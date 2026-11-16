Lisandro Deleonardis

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La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) designó a Lisandro Deleonardis como presidente durante la Asamblea Ordinaria de socios realizada hoy. El ejecutivo, vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, ocupaba hasta entonces la vicepresidencia segunda.

La entidad mantendrá como prioridad el crecimiento del sector y el objetivo de convertir a Argentina en un proveedor de energía confiable para el mundo. Para eso, impulsará reglas estables, más infraestructura y competitividad, junto con medidas de seguridad y respeto por la comunidad y el medio ambiente.

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Deleonardis reemplaza a Carlos Ormachea, de Tecpetrol, quien estuvo al frente de la cámara desde mayo de 2023. La nueva conducción incluye a Juan Martín Bulgheroni, de Pan American Energy, como vicepresidente primero; Manuel Aguirre, de Vista Energy, como vicepresidente segundo, y Matías Szapiro, de Pluspetrol, como vicepresidente tercero.

La Comisión Directiva también tendrá representantes de Tecpetrol en la Secretaría General; Total Austral en la Prosecretaría; Pampa Energía en la Tesorería, y Chevron en la Protesorería. Las vocalías titulares estarán a cargo de Shell, CAPSA, Phoenix, Harbour Energy, PCR, CGC y GeoPark, mientras que Pecom ocupará la Revisoría de Cuentas.

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Deleonardis es vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF desde fines de 2023. Antes trabajó en la Organización Techint entre 1993 y 2023, ocupó cargos de conducción en Argentina y el exterior y participó en cámaras empresarias del sector industrial y energético. Es licenciado en Comercio Internacional por la UADE y cuenta con una especialización en Negociaciones Internacionales por la Florida International University.