Networking

YPF y Santander lanzaron remuneración de saldos en cuenta dentro de la App de la petrolera

El anuncio fue realizado tras la colaboración entre ambas compañías que permitirá a los usuarios obtener ganancias sobre su dinero disponible mediante una funcionalidad que busca impulsar la utilización de la plataforma financiera digital

Guardar
Hombre en un coche escaneando un código QR azul en una tarjeta, ofrecido por un empleado de estación YPF. Surtidores de combustible azules al fondo
Desde YPF Digital destacaron que el saldo en cuenta es actualmente el método de pago más habitual dentro de la app

YPF Digital y Santander Argentina anunciaron el estreno de una función en la App YPF que permitirá a los usuarios obtener rendimiento automático sobre su saldo disponible a partir de mayo. Esta herramienta otorga por primera vez la posibilidad de generar intereses de manera simple y transparente, colocando a la aplicación entre las opciones de mayor atractivo del mercado financiero digital argentino.

La nueva opción fue desarrollada con la infraestructura de Santander Argentina y la administración de inversiones bajo Santander Asset Management Argentina.

PUBLICIDAD

Desde YPF Digital destacaron que el saldo en cuenta es actualmente el método de pago más habitual dentro de la app, y que esta función buscará acelerar la adopción y consolidar su uso masivo a través de tasas de rendimiento altamente competitivas.

“Con esta nueva funcionalidad, proyectamos acelerar su adopción, crecer y consolidar su uso, apoyados en una propuesta de valor que combina eficiencia para todo el ecosistema y una de las tasas de rendimiento más altas del mercado para el usuario”, señaló Mauro Cercós, Gerente General de YPF Digital.

PUBLICIDAD

Para acceder al servicio, los usuarios deberán aceptar previamente la activación en la plataforma. Desde Santander, José Bandin, responsable de Retail & Comercial Banking y Wealth Management & Insurance, resaltó: “Simplificar la gestión del dinero y generar valor en el día a día de las personas es uno de los ejes de nuestra estrategia. Esta funcionalidad es un paso concreto en ese camino, porque permite que millones de usuarios accedan a una solución de ahorro e inversión de forma simple y directamente desde la app que ya utilizan. Al mismo tiempo, refleja cómo en Santander estamos evolucionando hacia un modelo en el que integramos nuestras capacidades financieras en los principales ecosistemas digitales del país”.

Santander es el primer banco digital con sucursales del sistema financiero argentino por volumen de depósitos. Con más de 280 sucursales, 8 sucursales de integración social y 11 Work Cafés, brinda servicios a más de 5 millones de clientes en 22 provincias y CABA.

La incorporación de la remuneración automática de saldos responde a una de las funciones más demandadas por los usuarios de la App YPF, que en los meses recientes ha sumado servicios como transferencias abiertas, pagos en dólares, pago de servicios, autodespacho y precios diferenciales nocturnos.

Temas Relacionados

YPF DigitalSantander ArgentinaBanca DigitalAplicaciones Financieras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Wines of Argentina renovó su directorio y anunció su estrategia para seguir desarrollando el vino local en el mundo

La etapa que inicia la asociación estará marcada por la ampliación de mercados, el fortalecimiento de la competitividad y el impulso de la sostenibilidad, de acuerdo al plan presentado en la última Asamblea General Ordinaria

Infobae

Grupo Mendizabal es el representante exclusivo de Alessi en Argentina

La llegada de la compañía italiana refuerza la estrategia de expansión local en productos de autor y responde a un contexto de mayor interés por bienes de alta gama en el mercado interno

Grupo Mendizabal es el representante exclusivo de Alessi en Argentina

Está abierta la convocatoria para Naves Argentina 2026, el programa que impulsa emprendimientos en todo el país

Los interesados podrán participar en un esquema que impulsan Banco Macro y EmprendeIAE, para fomentar el desarrollo emprendedor en todo el país, brindando formación, mentorías y redes de apoyo para potenciar proyectos en sectores clave. La inscripción es hasta el 28 de abril

Está abierta la convocatoria para Naves Argentina 2026, el programa que impulsa emprendimientos en todo el país

IDEA renovó sus autoridades con el ingreso de nuevos directores

La conformación de la conducción incluye a representantes de empresas de distintos sectores y da continuidad a la presidencia de Santiago Mignone, con una agenda definida para fortalecer el sector privado y promover el desarrollo sostenible

IDEA renovó sus autoridades con el ingreso de nuevos directores

Carrefour lanzó una plataforma digital de seguros en alianza con Meridional Seguros

La nueva oferta integra soluciones para clientes de Argentina, quienes desde cualquier punto del país acceden a coberturas enfocadas en bienes, tecnología y prevención de fraudes digitales, gestionando transacciones de forma completamente digital y sin intermediarios

Carrefour lanzó una plataforma digital de seguros en alianza con Meridional Seguros
DEPORTES
En un partido electrizante, PSG vence a Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League

En un partido electrizante, PSG vence a Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League

Boca Juniors visitará a Cruzeiro con el objetivo de seguir en la cima de su grupo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Nació la “ley Vinícius”: la sanción que recibirá todo futbolista que se tape la boca para hablar con un rival

Los dos atenuantes que podrían salvar a Esteban Andrada de una severa sanción tras darle una trompada a un rival

Alarma en la Selección: Nico González sufrió una lesión en la previa de la semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal por la Champions

TELESHOW
La emoción de Sarah Stewart Brown ante el recuerdo de Michael Bublé sobre Jorge Lanata: “No conocía la anécdota”

La emoción de Sarah Stewart Brown ante el recuerdo de Michael Bublé sobre Jorge Lanata: “No conocía la anécdota”

Marcelo “Teto” Medina contó cómo continúa su lucha contra el cáncer tras la inmunoterapia: “Haciendo caso a los médicos”

El emotivo momento en que el bebé de Jimena Barón dijo “mamá” por primera vez

Charly García recibió el alta médica tras una semana de internación

Caballos, naturaleza y amor de hermanos: las fotos más tiernas de Calu Rivero junto a sus hijos en el campo

INFOBAE AMÉRICA

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo avanza a cuartos de final en el Abierto de Madrid 2026

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo avanza a cuartos de final en el Abierto de Madrid 2026

El gobierno de Nicaragua liberará a 2,000 reos comunes por el Día de la Madre

El peso dominicano se aprecia un 4.7 % frente al dólar en lo que va de 2026, según el Banco Central

Los bloqueos de veteranos del Ejército en Guatemala provocan rechazo empresarial y pérdidas millonarias

Juicio por la masacre de los jesuitas en El Salvador iniciará el 20 de julio de 2026