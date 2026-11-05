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Gran Día: McDonald's volverá a destinar el 100% de las ventas de Big Mac a dos fundaciones argentinas

La campaña reunirá recursos el 13 de noviembre para sostener la atención de menores con tratamientos complejos y el acompañamiento escolar de adolescentes en situación de vulnerabilidad social

Gran Día - McDonald's
La edición de 2025 reflejó una vez más el compromiso solidario de la comunidad, con más de 135 mil Big Mac vendidos en todo el país
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El próximo 13 de noviembre, McDonald’s celebrará el Gran Día, una jornada en la que el 100% de lo recaudado por la venta de cada Big Mac en sus restaurantes de Argentina será destinado a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos para acompañar a niños, familias y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Los fondos permitirán sostener los programas de Casa Ronald McDonald Argentina para la prevención, el cuidado y el apoyo a familias cuyos hijos atraviesan tratamientos médicos de alta complejidad. Fundación Cimientos los aplicará a iniciativas de acompañamiento educativo para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen su formación y accedan a oportunidades de inserción laboral.

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La participación estará disponible en los locales, la aplicación de McDonald’s y las plataformas de delivery. También se venderán corazones solidarios para colaborar antes de la jornada. En la edición de 2025 se vendieron más de 135.000 Big Mac en todo el país.

Gran Día - McDonald's
Este año, los restaurantes McDonald's también contarán con la venta de corazones solidarios, una iniciativa que permitirá colaborar de forma anticipada con la recaudación del Gran Día

“Gran Día es una fecha muy especial para Casa Ronald McDonald, porque año tras año vemos cómo miles de personas de todo el país se unen por una misma causa”, expresó Julieta Cortijo, directora ejecutiva de Casa Ronald McDonald Argentina. La representante destacó el trabajo de Arcos Dorados y de los equipos de los restaurantes para convertir la solidaridad de la comunidad en apoyo para las familias.

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“Ser parte de Gran Día por segundo año consecutivo nos llena de entusiasmo y nos permite seguir generando oportunidades para adolescentes y jóvenes de todo el país”, señaló Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de Fundación Cimientos.

“Cada Big Mac representa un gesto de solidaridad que se transforma en oportunidades concretas: acompañar a más estudiantes para que terminen la escuela secundaria y construyan su propio proyecto de vida”, cerró Méndez Ribas.

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