Está abierta la convocatoria para Naves Argentina 2026, el programa que impulsa emprendimientos en todo el país

Naves Argentina 2026 tendrá una duración aproximada de siete meses y estará dirigido a proyectos en distintas etapas de madurez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria nacional para la edición 2026 de Naves Argentina, el programa de formación emprendedora impulsado por Banco Macro y EmprendeIAE, ya está abierta y recibirá inscripciones hasta el 28 de abril.

El programa, que convoca a participantes de todo el país, busca fortalecer proyectos de negocio innovadores a través de un proceso de formación, mentorías personalizadas y espacios colaborativos, con la finalidad de consolidar el crecimiento de empresas nacientes y nuevas iniciativas dentro de compañías en marcha.

Desde su creación, Naves Argentina se ha posicionado como un motor para la expansión del ecosistema emprendedor local. De acuerdo con datos proporcionados por EmprendeIAE, en sus más de diez años de alianza estratégica con Macro, el programa ha involucrado a más de 15.900 emprendedores y potenciado más de 8.640 proyectos en todo el territorio argentino. Este impacto lo sitúa como una de las principales plataformas de impulso para startups, pymes y desarrollos empresariales en el país.

“El desarrollo emprendedor es clave para generar oportunidades, innovación y prosperidad en un país” (Silvia Torres Carbonell)

Naves Argentina 2026 tendrá una duración aproximada de siete meses y estará dirigido a proyectos en distintas etapas de madurez, desde la conformación de ideas hasta empresas en marcha que buscan escalar o diversificar su modelo de negocio. Para organizar el proceso, los postulantes podrán inscribirse en tres categorías:

Idea de negocio

Empresa naciente

Nuevo proyecto de empresa en marcha

La convocatoria admite únicamente propuestas alineadas a áreas estratégicas como agronegocios, economía del conocimiento, energías renovables, minería, oil & gas, salud, sector vitivinícola y turismo.

El recorrido formativo se articula en varias etapas. Comienza con una instancia inicial de capacitación mediante contenidos asincrónicos y encuentros virtuales. Aquellos proyectos que alcancen la segunda etapa avanzan a una formación en profundidad junto a profesores y mentores del IAE Business School, que combina modalidad online y presencial, incluyendo actividades en el campus de Pilar. Durante el proceso, cada equipo recibe mentorías específicas y participa en foros grupales para enriquecer el desarrollo de sus iniciativas junto a otros participantes.

A lo largo de sus más de 25 años de trayectoria, EmprendeIAE ha consolidado su perfil como referente en la generación de conocimiento aplicado y promoción del espíritu emprendedor, impulsando la creación y el crecimiento de empresas innovadoras en Argentina, según informó la institución. Por su parte, Banco Macro enfatizó su compromiso con el desarrollo regional a través de este programa.

“Naves es aprendizaje, ejecución de proyectos soñados y una experiencia compartida junto a profesores, mentores y otros emprendedores” (Fausto García)

Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas, subrayó en un comunicado recogido por EmprendeIAE: “Creemos en el potencial del talento emprendedor argentino como motor de desarrollo. Por eso, en Banco Macro reafirmamos nuestro compromiso impulsando iniciativas de alcance nacional con impacto real”.

Silvia Torres Carbonell, presidente emérita de EmprendeIAE, detalló: “El desarrollo emprendedor es clave para generar oportunidades, innovación y prosperidad en un país. Desde Naves buscamos acompañar a quienes deciden emprender, brindándoles herramientas, formación y una red de apoyo que les permita identificar problemas, diseñar propuestas de valor y transformar sus ideas en proyectos con potencial de crecimiento e impacto”.

Por su parte, Fausto García, director de EmprendeIAE, explicó: “Naves es aprendizaje, ejecución de proyectos soñados y una experiencia compartida junto a profesores, mentores y otros emprendedores. Queremos acompañar a cada postulante en el proceso creativo y contribuir para que cada una de esas iniciativas se hagan realidad y generen todo el valor que la sociedad necesita”.

Los proyectos que resulten ganadores recibirán instancias de formación complementaria, asesoramiento especializado y acceso a redes de vinculación con otros actores del ecosistema emprendedor argentino, lo que amplía las posibilidades de desarrollo y consolidación de sus emprendimientos.

La inscripción para Naves Argentina 2026 permanecerá abierta hasta el 28 de abril y puede realizarse a través del sitio www.macro.com.ar/naves.