles estadounidenses sobre los vehículos eléctricos chinos, el enfoque de la UE es tan fastidioso que incluso permite a las empresas chinas demandar al bloque en los tribunales europeos. Adherirse a los principios del viejo orden es cada vez más difícil porque no fueron creados para lidiar con economías enormes que se rigen sobre los principios del capitalismo de Estado. Las últimas armas comerciales también intentan cumplir con el sistema, aunque los abogados temen que el instrumento de adquisiciones internacionales pueda, por ejemplo, convertirse en una cláusula de “Compre productos europeos” si se aplica de manera demasiado agresiva.

La intención de Europa es utilizar los aranceles como forma de negociar un mejor trato, dice Lee-Makiyama, como hizo con el aluminio y el acero estadounidenses. Esto todavía puede suceder en el caso de los vehículos eléctricos chinos. Pero negociar después de peleas comerciales es una estrategia tosca y puede que no sea suficiente si Trump regresa a la Casa Blanca. Si eso sucede, la UE tendrá que encontrar la manera de reclutar países externos para su causa. La señora Weyand propone adaptar las políticas de ayuda, inversión, financiación y comercio para satisfacer sus necesidades. Ese sería un método más pacífico que la guerra librada en el siglo XVII. Pero es un asunto político incómodamente para un organismo tan dedicado al orden basado en reglas como la Comisión Europea.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved