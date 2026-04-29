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“Dale Mâs pelota a esta promo”: la propuesta futbolera de ChangoMâs que sortea un premio por hora

Una nueva campaña ofrece a los consumidores la posibilidad de participar en sorteos de productos tecnológicos y recibir balones al superar un monto determinado en compras, con beneficios adicionales para los miembros de su programa de fidelidad

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"Más pasión", los carteles en los locales de la cadena

ChangoMâs lanzó la promoción nacional “Dale Mâs Pelota a esta promo”, que ofrece a los clientes la oportunidad de participar en el sorteo de un premio por hora y obtener una pelota de Argentina de regalo por compras superiores a $200.000.

Esta iniciativa estará disponible en todas las sucursales del país, excepto en la provincia de Salta, desde el 29 de abril hasta el 31 de mayo.

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Entre los premios sorteados por hora figuran Smart TVs de hasta 65 pulgadas, tablets, giftcards de $100.000 y kits futboleros.

Además, los adherentes al programa MâsClub obtendrán el doble de chances de ganar, mientras quienes compren por la web MâsOnline triplicarán sus posibilidades. Cada ticket de compra reflejará la cantidad de chances generadas por la transacción y permitirá, mediante un código QR impreso, el registro de datos para participar del sorteo, programado para la primera semana de junio de 2026.

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Por cada compra igual o mayor a $200.000, el cliente recibirá automáticamente una pelota de Argentina, según informó la cadena nacional de retail ChangoMâs.

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