El mundo no debe permitir que Vladimir Putin abandone el acuerdo sobre cereales

Vladimir Putin (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP)

Esta semana, el asediado presidente ruso ha tomado la pluma. En los días previos a la cumbre Rusia-África del 27 de julio en San Petersburgo, Vladimir Putin publicó un artículo en la página web del Kremlin para justificar por qué ha abandonado el acuerdo sobre cereales que garantizaba el paso seguro de las cosechas y los fertilizantes de Ucrania. Prometiendo compensar el déficit, escribió que el “supuesto” acuerdo sólo enriquecía a las empresas occidentales, y que se habían incumplido las promesas de eximir a las exportaciones rusas de las sanciones. Prácticamente todas las palabras eran falsas.

Para empezar, las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes, aunque rechazadas por las empresas occidentales, no están sujetas a sanciones. Es más, el acuerdo ha beneficiado a todos los países importadores de alimentos. En virtud del acuerdo, firmado en julio de 2022 y supervisado por Turquía y la ONU, Ucrania ha exportado más de 32 millones de toneladas de cultivos. Esto ha contribuido a bajar los precios, que han subido desde que Rusia abandonó el acuerdo el 18 de julio y se dispuso a destruir las reservas de grano y los puertos ucranianos (véase el gráfico).

La verdadera razón de Putin para hundir el acuerdo era arruinar aún más las perspectivas de la economía ucraniana. Desde el estancamiento de la invasión, la estrategia rusa ha consistido en convencer a Occidente de que Ucrania no puede ganar una guerra larga, y de que es mejor que los enemigos de Rusia corten por lo sano. Sin embargo, tras el motín de los mercenarios de Wagner en junio y las desavenencias en el ejército regular ruso, quedó claro que el tiempo también juega en contra de Putin. Abandonar el acuerdo sobre los cereales es su intento de contraatacar. Debe fracasar.

Precio del trigo en lo que va del 2023 (The Economist)

Si Ucrania no puede exportar grano, su economía se resentirá. Los alimentos representaron aproximadamente dos quintas partes de sus exportaciones totales de 68.000 millones de dólares en 2021. Los agricultores todavía pueden enviar cantidades limitadas de grano por ferrocarril y por barco, a través del Danubio, aunque ambos son caros. Pero Putin ha atacado estas rutas de exportación alternativas, y los agricultores de la Unión Europea se resienten de la caída de los precios en los mercados locales. Si los agricultores ucranianos no pueden ganar lo suficiente, no podrán volver a sembrar sus campos, arruinando la próxima cosecha.

El golpe a la economía ucraniana se suma a su lenta contraofensiva. El mensaje de Putin es que infligirá el dolor que sea necesario para seguir luchando, ya sea a Ucrania, al mundo o a su propio pueblo. Este llamamiento encuentra audiencia en el Sur global. Algunos países simpatizan con Rusia; otros sufren la guerra y están resentidos con Occidente por aplazar su supuestamente inevitable resolución.

Los partidarios de Ucrania tienen que desenmascarar la mendacidad de Putin. Obligar a Ucrania a un alto el fuego desigual, aunque fuera posible, no traería una paz duradera. La falta de determinación de Occidente invitaría a Putin a volver a atacar después de haberse rearmado. Mientras tanto, seguramente seguiría intentando dañar la economía de Ucrania interrumpiendo sus exportaciones.

Cosecha de cereales en Odesa, Ucrania (Reuters)

En lugar de ello, el mundo debería presionar a Rusia para que reactive el acuerdo sobre el grano, empezando por la cumbre Rusia-África. A los líderes africanos no les interesa que suban los precios y se fragilicen los mercados mundiales de alimentos. Podrían reprender a Putin y enviar un barco de grano a Ucrania con bandera africana. Además, Turquía tiene influencia sobre Putin y la motivación para ejercerla. Como gran importador de trigo ucraniano, puede ayudar a resolver sus problemas de inflación y ganar dinero vendiendo algunos suministros. Turquía es un conducto para las importaciones rusas. Su presidente, Recep Tayyip Erdogan, podría ganar prestigio como mediador.

Los partidarios occidentales de Ucrania también tienen un papel que desempeñar, señalando que si fracasa la diplomacia utilizarán la fuerza para romper un bloqueo ilegal de aguas internacionales. Dar a Ucrania misiles de largo alcance sería un primer paso; ofrecer un seguro para los convoyes, otro. Un último recurso sería proporcionarles una escolta militar. Si Turquía ejerce su derecho a denegar a los buques de guerra el acceso al Mar Negro a través del Bósforo, algunos miembros de la OTAN podrían proporcionarles cobertura aérea. Al abandonar el acuerdo sobre los cereales, Putin puede pensar que ha demostrado que tiene ventaja. Lo único que ha revelado es que se está quedando sin opciones.

