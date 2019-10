Otra gran protagonista, según el arquitecto, es la madera en su color intermedio, ni clarita, ni tampoco oscura. Es decir, un tono envejecido, agrisado. Y, al igual que Zunino, elogió el buen uso de la iluminación. Sus espacios favoritos fueron los premiados: “Entré a la cocina y no dudé en que era el mejor espacio. 'La Tienda’ también me pareció maravilloso. Yo tengo una visión del diseño que no se trata solo de la idea rectora. Como profesionales, tenemos la obligación de que esa idea se lleve a cabo con perfecta resolución. Me refiero a un buen y adecuado uso de los materiales bien construidos y terminados”.