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Wines of Argentina renovó su directorio y anunció su estrategia para seguir desarrollando el vino local en el mundo

La etapa que inicia la asociación estará marcada por la ampliación de mercados, el fortalecimiento de la competitividad y el impulso de la sostenibilidad, de acuerdo al plan presentado en la última Asamblea General Ordinaria

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Dos hombres sonrientes, uno con sudadera oscura y perilla, el otro con camisa blanca, estrechan sus manos frente a una pared de paneles de madera
Alejandro Vigil y Lucas Löwi

Wines of Argentina inició una nueva etapa bajo la dirección de Lucas Löwi, presidente de Bodega Terrazas de los Andes, y Sofía Pescarmona, vicepresidenta de Bodega Lagarde, quienes liderarán el directorio de la institución durante el período 2026-2028 con el objetivo de profundizar la internacionalización y apuntalar la presencia del vino argentino en mercados estratégicos.

La entidad nació en 1993 y promueve la marca y la imagen país de los vinos argentinos en todo el mundo.

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Esta renovación, oficializada en la última Asamblea General Ordinaria, marca el inicio de una fase en la que la premiumización, la digitalización y la sostenibilidad guiarán las acciones del sector vitivinícola argentino.

El nuevo Directorio se fijó la meta de triplicar la participación de mercado internacional del vino argentino para 2030, de acuerdo con el plan estratégico delineado para la próxima década. Para alcanzar este objetivo, la organización continuará fortaleciendo su presencia en mercados como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Europa y Asia, apoyándose en el concepto comunicacional “The Wine for Now”, una narrativa destinada a captar la atención de nuevas audiencias globales y reposicionar la imagen del vino nacional.

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Mujer sonriente con cabello oscuro recogido, vestida de blanco, sostiene una copa de vino tinto. Se apoya en una barrica de roble con más barricas al fondo
Sofía Pescarmona

La estrategia contempla la intensificación de los programas que integran oportunidades de negocios con componentes educativos. Estos proyectos buscan ampliar el alcance de los mensajes de la entidad, permitiendo que bodegas argentinas accedan a sectores clave de la industria internacional. Entre los pilares operativos se encuentra la Red Sustenta Vitis, iniciativa financiada por la Unión Europea que continuará como motor de innovación y consolidación del posicionamiento competitivo del vino argentino en el exterior.

“Asumimos este desafío junto a Sofía, el Comité y este nuevo Directorio, con la visión de potenciar la sinergia de nuestras bodegas socias. Respaldados por la capacidad técnica del equipo de WofA, estamos comprometidos a profundizar el profesionalismo de la gestión, donde la inteligencia de mercado sea el puente directo hacia la rentabilidad y la competitividad real de nuestras etiquetas. Buscamos consolidar una institución ágil, que no solo reaccione a las tendencias globales, sino que se anticipe a ellas para asegurar el prestigio del negocio en el largo plazo”, declaró Löwi.

La vicepresidenta electa subrayó el valor del trabajo colectivo y la identidad nacional en la proyección internacional del vino argentino. “Desempeñar este nuevo rol en Wines of Argentina es un honor para mí. Creo profundamente en el valor del trabajo colectivo para continuar posicionando al vino argentino en el mundo desde nuestra identidad, nuestro paisaje y la calidad de quienes lo hacen posible”, aseguró Pescarmona.

La nueva comisión

Presidente: Lucas Löwi (Bodegas Chandon)

Vicepresidente: Sofía Pescarmona (Lagarde)

Secretario: Ramiro Barrios (Clos de los Siete)

Prosecretaria: Patricia Freuler de Ortiz (Fincas Patagónicas)

Tesorero: Mauricio Boullaude (Barbarians)

Protesorera: Ana María Correas (Kaiken)

Director: Tiburcio Benegas (Benegas)

Director: Eduardo Quinto Pulenta Sagui (hijo) (BYV Hugo y Eduardo Pulenta)

Directora: Victoria Acosta (Trivento Bodegas y Viñedos)

Director: Guillermo Barzi (Est. Humberto Canale)

Director: Pablo Aranda Hynes (Grupo Avinea)

Director: Gustavo Arroyat (La Rural)

Directora: Lucia Romero (Uvas del Valle)

Director: Leoncio Arizu (Alberto Arizu)

Director: Leandro Bastias (Bodegas Budeguer)

Director: Daniel Gómez (Tittarelli Vit. y Oliv.)

Director: Alejandro Vigil (Puerto Ancona)

Directora Suplente: Carina Valicati (Pacha Co)

Directora Suplente: Gaspar Travaglini (Grupo Peñaflor)

Directora Suplente: Juliana del Águila (BDFM)

Revisora de cuentas titular: Tatiana Sielecki (Beau lieu)

Revisor de cuentas titular: Manuel Lanús (Grupo Colomé)

Revisor de cuentas titular: Renzo Monge (Escorihuela)

Revisor de cuentas suplente: Marcelo Burgos (Andeluna)

Revisor de cuentas suplente: Ariel Nuñez Porolli (SPN Wines)

Revisor de cuentas suplente: Leandro Lowi (La Agrícola)

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