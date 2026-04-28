Supervielle presentó una plataforma digital para financiamiento de vehículos comerciales

La herramienta permite a los concesionarios gestionar cotizaciones, comparar entre opciones de leasing y créditos prendarios

Banco Supervielle presentó la plataforma Supervielle Rodados, un desarrollo digital que posibilita la cotización y precalificación crediticia en tiempo real para vehículos comerciales. Esta tecnología apunta a reducir las demoras en el financiamiento y mejorar la eficiencia operativa de concesionarios y empresas, según detalló la entidad.

El diferencial del sistema radica en su módulo de evaluación instantánea, que consulta bases de datos de comportamiento financiero y otorga una respuesta automática sobre la viabilidad del crédito, de acuerdo con Supervielle. Este mecanismo agiliza las gestiones al eliminar múltiples instancias de contacto y acortar los plazos habituales en las operaciones.

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La herramienta permite a los concesionarios gestionar cotizaciones, comparar entre opciones de leasing y créditos prendarios, y definir condiciones de pago directamente junto con el cliente, indicó Sebastián Lemos, Head del Segmento Empresas en la entidad.

“Con Supervielle Rodados damos un salto cualitativo en la experiencia de nuestros clientes y concesionarios aliados”, expresó Lemos, quien remarcó la posición del banco en el segmento de leasing y prendarios.

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De acuerdo con las proyecciones de la compañía, la disponibilidad de respuestas inmediatas mejora la transparencia, reduce la incertidumbre y favorece el cierre rápido de operaciones. “Esperamos que muchas marcas y concesionarios se sumen a esta innovación, que marca un antes y un después en la financiación de vehículos comerciales”, concluyó Lemos.