Coto celebró un nuevo aniversario con el lanzamiento de su flamante campaña de branding

Durante octubre, Coto ofrece promociones en sus sucursales y en su comercio electrónico

Guardar

La cadena de supermercados Coto lanzó una nueva campaña por su aniversario, con la que busca reforzar el vínculo que mantiene con los argentinos y acercarse a quienes comienzan a construir su relación con la compañía. La propuesta se apoya en el conocimiento de sus clientes y en aquello que los hace únicos.

La campaña se extenderá hasta diciembre y acompañará los próximos eventos comerciales de la empresa. Tendrá presencia en la vía pública, medios gráficos y digitales, redes sociales, influencers y sucursales de Coto en todo el país.

PUBLICIDAD

La iniciativa fue desarrollada junto a TBWA y resume su concepto en la frase “Yo te conozco”. La compañía sostiene que conoce a los argentinos porque forma parte de ellos y relaciona la campaña con los 56 años de vínculo con sus clientes.

Durante octubre, Coto ofrece promociones en sus sucursales y en su comercio electrónico. Habrá hasta 40% de descuento en electrodomésticos seleccionados, cuotas sin interés en productos de electro, muebles, bazar, decoración, blanco, rodados y automotor, además de descuentos de hasta 2x1 en artículos seleccionados de bazar.

La propuesta también incluye rebajas de hasta 35% en productos seleccionados de camping y librería, hasta 40% en etiquetas de Bodega y más de 15.000 productos en oferta. Se suman beneficios exclusivos para integrantes de Comunidad Coto y promociones en alimentos, bebidas, congelados, perfumería y limpieza.

PUBLICIDAD