Cuál es el riesgo legal de Trump tras ser acusado por el mal manejo de documentos clasificados

Donald Trump se enfrenta, según algunos recuentos, a unas 20 investigaciones penales y demandas civiles. Los cargos serían los primeros presentados por fiscales federales contra un ex presidente que ya enfrenta una acusación penal separada, presentada por la Fiscalía de Nueva York.

¿Cuáles son las investigaciones más destacadas que involucran a Trump?

La “redada” en Mar-a-Lago

El pasado 8 de agosto, agentes del FBI llegaron sin previo aviso a la residencia del ex presidente en Mar-a-Lago, Florida, para registrar toda la propiedad; una acción sin precedentes contra un mandatario estadounidense.

El Departamento de Justicia estaba en búsqueda de documentos de seguridad nacional que habían sido tomados de la Casa Blanca por el ex presidente Trump. Los abogados del líder republicano afirmaron que los archivos relevantes habían sido devueltos al Archivo Nacional, pero el FBI tenía sospechas de que algunos documentos aún permanecían en la residencia del ex presidente. Durante una investigación, los agentes del FBI encontraron más de 100 documentos clasificados o con la etiqueta de “top secret”. Según los informes, algunos de estos archivos podrían estar relacionados con las capacidades nucleares de un gobierno extranjero.

Trump ha declarado que desclasificó los documentos mientras era presidente y que tenía la autoridad para hacerlo, incluso si eso implicaba tomar decisiones sin consultar a otros. Sin embargo, sus abogados no han hecho las mismas afirmaciones en los tribunales, ya que hacerlo bajo juramento podría constituir perjurio.

El fiscal general Merrick Garland ha tratado de ser escrupulosamente imparcial. No obstante, la investigación sobre los documentos recuperados y su posible implicación en cargos penales contra el ex presidente se ha vuelto políticamente tensa.

El 18 de noviembre pasado, Garland designó a un abogado especial, un fiscal federal semiindependiente, para supervisar la investigación. Esta designación, según afirmó, demuestra el compromiso de su departamento con la “independencia y responsabilidad en asuntos particularmente delicados”. El perito especial en cuestión, Jack Smith, tiene experiencia previa en el Departamento de Justicia investigando casos de corrupción gubernamental. Smith asesorará al fiscal general sobre si presentar o no cargos contra Trump, pero la decisión final seguirá recayendo en el fiscal general.

Dinero secreto

Un gran jurado en Manhattan ha recibido pruebas que apuntan a que Trump falsificó registros comerciales con el fin de ocultar un pago de dinero destinado a comprar el silencio de Stormy Daniels, también conocida como Stephanie Clifford, una actriz porno que afirma haber tenido una relación con Trump en 2006. Según la evidencia presentada, el entonces abogado del ex presidente, Michael Cohen, realizó un pago de 130.000 dólares a Daniels poco antes de las elecciones presidenciales de 2016 para evitar que revelara detalles del supuesto encuentro. Se cree que el dinero salió del propio bolsillo de Cohen bajo la supuesta orden de su jefe. Posteriormente, Trump firmó personalmente cheques para reembolsar a Cohen, aunque esos pagos fueron falsamente registrados como gastos legales por la Organización Trump.

Este caso presenta una complejidad jurídica. La falsificación de registros comerciales es un delito menor, pero para que se considere un delito grave relacionado con el mantenimiento de registros fraudulentos, los fiscales deben demostrar que esa acción estuvo destinada a encubrir un delito adicional, como la falta de informar adecuadamente un gasto de campaña.

En 2018, Michael Cohen se declaró culpable de violaciones relacionadas con financiamiento de campaña y evasión de impuestos, específicamente en relación con el dinero utilizado para comprar el silencio de Stormy Daniels. Como resultado de su declaración, Cohen cumplió una condena de prisión de poco más de un año. En ese momento, no se presentaron cargos contra Trump, ya que el Departamento de Justicia sigue una directriz que desaconseja la acusación de un presidente en funciones.

Los abogados de Trump probablemente argumentarán que Cohen le aseguró que el esquema era legal. Incluso en el caso de una condena, es poco probable que el ex presidente termine en prisión. La falsificación de registros comerciales es un delito grave que conlleva una pena máxima de hasta cuatro años de prisión, pero los acusados por primera vez suelen recibir penas más leves y rara vez cumplen una condena en prisión.

Intento de anular las elecciones de 2020

El comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes llevó a cabo una investigación pública de 18 meses sobre las acciones de Trump. Aunque el comité no tenía el poder de acusar directamente al ex presidente, emitió recomendaciones al Departamento de Justicia para que lo acusara de cuatro delitos federales graves, incluyendo obstrucción de un procedimiento oficial del gobierno, conspiración para defraudar a Estados Unidos y ayudar a una insurrección. Estos delitos conllevan penas de prisión significativas.

