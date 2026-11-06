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Futuros Mejores presentó su programa económico tras tres años de debate multisectorial

La iniciativa fue lanzada en Buenos Aires con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y propone un proyecto de desarrollo sostenible

Plan de Futuros Mejores
Se busca avanzar hacia un proyecto de desarrollo económico sostenible
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Futuros Mejores presentó un programa macroeconómico alternativo esta semana en Buenos Aires, tras tres años de debate con más de 40 espacios políticos, sindicales, sociales y académicos. La iniciativa busca avanzar hacia un proyecto de desarrollo económico sostenible.

La propuesta se articula en tres pilares: un plan productivo para aprovechar las oportunidades de los sectores exportadores, una estrategia macroeconómica que lo sostenga y un programa distributivo que ubique al trabajo como principal motor de equidad. El documento plantea que Argentina necesita un Estado inteligente y eficaz.

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Durante el lanzamiento participaron más de 80 personas. “No pretendemos cerrar la discusión sino encauzar el debate colectivo hacia la formulación de consensos duraderos”, afirmó la economista y referente de Futuros Mejores Lucía Cirmi Obón.

El colectivo sostiene que el programa discute las políticas del Gobierno y también interpela a la oposición por sus propias gestiones. La publicación, respaldada por la fundación alemana Friedrich Ebert, propone revisar las experiencias recientes y evitar la repetición de recetas de hace dos décadas.

Plan de Futuros Mejores
Lucía Cirmi Obón

“Frente a un modelo que consolida una Argentina partida en dos, con sectores exportadores primarios que crecen mientras la industria nacional y el empleo formal se desploman, asumimos el desafío de pasar de la crítica a la construcción de propuestas alternativas”, dijo Cirmi Obón.

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El espacio comenzó este proceso plural en 2024 y está integrado por economistas, sociólogos, comunicadores, politólogos, ingenieros, trabajadores sociales y militantes.

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