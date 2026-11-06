Valo y PPI firmaron una fusión e integrarán sus servicios financieros

Valo tiene más de 45 años de historia y cotiza en el panel de acciones líderes de BYMA

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Valo y PPI firmaron un acuerdo vinculante de fusión por absorción que dejará a Banco de Valores como sociedad absorbente y ampliará su oferta de crédito, mercado de capitales, asesoramiento y servicios transaccionales dentro de un mismo grupo financiero.

La operación combina la escala patrimonial y la presencia corporativa de Valo con la plataforma digital, la capacidad de análisis, la red comercial y el asesoramiento de PP Inversiones. La integración apunta a los segmentos minorista, de gestión patrimonial, empresas e instituciones.

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Valo es un banco corporativo con actividad en custodia de fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y banca de inversión corporativa. PPI, por su parte, desarrolló durante más de 25 años una plataforma de inversión y un supermercado de fondos comunes de inversión de arquitectura abierta.

Una integración con servicios financieros y tecnológicos

La fusión incorporará a PPI, su tecnología escalable y su equipo de gestión a la estructura de Valo, según afirmó el CEO de Banco de Valores, Cristian Navarro. El ejecutivo sostuvo: “Esta integración estratégica representa un paso transformador en nuestra propuesta de valor”.

Los clientes de ambas entidades conservarán sus cuentas comitentes, plataformas transaccionales y contacto directo con sus ejecutivos y asesores

La transacción también contempla la adquisición de PP Servicios de Pago, una entidad registrada como proveedor de servicios de pago. Queda excluida Novus Asset Management, sociedad gerente de fondos comunes de inversión vinculada con los accionistas de PPI.

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Paula Premrou, CEO y presidenta de PPI, definió la unión como el inicio de “un nuevo ciclo de crecimiento institucional”. En ese sentido, señaló: “La consolidación del mercado de capitales argentino ya no es un debate teórico; es una realidad que exige escala, tecnología y solvencia”.

La propuesta resultante buscará reunir financiamiento, productos de inversión, servicios de mercado de capitales y asesoramiento bajo una misma estructura. Para los clientes, Premrou indicó que la integración implicará una oferta más robusta, respaldada por los equipos que ya los acompañan en sus decisiones financieras.

Las cuentas y plataformas seguirán sin cambios durante la transición

Los clientes de ambas entidades conservarán sus cuentas comitentes, plataformas transaccionales y contacto directo con sus ejecutivos y asesores. No deberán realizar trámites ni gestiones administrativas adicionales durante el período de transición.

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Las tenencias y los activos continuarán bajo custodia dentro del marco regulatorio vigente de la Comisión Nacional de Valores y Caja de Valores. La finalización de la operación dependerá de las asambleas de accionistas y de las autorizaciones del Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores.

El cierre definitivo está previsto durante 2027. Hasta entonces, la operatoria habitual de Valo y PPI continuará sin modificaciones.

Valo, con más de 45 años de historia, cotiza en el panel de acciones líderes de BYMA bajo el ticker VALO y cuenta con más de 40.000 accionistas. El banco posee subsidiarias en Uruguay y Paraguay.

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PPI cuenta con un equipo multidisciplinario de más de 200 profesionales y acompaña a inversores individuales, clientes de gestión patrimonial, corporaciones e instituciones mediante servicios de asesoramiento, tecnología, seguridad y análisis estratégico.