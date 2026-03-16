El Atlético de Madrid nombró a Veritran como proveedor global para su transformación digital

René Abril Martín, director de tecnología y desarrollo digital del Atlético de Madrid, y Marcelo González, CEO y cofundador de Veritran

Atlético de Madrid designó a Veritran como Official Global Supplier para liderar su transformación digital, con el desarrollo de una nueva aplicación móvil oficial como primer proyecto.

La alianza busca optimizar la experiencia digital de los aficionados del club en todo el mundo y potenciar la presencia global de la marca, de acuerdo con el comunicado oficial.

La iniciativa implica que la actual aplicación será reemplazada por una nueva, diseñada por Veritran para ofrecer un servicio más ágil y personalizado. Esta plataforma incluirá funcionalidades como gestión de socios, administración de abonos, tienda oficial, información actualizada, estadísticas, datos del equipo, cobertura de partidos y notificaciones personalizadas, según detalló René Abril Martín, director de tecnología y desarrollo digital del Atlético de Madrid.

“Ser elegidos por el Atlético de Madrid refleja la solidez de nuestra tecnología y nuestra capacidad para acompañar a instituciones de escala global” (González)

“Nuestro acuerdo con Veritran nos permite trabajar con su plataforma Enterprise Low-Code, lo que nos aportará la agilidad, robustez y capacidades de integración que un club en constante desarrollo tecnológico como el Atlético de Madrid necesita. Además, las capacidades en cuanto a seguridad y escalabilidad y, sobre todo, omnicanalidad que nos ofrece Veritran han sido claves para nuestra alianza, para llevar todos estos beneficios a nuestros aficionados y seguir evolucionando en su experiencia digital”, detalló Abril Martín.

El club señaló que la omnicanalidad fue un factor clave para formalizar la alianza y trasladar estos beneficios a los seguidores, reforzando el desarrollo tecnológico del equipo.

“Ser elegidos por el Atlético de Madrid como Official Global Supplier refleja la solidez de nuestra tecnología y nuestra capacidad para acompañar a instituciones de escala global en procesos de transformación digital profundos y sostenibles”, aseguró Marcelo González, CEO y cofundador de la empresa de tecnología bancaria.