“Soy diseñador de arquitectura y mobiliario. Siempre me he inclinado por los materiales naturales, porque envejecen mejor y últimamente estoy muy interesado en todo lo sustentable, me parece el camino acertado a seguir. Desde muy chico dibujaba y me imaginaba cosas. Lo que me motiva es poder contribuir, desde mi lugar, dar la mejor respuesta estética posible a necesidades funcionales de nuestro día a día. El desafío de la hoja en blanco me encanta. El hecho de diseñar ya es una búsqueda en sí misma y, además, es una herramienta valiosa que contribuye a que vivamos mejor. ¿Qué me inspira? Puede ser desde un objeto antiguo, una situación cotidiana o los grandes maestros”.