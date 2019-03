-No tengo una, porque para mi lo pasado pasó y lo mejor es lo que va a venir. Aunque hay una que le tengo mucho cariño: la del hijo de un bodeguero conocido. Fue hace unos 10 años en Palermo, cuando esta zona no era tan conocida. La mujer era inglesa y quería tener una fotogalería. Arriba tenía un altillo que se accedía por escalera. Y me pidió que ahí le hiciera un espacio para recibir a su gente y tomar sus vinos. Yo quería usar algo de Mendoza, de donde era la bodega. Entonces le pedí maderas de los toneles. Me trajo roble francés e hicimos muebles para abajo.