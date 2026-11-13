Networking

La Unión Argentina de Jóvenes Empresarios celebró sus 25 años con Switchear y un debate sobre sobre cómo hacer empresas en el país

El encuentro reunió a representantes de industrias y provincias para analizar la continuidad de la actividad, el aumento de la competitividad y la adaptación tecnológica en Argentina, con una agenda de conciencia, productividad y legado

Unaje 25 años
Ricky Sarkany, uno de los invitados especiales del evento
Guardar

La Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, Unaje, celebró sus 25 años con la novena edición de Switchear, un encuentro que reunió a empresarios de distintas industrias y provincias para debatir cómo sostener la actividad, elevar la competitividad y adaptarse a los cambios tecnológicos en Argentina.

La Unaje reúne actualmente a 700 empresarios y empresarias de 14 provincias. Su objetivo es ampliar esa presencia territorial y consolidar una comunidad capaz de intercambiar conocimientos, generar vínculos y contribuir a la creación de más compañías en el país.

PUBLICIDAD

Juan Guido Camaño, presidente de la entidad, planteó que las empresas argentinas han debido desenvolverse sin un escenario estable para planificar inversiones y crecimiento. “En estos 25 años nunca vivimos un contexto sostenidamente propicio para el desarrollo de negocios, con previsibilidad y reglas claras que nos permitan proyectar a futuro. Siempre fue tratar de ir ajustando, pivotando”, señaló.

UNAJE - 25 años
Juan Guido Camaño, actual presidente de Unaje, los ex presidentes Federico Cuomo, Alejandro Nasser y Miguel Hipólito, y Julián Lozardo, director ejecutivo de la entidad

a organización reúne actividades y regiones con condiciones diferentes, una diversidad que, según Camaño, permite ampliar la comprensión de los problemas que enfrenta el empresariado. La entidad busca que sus integrantes compartan experiencias de gestión, analicen obstáculos comunes y encuentren oportunidades de colaboración fuera de sus propias compañías.

PUBLICIDAD

Una red empresarial con alcance en expansión

El desafío inmediato consiste en llegar al resto del país sin extender el proceso durante otro cuarto de siglo. Juan Manuel Santos, vicepresidente de Unaje, afirmó: “Hoy estamos en 14 provincias y también en el mundo. Los próximos 25 años tienen como desafío crecer en el resto del país. No nos va a llevar otros 25 años: tal vez en tres o cuatro años más podamos estar en toda Argentina para seguir transformando el país”.

A lo largo de su trayectoria, la entidad promovió encuentros entre empresarios de distintas generaciones, sectores productivos y regiones. Esos espacios están orientados a intercambiar conocimientos, revisar dificultades, explorar mercados y conocer experiencias de otras actividades.

UNAJE - 25 años
Milagros Hadad, otra de las invitadas a la celebración de Unaje

La edición Switchear 2026 organizó su agenda alrededor de tres ejes: conciencia, competitividad y legado. Las exposiciones abordaron el impacto de la inteligencia artificial, la productividad, el liderazgo centrado en las personas y la construcción de empresas que puedan sostenerse en el tiempo.

Estuvieron presentes también los ex presidentes de la entidad, como el fundador, Federico Cuomo, Alejandro Nasser y Miguel Hipólito.

La jornada contó con la participación de Ricky Sarkany, fundador de la marca de calzado que lleva su apellido; Alejandro Buffo Sempé, cofundador y CEO de Giraffe Bio; Daniel Grinbank, productor y empresario de la industria del entretenimiento; y Bernarda Cella, cofundadora y CEO de OLGA.

También participaron Milagros Hadad, creadora y conductora de La Fórmula Podcast; Betto Sosa, emprendedor social; Pablo Archanco, socio y director comercial de Delicias Doradas y miembro fundador de Unaje; el politólogo y periodista Tomás Trapé, y Silvana Mondino, fundadora de BE! Business Equality.

La inteligencia artificial y el foco en las personas

La incorporación de nuevas tecnologías fue uno de los temas centrales de la jornada. Camaño sostuvo que la expansión de herramientas basadas en inteligencia artificial no elimina la necesidad de liderazgos con sensibilidad frente a los equipos: “En un momento donde hay tantos cambios tecnológicos y pareciera que la inteligencia artificial viene a barrer con todo, nosotros reivindicamos la importancia de la persona”.

