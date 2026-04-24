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Grupo Mendizabal es el representante exclusivo de Alessi en Argentina

La llegada de la compañía italiana refuerza la estrategia de expansión local en productos de autor y responde a un contexto de mayor interés por bienes de alta gama en el mercado interno

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Alessi
Alessi nació en 1921 en Omegna, Italia

La firma italiana Alessi anunció su llegada al mercado argentino, donde Grupo Mendizabal será su representante exclusivo. El lanzamiento marca el regreso de marcas internacionales de diseño al país, con la presencia de una de las compañías más reconocidas por transformar objetos de uso cotidiano en piezas de autor.

La disponibilidad de Alessi en el mercado local a partir de junio, según informó Grupo Mendizabal, responde a un escenario en el que distintas firmas internacionales reactivan sus planes en Argentina gracias a nuevas perspectivas de consumo y el renovado interés en el segmento premium.

Desde su fundación en 1921 en Omegna, Italia, Alessi ha impulsado una identidad basada en la combinación de funcionalidad, estética y cultura, y se ha destacado por sus colaboraciones con diseñadores de referencia internacional.

Facundo Mendizabal
Facundo Mendizabal

“Alessi trabaja sobre algo que parece simple pero no lo es: la idea de que lo cotidiano también puede ser extraordinario. Y cuando eso pasa, cambia la relación que tenemos con lo que usamos todos los días”, señaló Facundo Mendizabal, presidente del grupo.

“Cuando las marcas globales vuelven a mirar la Argentina, no es casualidad. Hay algo que empieza a cambiar en cómo se proyecta el consumo y en el lugar que el país vuelve a ocupar”, agregó el empresario.

“La llegada de Alessi también es una señal. Las marcas con historia, con propuesta y con mirada vuelven a tener un espacio. Y Argentina vuelve a ser parte de ese mapa”, concluyó Mendizabal.

Además, desde la empresa agregaron que “la llegada de Alessi se da en un contexto donde distintas marcas internacionales comienzan a reactivar sus planes en la Argentina, impulsadas por nuevas perspectivas de mercado y un renovado interés por el segmento premium. En ese escenario, el país vuelve a posicionarse como un destino relevante dentro del mapa regional del consumo”.

Grupo Manrizabal se dedicada a la comercialización y posicionamiento de marcas reconocidas a nivel global y lideró el desarrollo local de firmas como Stanley, edding, Lamy, Chicco y Philips Avent.

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