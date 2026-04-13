“En meses de ocupación alta hemos obtenido más del doble de lo que se logra con una renta normal mensual”, dueña de dos alojamientos temporales en El Salvador

Operar en plataformas de alquiler temporal ha resultado más lucrativo que la renta mensual tradicional, según emprendedores dedicados al rubro.

El crecimiento de alojamientos temporales ha transformado la experiencia de hospedaje en El Salvador, impulsado por plataformas dedicadas a este rubro.

La emprendedora salvadoreña Isis Cabezas relata cómo esta modalidad representa una alternativa rentable frente al alquiler tradicional, en un contexto local donde el turismo y la seguridad han experimentado mejoras notables.

La historia de Cabezas inicia con la compra de una vivienda en Paseo del Prado, Apopa. Durante los primeros años, la falta de recursos para amueblar el inmueble la llevó a optar por un alquiler convencional.

Sin embargo, tras recuperar la propiedad, decidió invertir en su acondicionamiento y ofrecerla como alojamiento temporal. “La intención era hacer algo diferente y obtener mejores ingresos”, explica Cabezas sobre su motivación principal.

Rentabilidad y operación diaria en El Salvador

Operar en plataformas de alquiler temporal ha resultado más lucrativo que la renta mensual tradicional, según la experiencia de Cabezas.

En los meses de alta demanda, las ganancias pueden duplicar el ingreso habitual de un alquiler convencional, asegura Cabezas, quien ya cuenta con dos propiedades que ofrece a turistas.

La empresaria advierte que, aunque la gestión no exige una dedicación a tiempo completo, sí requiere una organización meticulosa y atención constante a detalles como el mantenimiento y la reposición de insumos.

Los principales costos, señala, suelen pasar desapercibidos para quienes no están en el negocio: “Los gastos hormiga, como artículos de limpieza, y el mantenimiento, son rubros que se deben considerar para sostener la calidad del servicio”, cuenta.

En respuesta a quienes se preguntan qué implica administrar alojamientos tipo Airbnb, Cabezas afirma que el éxito depende de mantener viviendas atractivas, limpias y de ofrecer un trato cordial. Las buenas reseñas, asegura, se convierten en la mejor promoción del negocio.

Competencia y perfil de los huéspedes

El auge de alojamientos temporales en El Salvador se relaciona con la percepción de mayor seguridad y el crecimiento del turismo. Cabezas ha observado un incremento significativo de la competencia: en su colonia, existen al menos diez propiedades adicionales bajo este esquema, y el desarrollo de nuevos inmuebles apunta a un mercado cada vez más dinámico.

La clientela predominante proviene del extranjero, principalmente turistas de Honduras y Guatemala, aunque también recibe huéspedes que viajan por trabajo, debido a la cercanía con zonas comerciales. Los visitantes locales, en cambio, representan una minoría.

En los meses de alta demanda, las ganancias pueden duplicar el ingreso habitual de un alquiler convencional.

Para quienes cuestionan si este modelo afecta negativamente al mercado inmobiliario tradicional, Cabezas sostiene que ocurre lo contrario: “Le beneficia porque hay más personas que buscan invertir bajo este esquema”.

Regulación y desafíos fiscales

En El Salvador, la actividad de alquileres temporales aún no cuenta con una regulación específica. La empresaria considera que la ausencia de controles resulta favorable en el tema fiscal.

Ante la crítica sobre el posible impacto de este tipo de hospedajes en el encarecimiento de la vivienda, Cabezas atribuye la subida de precios a factores distintos: “La seguridad y el interés de salvadoreños en el extranjero por comprar aquí son los verdaderos responsables”.

Actualmente, quienes operan bajo este modelo lo hacen sin restricciones legales ni cargas fiscales adicionales, lo cual incentiva la entrada de nuevos actores al sector.

Perfil empresarial y perspectivas a futuro

En su rol de emprendedora, Cabezas ha desarrollado habilidades en redes sociales, mercadeo y decoración, esenciales para destacar en un mercado competitivo. Hasta ahora, considera que los errores cometidos han sido menores y propios del aprendizaje inicial.

La empresaria planea expandirse con nuevas propiedades, convencida de que la demanda por alojamientos temporales continuará en ascenso, dada la alta oferta inmobiliaria y el flujo de visitantes.

Actualmente, quienes operan bajo este modelo lo hacen sin restricciones legales ni cargas fiscales adicionales, lo cual incentiva la entrada de nuevos actores al sector. (Airbnb)

Cabezas recomienda el negocio a quienes puedan administrarlo con orden y visión, ya que permite aprovechar temporadas de alta ocupación y ahorrar para los meses más lentos.

El fenómeno, desde la perspectiva de quienes lo impulsan en El Salvador, se perfila como una oportunidad de ingresos y crecimiento, en un entorno donde la regulación aún no impone grandes barreras y el mercado muestra signos de consolidación.