Futuros Mejores presentó su programa económico tras tres años de debate multisectorial

Futuros Mejores presentó un programa macroeconómico alternativo esta semana en Buenos Aires, tras tres años de debate con más de 40 espacios políticos, sindicales, sociales y académicos. La iniciativa busca avanzar hacia un proyecto de desarrollo económico sostenible.
La propuesta se articula en tres pilares: un plan productivo para aprovechar las oportunidades de los sectores exportadores, una estrategia macroeconómica que lo sostenga y un programa distributivo que ubique al trabajo como principal motor de equidad. El documento plantea que Argentina necesita un Estado inteligente y eficaz.
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Durante el lanzamiento participaron más de 80 personas. “No pretendemos cerrar la discusión sino encauzar el debate colectivo hacia la formulación de consensos duraderos”, afirmó la economista y referente de Futuros Mejores Lucía Cirmi Obón.
El colectivo sostiene que el programa discute las políticas del Gobierno y también interpela a la oposición por sus propias gestiones. La publicación, respaldada por la fundación alemana Friedrich Ebert, propone revisar las experiencias recientes y evitar la repetición de recetas de hace dos décadas.
“Frente a un modelo que consolida una Argentina partida en dos, con sectores exportadores primarios que crecen mientras la industria nacional y el empleo formal se desploman, asumimos el desafío de pasar de la crítica a la construcción de propuestas alternativas”, dijo Cirmi Obón.
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El espacio comenzó este proceso plural en 2024 y está integrado por economistas, sociólogos, comunicadores, politólogos, ingenieros, trabajadores sociales y militantes.
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