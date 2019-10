Frente al cambio climático, consideró fundamental la toma de medidas que tiendan al control de las emisiones de carbono y del consumo de la energía que incluye poder generarla tanto para el consumo como para ser volcada a la red. “La idea es que un edificio pueda tener un balance térmico 0, es decir que no pierde energía. Y que, de alguna forma, se autoalimente con la energía que fabrica. Este es uno de los principales objetivos que deberían tener las obras de arquitectura en la actualidad”. Beckinschtein no concibe otra forma de construir que no contemple criterios a fines al cuidado del medio ambiente. “La urbanización continua y creciente tiene que ir de la mano del cumplimiento de parámetros sustentables. Es un proceso que va desde la concepción de la obra, el proyecto, y la construcción, hasta el uso y mantenimiento de los edificios. El ahorro energético se puede lograr con soluciones muy simples como la orientación de la obra, así como ciertos tecnicismos. No se trata de sofisticación, sino de cuidar el medio ambiente”.