YPF y Santander lanzaron remuneración de saldos en cuenta dentro de la App de la petrolera

Desde YPF Digital destacaron que el saldo en cuenta es actualmente el método de pago más habitual dentro de la app

YPF Digital y Santander Argentina anunciaron el estreno de una función en la App YPF que permitirá a los usuarios obtener rendimiento automático sobre su saldo disponible a partir de mayo. Esta herramienta otorga por primera vez la posibilidad de generar intereses de manera simple y transparente, colocando a la aplicación entre las opciones de mayor atractivo del mercado financiero digital argentino.

La nueva opción fue desarrollada con la infraestructura de Santander Argentina y la administración de inversiones bajo Santander Asset Management Argentina.

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Desde YPF Digital destacaron que el saldo en cuenta es actualmente el método de pago más habitual dentro de la app, y que esta función buscará acelerar la adopción y consolidar su uso masivo a través de tasas de rendimiento altamente competitivas.

“Con esta nueva funcionalidad, proyectamos acelerar su adopción, crecer y consolidar su uso, apoyados en una propuesta de valor que combina eficiencia para todo el ecosistema y una de las tasas de rendimiento más altas del mercado para el usuario”, señaló Mauro Cercós, Gerente General de YPF Digital.

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Para acceder al servicio, los usuarios deberán aceptar previamente la activación en la plataforma. Desde Santander, José Bandin, responsable de Retail & Comercial Banking y Wealth Management & Insurance, resaltó: “Simplificar la gestión del dinero y generar valor en el día a día de las personas es uno de los ejes de nuestra estrategia. Esta funcionalidad es un paso concreto en ese camino, porque permite que millones de usuarios accedan a una solución de ahorro e inversión de forma simple y directamente desde la app que ya utilizan. Al mismo tiempo, refleja cómo en Santander estamos evolucionando hacia un modelo en el que integramos nuestras capacidades financieras en los principales ecosistemas digitales del país”.

Santander es el primer banco digital con sucursales del sistema financiero argentino por volumen de depósitos. Con más de 280 sucursales, 8 sucursales de integración social y 11 Work Cafés, brinda servicios a más de 5 millones de clientes en 22 provincias y CABA.

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La incorporación de la remuneración automática de saldos responde a una de las funciones más demandadas por los usuarios de la App YPF, que en los meses recientes ha sumado servicios como transferencias abiertas, pagos en dólares, pago de servicios, autodespacho y precios diferenciales nocturnos.