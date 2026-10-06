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Coto celebró un nuevo aniversario con el lanzamiento de su flamante campaña de branding

La iniciativa, creada con TBWA, se difundirá hasta diciembre en la vía pública, medios, plataformas digitales, redes sociales, creadores de contenido y locales de todo el país para acompañar los eventos comerciales de la empresa

Coto Mar del Plata
Durante octubre, Coto ofrece promociones en sus sucursales y en su comercio electrónico
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La cadena de supermercados Coto lanzó una nueva campaña por su aniversario, con la que busca reforzar el vínculo que mantiene con los argentinos y acercarse a quienes comienzan a construir su relación con la compañía. La propuesta se apoya en el conocimiento de sus clientes y en aquello que los hace únicos.

La campaña se extenderá hasta diciembre y acompañará los próximos eventos comerciales de la empresa. Tendrá presencia en la vía pública, medios gráficos y digitales, redes sociales, influencers y sucursales de Coto en todo el país.

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La iniciativa fue desarrollada junto a TBWA y resume su concepto en la frase “Yo te conozco”. La compañía sostiene que conoce a los argentinos porque forma parte de ellos y relaciona la campaña con los 56 años de vínculo con sus clientes.

Durante octubre, Coto ofrece promociones en sus sucursales y en su comercio electrónico. Habrá hasta 40% de descuento en electrodomésticos seleccionados, cuotas sin interés en productos de electro, muebles, bazar, decoración, blanco, rodados y automotor, además de descuentos de hasta 2x1 en artículos seleccionados de bazar.

La propuesta también incluye rebajas de hasta 35% en productos seleccionados de camping y librería, hasta 40% en etiquetas de Bodega y más de 15.000 productos en oferta. Se suman beneficios exclusivos para integrantes de Comunidad Coto y promociones en alimentos, bebidas, congelados, perfumería y limpieza.

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