La extensa evidencia recopilada por el comité sobre las actividades posteriores a las elecciones de Trump podría servir como base para las investigaciones separadas que lleva a cabo el Departamento de Justicia, bajo la supervisión de Smith. Varias personas citadas por el comité, entre ellas John Eastman, un abogado que diseñó un esquema legal para impugnar los resultados electorales estatales en el Congreso, y Scott Perry, un congresista de Pensilvania que presionó para que se nombrara a un leal a Trump como fiscal general, han tenido sus teléfonos confiscados por investigadores federales.

Además, Fani Willis, fiscal del condado de Fulton en Georgia, está llevando a cabo una investigación independiente para determinar si el ex presidente y sus asociados intentaron anular los resultados de las elecciones en ese estado. La ley de Georgia establece como delito solicitar fraude electoral. Algunos expertos consideran que la polémica llamada telefónica filtrada de Trump al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que le instó a “encontrar 11.780 votos”, podría constituir evidencia de dicho delito.

Los abogados que asesoraban a Trump también idearon un plan descabellado para fabricar una lista falsa de electores con el fin de otorgar los 16 votos de Georgia a Trump. Alegaron que esta maniobra permitiría a Mike Pence, el entonces vicepresidente de Trump, anular la estrecha victoria de Joe Biden en Georgia o permitir que se resolviera mediante una votación especial en la Cámara de Representantes, lo que habría favorecido a Trump. Un gran jurado recomendó que la fiscal Willis presentara cargos contra más de una docena de personas involucradas en el plan, aunque no se reveló públicamente la identidad exacta de dichas personas.

Fraude y responsabilidades civiles

Trump también enfrenta investigaciones sobre sus negocios. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra Trump, sus tres hijos y su empresa, la Organización Trump, acusándolos de cometer un fraude “asombroso” durante una década. Aunque James no puede presentar cargos penales, busca recuperar 250 millones de dólares en ganancias presuntamente ilícitas y solicitar una prohibición permanente para que el ex presidente administre cualquier negocio en el estado. El caso está programado para ir a juicio en octubre de 2023.

James sostiene que Trump y sus subsidiarias inflaron enormemente su patrimonio neto y el valor de sus propiedades para engañar a posibles prestamistas. En un período de 11 años, desde 2011 hasta 2021, los abogados del gobierno encontraron 200 instancias en las que argumentan que se infló fraudulentamente el valor de los activos. Por ejemplo, en 2015, la propiedad de Trump se evaluó como si tuviera 30,000 pies cuadrados (2,787 metros cuadrados), cuando en realidad tenía alrededor de 11,000 pies cuadrados. Se afirmaba que valía 327 millones de dólares, a pesar de que en ese momento solo se había vendido un apartamento en Nueva York por más de 100 millones de dólares. Mar-a-Lago se valoró en 739 millones de dólares bajo la premisa de que el terreno se podría desarrollar para apartamentos, aunque Trump ya había renunciado a esos derechos (y buscó una deducción de impuestos sobre la renta por hacerlo).

En agosto, Allen Weisselberg, director financiero de la Organización Trump, se declaró culpable de cargos no relacionados con fraude fiscal. Testificó en un juicio penal separado contra la empresa, que fue declarada culpable de evasión de impuestos el 6 de diciembre. Aunque las sanciones potenciales derivadas de esa condena, que ascienden a 1.6 millones de dólares, no afectan significativamente a la empresa, el veredicto sigue siendo vergonzoso. Los fiscales afirmaron que Trump, quien no fue acusado directamente, había “sancionado explícitamente el fraude fiscal”.

Justicia lenta

El ex presidente se enfrenta a diversas demandas civiles, entre ellas una presentada por E. Jean Carroll, autora que lo acusó de agredirla sexualmente hace 26 años. Hasta ahora, ninguna de las investigaciones o demandas ha causado un daño significativo a su posición en el espectro político de derecha. Trump sostiene que es víctima de una cacería de brujas por parte de los demócratas.

Algunos demócratas esperan que Trump termine en prisión antes de las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, esto es extremadamente improbable. Las investigaciones criminales suelen llevar tiempo. Además, sería enormemente desafiante encontrar un jurado imparcial para juzgar a un ex presidente. Es casi impensable que se pueda acelerar el proceso de acusación, juicio, condena y todas las posibles apelaciones en solo dos años. Incluso si eso ocurriera, no necesariamente significaría el fin de la carrera política de Trump. En 1920, Eugene Debs, un socialista condenado por sedición, se postuló para presidente desde su celda en la prisión de Georgia.

