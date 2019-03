Baylan contó que su carrera la fue llevando a un lugar no tan convencional para una arquitecta. Y mientras sus compañeros de facultad iban aprendiendo más de proyectos, ella se abría paso por un camino que no estaba tan claro y que era diferente. "Iba capacitándome en comunicación, interiorismo, obra, economía, branding y marketing. Eso hizo que me parara en otro lugar y ser una profesional que ofrece algo diferente al de un arquitecto proyectista. Al juntar arquitectura y branding, pienso estrategias, aplico conceptos y los materializo. Me encanta ver que el diseño puede ser inteligente, aportar valor, generar emociones, y ser compartido. En cualquier campo, un diseño bien pensado cambia la ecuación".