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Sancor Seguros celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales

La aseguradora reunió a casi 7.000 asistentes en el predio de su nuevo edificio corporativo, sobre la Ruta Nacional 34, con actuaciones musicales, mensajes de Javier Milei y Lionel Messi y 500 drones

Sancor Seguros 80 años
Carlos Casto y Alejandro Simón durante la celebración institucional
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Sancor Seguros celebró sus 80 años con un evento al aire libre en Sunchales, la ciudad donde nació en 1945.

La celebración reunió a casi 7.000 personas para conmemorar el aniversario de la aseguradora, con música en vivo, saludos de Javier Milei y Lionel Messi, y un espectáculo de 500 drones.

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El encuentro se realizó en el predio del nuevo edificio corporativo de la compañía, ubicado sobre la Ruta Nacional 34. Participaron clientes, productores asesores de seguros, colaboradores, autoridades, empresarios, representantes de instituciones y vecinos de la comunidad.

Sancor Seguros 80 años
El lugar donde la empresa conmemoró sus ocho décadas de trayectoria

La programación incluyó presentaciones de Jorge Rojas, Raúl Lavié, Eugenia Quevedo y Chaqueño Palavecino. La propuesta gastronómica estuvo a cargo del Club Deportivo Libertad y el Club Atlético Unión, dos instituciones de Sunchales.

El espectáculo aéreo recreó con figuras y animaciones imágenes vinculadas con la trayectoria, la identidad y la evolución de la compañía. Antes del cierre, los asistentes también vieron un saludo de astro de la Selección dedicado a Sancor Seguros y a su comunidad, además de un mensaje del Presidente de la Nación.

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“Somos muy positivos y estamos muy esperanzados para lo que el futuro nos depara. Hay enormes transformaciones, pero nosotros creemos que podemos adaptarnos y liderar los cambios haciendo patria, como han hecho los pioneros que han generado nuestra organización”, afirmó Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros.

Sancor Seguros 80 años
La programación incluyó presentaciones de Jorge Rojas, Raúl Lavié, Eugenia Quevedo y Chaqueño Palavecino

“Estar en Sunchales para conmemorar nuestros primeros 80 años tiene un significado muy profundo. Esta historia que hoy nos convoca representa el esfuerzo colectivo de generaciones enteras”, señaló Carlos Casto en su último discurso como presidente de Sancor Seguros. También sostuvo que el grupo nació de la ayuda mutua y el trabajo en equipo.

El festejo integró las actividades conmemorativas del aniversario y reflejó el vínculo de la aseguradora con Sunchales y con las comunidades donde desarrolla sus actividades en Argentina y la región.

“Queremos agradecer especialmente a todos los clientes y amigos. Ellos son la fuerza motora de estos 80 años de vida y el motivo principal para seguir trabajando por la compañía. Somos una cooperativa que nació en Sunchales y desde allí nos expandimos al mundo. Hoy, en cada rincón de la Argentina hay una oficina de Sancor Seguros y eso nos llena de orgullo”, expresó Enso Olocco, gerente de Publicidad y Relaciones Públicas del Grupo.

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