Unaje 25 años
Juan Guido Camaño y el vicepresidente, Juan Manuel Santos

El presidente añadió que la diferencia entre las organizaciones dependerá de la capacidad humana para aprovechar herramientas que tienden a estandarizarse y volverse más accesibles. También convocó a más empresarios a sumarse a la red.

El mensaje institucional difundido durante el encuentro vinculó la competitividad con la empatía y el bienestar de quienes integran las compañías. La propuesta también puso el foco en el valor de las redes empresariales para compartir información, aprender de experiencias similares y conectar realidades territoriales diferentes.

Con el lema “Por más y mejores empresas”, la entidad impulsa una agenda federal y multisectorial orientada a promover inversión, empleo y desarrollo. Es la única organización empresarial argentina que integra la G20 Young Entrepreneurs’ Alliance y forma parte de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios.

Temas Relacionados

EmpresariosUnajeSwitchearUnión Argentina de Jóvenes Empresarios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Women Economic Forum Argentina celebró su sexta edición con foco en liderazgo y oportunidades profesionales

La jornada convocó a empresarias, especialistas y emprendedores de sectores como finanzas, tecnología, salud, cultura y comunicación

Women Economic Forum Argentina celebró su sexta edición con foco en liderazgo y oportunidades profesionales

Valo y PPI firmaron una fusión e integrarán sus servicios financieros

La operación vincula la escala corporativa del banco con la plataforma digital y la red comercial de PP Inversiones, orientada a clientes minoristas, compañías, instituciones y gestión patrimonial en Argentina

Valo y PPI firmaron una fusión e integrarán sus servicios financieros

Futuros Mejores presentó su programa económico tras tres años de debate multisectorial

La iniciativa fue lanzada en Buenos Aires con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y propone un proyecto de desarrollo sostenible

Futuros Mejores presentó su programa económico tras tres años de debate multisectorial

Gran Día: McDonald's volverá a destinar el 100% de las ventas de Big Mac a dos fundaciones argentinas

La campaña reunirá recursos el 13 de noviembre para sostener la atención de menores con tratamientos complejos y el acompañamiento escolar de adolescentes en situación de vulnerabilidad social

Gran Día: McDonald's volverá a destinar el 100% de las ventas de Big Mac a dos fundaciones argentinas

Marcelo Mindlin encabezó el segundo plenario de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto

Las deliberaciones reunieron a funcionarios y expertos para abordar enseñanza, acervos, museos y organismos estatales, además de evaluar la estrategia de la entidad para 2027-2032

Marcelo Mindlin encabezó el segundo plenario de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto

DEPORTES

Argentina empata el clásico ante Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Messi

Argentina empata el clásico ante Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Messi

Racing goleó 5-1 a Independiente en el clásico del fútbol femenino y complicó a las Diablas en la lucha por la permanencia

Se conoció la sanción que le impusieron al arquero Owono tras el choque que provocó la muerte del futbolista Jesús De Miguel

El cambio en la tabla de posiciones que beneficia a Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana: las combinaciones necesita

La determinación que tomó el club de rugby cordobés con el entrenador detenido por atacar a un hombre en una pizzería

TELESHOW

Débora Nishimoto abrió el álbum de fotos de su despedida de soltera: "La felicidad a flor de piel"

Débora Nishimoto abrió el álbum de fotos de su despedida de soltera: "La felicidad a flor de piel"

Bizarrap anticipó el destino de sus Music Sessions tras años de éxitos: “Está llegando a su fin”

El Chato Prada, a corazón abierto tras su separación de Lourdes Sánchez: "La voy a amar siempre"

El gesto de Martín Migueles luego de la aparición del video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul mostraron sus días en Miami a semanas de su boda: el nuevo integrante de su familia

INFOBAE AMÉRICA

Aeronáutica Civil Guatemala emite un pedido claro: mantener la calma ante la crisis aérea en Estados Unidos

Aeronáutica Civil Guatemala emite un pedido claro: mantener la calma ante la crisis aérea en Estados Unidos

Universidad peruana otorga doctor honoris causa a Abdessattar Ben Moussa, el Nobel número 14 distinguido por la institución

El Salvador registró 22 feminicidios y muertes violentas de mujeres hasta octubre, según Ormusa

La central Ernesto Guevara queda completamente fuera del sistema eléctrico tras la avería de su línea dos

Costa Rica enfrenta este viernes a Ecuador en Quito: Bryan Ruiz inicia su etapa como técnico oficial de la Selección Nacional