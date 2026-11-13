La Unión Argentina de Jóvenes Empresarios celebró sus 25 años con Switchear y un debate sobre sobre cómo hacer empresas en el país

Ricky Sarkany, uno de los invitados especiales del evento

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La Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, Unaje, celebró sus 25 años con la novena edición de Switchear, un encuentro que reunió a empresarios de distintas industrias y provincias para debatir cómo sostener la actividad, elevar la competitividad y adaptarse a los cambios tecnológicos en Argentina.

La Unaje reúne actualmente a 700 empresarios y empresarias de 14 provincias. Su objetivo es ampliar esa presencia territorial y consolidar una comunidad capaz de intercambiar conocimientos, generar vínculos y contribuir a la creación de más compañías en el país.

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Juan Guido Camaño, presidente de la entidad, planteó que las empresas argentinas han debido desenvolverse sin un escenario estable para planificar inversiones y crecimiento. “En estos 25 años nunca vivimos un contexto sostenidamente propicio para el desarrollo de negocios, con previsibilidad y reglas claras que nos permitan proyectar a futuro. Siempre fue tratar de ir ajustando, pivotando”, señaló.

Juan Guido Camaño, actual presidente de Unaje, los ex presidentes Federico Cuomo, Alejandro Nasser y Miguel Hipólito, y Julián Lozardo, director ejecutivo de la entidad

a organización reúne actividades y regiones con condiciones diferentes, una diversidad que, según Camaño, permite ampliar la comprensión de los problemas que enfrenta el empresariado. La entidad busca que sus integrantes compartan experiencias de gestión, analicen obstáculos comunes y encuentren oportunidades de colaboración fuera de sus propias compañías.

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Una red empresarial con alcance en expansión

El desafío inmediato consiste en llegar al resto del país sin extender el proceso durante otro cuarto de siglo. Juan Manuel Santos, vicepresidente de Unaje, afirmó: “Hoy estamos en 14 provincias y también en el mundo. Los próximos 25 años tienen como desafío crecer en el resto del país. No nos va a llevar otros 25 años: tal vez en tres o cuatro años más podamos estar en toda Argentina para seguir transformando el país”.

A lo largo de su trayectoria, la entidad promovió encuentros entre empresarios de distintas generaciones, sectores productivos y regiones. Esos espacios están orientados a intercambiar conocimientos, revisar dificultades, explorar mercados y conocer experiencias de otras actividades.

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Milagros Hadad, otra de las invitadas a la celebración de Unaje

La edición Switchear 2026 organizó su agenda alrededor de tres ejes: conciencia, competitividad y legado. Las exposiciones abordaron el impacto de la inteligencia artificial, la productividad, el liderazgo centrado en las personas y la construcción de empresas que puedan sostenerse en el tiempo.

Estuvieron presentes también los ex presidentes de la entidad, como el fundador, Federico Cuomo, Alejandro Nasser y Miguel Hipólito.

La jornada contó con la participación de Ricky Sarkany, fundador de la marca de calzado que lleva su apellido; Alejandro Buffo Sempé, cofundador y CEO de Giraffe Bio; Daniel Grinbank, productor y empresario de la industria del entretenimiento; y Bernarda Cella, cofundadora y CEO de OLGA.

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También participaron Milagros Hadad, creadora y conductora de La Fórmula Podcast; Betto Sosa, emprendedor social; Pablo Archanco, socio y director comercial de Delicias Doradas y miembro fundador de Unaje; el politólogo y periodista Tomás Trapé, y Silvana Mondino, fundadora de BE! Business Equality.

La inteligencia artificial y el foco en las personas

La incorporación de nuevas tecnologías fue uno de los temas centrales de la jornada. Camaño sostuvo que la expansión de herramientas basadas en inteligencia artificial no elimina la necesidad de liderazgos con sensibilidad frente a los equipos: “En un momento donde hay tantos cambios tecnológicos y pareciera que la inteligencia artificial viene a barrer con todo, nosotros reivindicamos la importancia de la persona”.

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Juan Guido Camaño y el vicepresidente, Juan Manuel Santos

El presidente añadió que la diferencia entre las organizaciones dependerá de la capacidad humana para aprovechar herramientas que tienden a estandarizarse y volverse más accesibles. También convocó a más empresarios a sumarse a la red.

El mensaje institucional difundido durante el encuentro vinculó la competitividad con la empatía y el bienestar de quienes integran las compañías. La propuesta también puso el foco en el valor de las redes empresariales para compartir información, aprender de experiencias similares y conectar realidades territoriales diferentes.

Con el lema “Por más y mejores empresas”, la entidad impulsa una agenda federal y multisectorial orientada a promover inversión, empleo y desarrollo. Es la única organización empresarial argentina que integra la G20 Young Entrepreneurs’ Alliance y forma parte de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios.

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