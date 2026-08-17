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Yaya Muñoz criticó que algunos portales informativos usaron su fotografía para avisar de una víctima del terremoto: “Me preocupa que esto pase”

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia tuvo que salir a desmentir públicamente su propia muerte después de que cuentas en redes sociales difundieran su imagen como la de una de las víctimas del sismo del 10 de agosto

Cuentas en redes sociales utilizaron la fotografía de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia para presentarla falsamente como una de los 287 muertos que dejó el terremoto - crédito @rastreandofamosos/IG

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Cuentas en redes sociales usaron la fotografía de Yaya Muñoz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, para presentarla falsamente como una de las víctimas mortales del terremoto del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

La propia Muñoz salió a desmentirlo en un video dirigido a sus seguidores, quienes le habían enviado la publicación engañosa en masa.

El sismo de magnitud 7,4 dejó, según el balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 289 muertos, cerca de 4.000 heridos y más de 43.000 familias damnificadas. Cali y Pereira concentran el 75% de las víctimas fatales.

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La denuncia de Yaya Muñoz

“Están utilizando mi foto para informar la muerte de una de las víctimas de este lamentable hecho”, afirmó la exparticipante. Señaló que el volumen de mensajes que recibió de seguidores preocupados fue lo que la obligó a pronunciarse.

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Yaya Muñoz criticó que su foto haya sido utilizada para confirmar la muerte de una persona en el terremoto - crédito @rastreandofamosos/IG

La artista cuestionó la motivación detrás de la manipulación: “¿De verdad hay personas todavía con ese corazón y les cabe eso en la cabeza, suplantar la imagen de alguien solamente para generar likes?”. Señaló que la práctica busca acumular reproducciones y monetizar contenido a costa de una tragedia.

El doble daño que identifica

Muñoz apuntó a dos afectaciones concretas. La primera, hacia la familia real de la víctima fallecida: “Acaba de perder un ser querido, ver noticias y tener que ver mi foto ahí”. La segunda, hacia su propio entorno. Sus familiares y amigos le escribieron alarmados al ver circular la noticia. “Esto no me parece ni ético”, concluyó.

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La panelista de Tamo en vivo cerró su mensaje con un llamado directo a quienes difunden ese tipo de contenido: “Hay límites que no deberían cruzarse por likes”.

Acerca del terremoto

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) lo calificó como el de mayor magnitud registrado en el país en la última década. La profundidad del foco —103 kilómetros según el SGC— determinó que las ondas se propagaran por una superficie enorme: las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Manizales, Armenia, Quibdó y Buenaventura sintieron el movimiento, al igual que zonas de Ecuador, Panamá y Venezuela.

El alcance de los daños en 15 departamentos

Equipos de rescate continúan las labores de búsqueda entre los escombros tras el sismo registrado en Colombia -crédito @COL_EJERCITO/X
Equipos de rescate continúan las labores de búsqueda entre los escombros tras el sismo registrado en Colombia -crédito @COL_EJERCITO/X

El sismo afectó a 472 municipios distribuidos en 15 de los 32 departamentos del país. La UNGRD contabilizó más de 127.000 viviendas averiadas, cerca de 26.000 destruidas y 197 edificios colapsados, concentrados principalmente en Cali y Pereira. Las cinco capitales departamentales más golpeadas permanecen bajo alerta roja.

La infraestructura de servicios esenciales sufrió daños en 238 centros de salud, más de 2.400 centros educativos, 254 vías y 87 acueductos. Más de 20.000 estudiantes en Chocó siguen sin clases. Los equipos de rescate lograron sacar con vida a 355 personas entre los escombros, aunque la llamada “ventana crítica” de 72 horas se cerró el jueves 13 de agosto.

La respuesta internacional y las ayudas comprometidas

Más de 12 países anunciaron el envío de equipos de rescate, ayuda humanitaria y recursos económicos. El vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó compromisos de cooperación que, en conjunto, superan los USD 1.300 millones para labores de reconstrucción.

Estados Unidos despachó dos equipos USAR —del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California— junto a un Equipo de Respuesta para la Asistencia de Desastres (DART), con 22 expertos en total. Washington también anunció una contribución de entre USD 15 y USD 16 millones. Los Emiratos Árabes Unidos comprometieron USD 10 millones adicionales.

El terremoto dejó afectaciones en departamentos como Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca - crédito REUTERS/Luisa González
El terremoto dejó afectaciones en departamentos como Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca - crédito REUTERS/Luisa González

El Salvador envió dos aviones de carga con 100 toneladas de insumos humanitarios. Ecuador desplegó 47 rescatistas con perros especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días, y habilitó centros de acopio en Quito y Guayaquil. Perú envió un avión Hércules de su Fuerza Aérea con 12,5 toneladas de alimentos, carpas, colchones y mosquiteros, con un segundo vuelo de rescatistas programado días después.

El apoyo de los organismos multilaterales

El Banco Mundial puso a disposición USD 200 millones para la respuesta inmediata y la recuperación, más USD 350.000 de acceso directo para la Cruz Roja y USD 150.000 para asistencia técnica. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó USD 500.000 en cooperación técnica no reembolsable, cifra que igualó la donación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

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